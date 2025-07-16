什麼是ZChains？數字資產簡介

ZChains (ZCD) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著 ZChains Layer 1 平台，旨在為去中心化應用程式 (dApps) 提供模組化且與 EVM 兼容的環境。ZChains 於 2024 年推出，旨在解決對可擴展和互操作的區塊鏈基礎設施日益增長的需求，實現跨多個網絡的無縫通信和資產轉移。通過採用權益證明 (PoS) 共識機制，ZChains 讓用戶能夠執行快速、安全且成本效益高的交易，同時透過集中式橋接方案支持 ERC-20 和 ERC-721 代幣標準。該平台的主要功能是吸引尋求超越其原生區塊鏈的 dApp，為開發者和用戶提供在 ZCD 生態系統內創新和增長的無限可能性。

ZChains 於 2024 年由一群具有分布式賬本技術、密碼學和去中心化金融背景的區塊鏈專家創立。創始團隊的願景是通過創新應用模組化區塊鏈架構和 EVM 兼容性來解決區塊鏈互操作性和可擴展性的挑戰。自成立以來，ZChains 已達成多個重要里程碑，包括主網的成功啟動、多個 dApp 的引入以及區塊鏈行業內戰略合作夥伴關係的建立。ZChains 項目在其 ZCD 代幣於 MEXC 上市後獲得了廣泛關注，使其成為 Layer 1 區塊鏈領域的新生創新者。

ZChains 生態系統由多個相互連接的產品組成，為尋求可擴展且互操作的區塊鏈基礎設施的開發者和用戶提供了全面的解決方案：

主平台（ZChains Layer 1 區塊鏈）：

ZChains 生態系統的核心是其 Layer 1 區塊鏈，提供 EVM 兼容性和模組化結構。這使得開發者能夠直接將以太坊基礎的 dApp 部署到 ZChains 上，受益於高吞吐量、低費用和無縫的跨鏈通信。目前，越來越多的項目正在使用這個平台，以擴大其在以太坊網絡之外的影響力和功能性，並利用 ZCD 代幣的優勢。

集中式橋接方案：

ZChains 擁有一個集中式橋接方案，支持 ERC-20 和 ERC-721 代幣的轉移，實現 ZChains 與其他主要區塊鏈之間的互操作性。此服務允許用戶安全高效地轉移資產，促進了一個更加連接和多功能的區塊鏈生態系統，由 ZVD 代幣驅動。

質押與獎勵機制：

網絡的 PoS 共識機制讓用戶可以質押 ZCD 代幣，參與區塊驗證並獲得獎勵。這激勵了網絡參與並增強了安全性，同時為 ZChains 用戶提供了額外的賺錢機會。

這些組件共同創造了一個全面的環境，其中 ZCD 作為實用代幣推動所有互動，確保 ZChains 生態系統的自我維持和高效運作。

區塊鏈行業面臨幾個關鍵挑戰，而 ZChains 旨在解決這些問題：

互操作性障礙：

許多 dApp 受限於其原生區塊鏈的限制，難以與其他網絡進行交互。這導致了碎片化的生態系統和有限的用戶體驗，而 ZCD 平台則力求統一這些問題。

可擴展性問題：

像以太坊這樣的流行區塊鏈上的高交易費用和網絡擁堵阻礙了去中心化應用程式的增長和普及，而 ZChains 通過其高效的架構解決了這一問題。

複雜的資產轉移：

在不同區塊鏈之間轉移資產通常涉及複雜、風險高且耗時的過程，這阻礙了用戶和開發者擁抱跨鏈解決方案，而 ZVD 代幣則有助於簡化這些流程。

ZChains 通過其模組化、EVM 兼容的架構和集中式橋接方案解決這些痛點，實現無縫的 dApp 部署、高效的跨鏈資產轉移和可擴展的交易處理。通過利用 PoS 技術，ZChains 為開發者和終端用戶提供了一個安全、成本效益高且易於使用的環境。

ZChains 數字代幣 (ZCD) 的總發行量為 150 億枚代幣。其比例分配如下：

100 億 ZCD（約佔總供應量的 66.7%）分配給流動性池和集中式交易所 (CEX)，支持流動性和生態系統的增長。

剩餘的 50 億 ZCD（33.3%）在現有資料中未提供進一步細分。

已分配的 ZCD 代幣的主要目的是在 ZChains 生態系統內推動交易、支付燃氣費和提供流動性。

在 ZChains 生態系統中，ZCD 具有多種功能：

燃氣費：用於支付 ZChains 網絡上的交易處理和智能合約執行。

質押：用戶可以質押 ZCD 代幣參與網絡驗證並獲得區塊獎勵。

資產加密與價值存儲：ZCD 在 ZChains 生態系統內作為可交易資產和價值存儲，類似於 ETH。

上市時，大量 ZCD 代幣被分配至流動性池和 CEX，以確保市場活動的穩健性和對 ZChains 生態系統的支持。剩餘 ZVD 代幣的解鎖時間表在現有資料中未詳細說明。

ZChains 採用權益證明 (PoS) 共識模型，允許 ZCD 代幣持有者參與網絡治理和區塊驗證。通過質押 ZCD，用戶可以賺取獎勵並為 ZChains 網絡的安全性和去中心化做出貢獻。具體的治理投票機制或年化收益率 (APY) 詳情在當前文檔中未提供。

ZChains 作為區塊鏈基礎設施領域的創新解決方案，通過其模組化、EVM 兼容的架構和強大的跨鏈能力解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和對互操作性的專注，ZChains 展現出巨大的潛力，能夠改變開發者和用戶與去中心化應用程式和數字資產互動的方式。準備好開始交易 ZChains 了嗎？立即探索如何最大化您的 ZChains 潛力！