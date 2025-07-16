什麼是ZChains？數字資產簡介

ZChains (ZCD) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著 ZChains Layer 1 平台，旨在為去中心化應用程式 (dApps) 提供模組化且與 EVM 兼容的環境。ZChains 於 2024 年推出，旨在解決對可擴展和互操作的區塊鏈基礎設施日益增長的需求，實現跨多個網絡的無縫通信和資產轉移。通過採用權益證明 (PoS) 共識機制，ZChains 讓用戶能夠執行快速、安全且成本效益高的交易，同時透過集中式橋接方案支持 ERC-20 和 ERC-721 代幣標準。該平台的主要功能是吸引尋求超越其原生區塊鏈的 dApp，為開發者和用戶提供在 ZCD 生態系統內創新和增長的無限可能性。
ZChains 於 2024 年由一群具有分布式賬本技術、密碼學和去中心化金融背景的區塊鏈專家創立。創始團隊的願景是通過創新應用模組化區塊鏈架構和 EVM 兼容性來解決區塊鏈互操作性和可擴展性的挑戰。自成立以來，ZChains 已達成多個重要里程碑，包括主網的成功啟動、多個 dApp 的引入以及區塊鏈行業內戰略合作夥伴關係的建立。ZChains 項目在其 ZCD 代幣於 MEXC 上市後獲得了廣泛關注，使其成為 Layer 1 區塊鏈領域的新生創新者。
ZChains 生態系統由多個相互連接的產品組成，為尋求可擴展且互操作的區塊鏈基礎設施的開發者和用戶提供了全面的解決方案：
主平台（ZChains Layer 1 區塊鏈）：
ZChains 生態系統的核心是其 Layer 1 區塊鏈，提供 EVM 兼容性和模組化結構。這使得開發者能夠直接將以太坊基礎的 dApp 部署到 ZChains 上，受益於高吞吐量、低費用和無縫的跨鏈通信。目前，越來越多的項目正在使用這個平台，以擴大其在以太坊網絡之外的影響力和功能性，並利用 ZCD 代幣的優勢。
集中式橋接方案：
ZChains 擁有一個集中式橋接方案，支持 ERC-20 和 ERC-721 代幣的轉移，實現 ZChains 與其他主要區塊鏈之間的互操作性。此服務允許用戶安全高效地轉移資產，促進了一個更加連接和多功能的區塊鏈生態系統，由 ZVD 代幣驅動。
質押與獎勵機制：
網絡的 PoS 共識機制讓用戶可以質押 ZCD 代幣，參與區塊驗證並獲得獎勵。這激勵了網絡參與並增強了安全性，同時為 ZChains 用戶提供了額外的賺錢機會。
這些組件共同創造了一個全面的環境，其中 ZCD 作為實用代幣推動所有互動，確保 ZChains 生態系統的自我維持和高效運作。
區塊鏈行業面臨幾個關鍵挑戰，而 ZChains 旨在解決這些問題：
互操作性障礙：
許多 dApp 受限於其原生區塊鏈的限制，難以與其他網絡進行交互。這導致了碎片化的生態系統和有限的用戶體驗，而 ZCD 平台則力求統一這些問題。
可擴展性問題：
像以太坊這樣的流行區塊鏈上的高交易費用和網絡擁堵阻礙了去中心化應用程式的增長和普及，而 ZChains 通過其高效的架構解決了這一問題。
複雜的資產轉移：
在不同區塊鏈之間轉移資產通常涉及複雜、風險高且耗時的過程，這阻礙了用戶和開發者擁抱跨鏈解決方案，而 ZVD 代幣則有助於簡化這些流程。
ZChains 通過其模組化、EVM 兼容的架構和集中式橋接方案解決這些痛點，實現無縫的 dApp 部署、高效的跨鏈資產轉移和可擴展的交易處理。通過利用 PoS 技術，ZChains 為開發者和終端用戶提供了一個安全、成本效益高且易於使用的環境。
ZChains 數字代幣 (ZCD) 的總發行量為 150 億枚代幣。其比例分配如下：
100 億 ZCD（約佔總供應量的 66.7%）分配給流動性池和集中式交易所 (CEX)，支持流動性和生態系統的增長。
剩餘的 50 億 ZCD（33.3%）在現有資料中未提供進一步細分。
已分配的 ZCD 代幣的主要目的是在 ZChains 生態系統內推動交易、支付燃氣費和提供流動性。
在 ZChains 生態系統中，ZCD 具有多種功能：
燃氣費：用於支付 ZChains 網絡上的交易處理和智能合約執行。
質押：用戶可以質押 ZCD 代幣參與網絡驗證並獲得區塊獎勵。
資產加密與價值存儲：ZCD 在 ZChains 生態系統內作為可交易資產和價值存儲，類似於 ETH。
上市時，大量 ZCD 代幣被分配至流動性池和 CEX，以確保市場活動的穩健性和對 ZChains 生態系統的支持。剩餘 ZVD 代幣的解鎖時間表在現有資料中未詳細說明。
ZChains 採用權益證明 (PoS) 共識模型，允許 ZCD 代幣持有者參與網絡治理和區塊驗證。通過質押 ZCD，用戶可以賺取獎勵並為 ZChains 網絡的安全性和去中心化做出貢獻。具體的治理投票機制或年化收益率 (APY) 詳情在當前文檔中未提供。
ZChains 作為區塊鏈基礎設施領域的創新解決方案，通過其模組化、EVM 兼容的架構和強大的跨鏈能力解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和對互操作性的專注，ZChains 展現出巨大的潛力，能夠改變開發者和用戶與去中心化應用程式和數字資產互動的方式。準備好開始交易 ZChains 了嗎？立即探索如何最大化您的 ZChains 潛力！
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。