什麼是 Worldcoin (WLD)？數位資產簡介

Worldcoin (WLD) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動 Worldcoin 去中心化平台，專注於建立一個全球身份與金融網路，讓所有人都能使用。Worldcoin 於 2023 年 7 月推出，旨在解決數位身份驗證和全球經濟公平准入的挑戰。憑藉其創新的人格證明技術，Worldcoin 讓用戶能夠驗證其獨特身份，並參與無國界的金融生態系統，確保全球個人的包容性和隱私[2]。

Worldcoin 由 Sam Altman、Alex Blania 和 Max Novendstern 於 2020 年創立。Sam Altman 以 OpenAI 執行長的身份廣為人知，在技術和創業方面擁有強大的背景。Alex Blania 擁有物理學和機器學習專業知識，領導技術開發，而 Max Novendstern 則帶來了金融科技領域的經驗。創始團隊的願景是通過區塊鏈和生物識別技術的創新應用，打造一個解決數位身份和金融排斥問題的平台。

自成立以來，Worldcoin 已達成多個重要里程碑，包括從領先的風險投資公司籌集大量資金、2023 年 7 月推出主網，以及與全球技術和身份組織建立戰略合作夥伴關係。該項目在推出 Orb 生物識別設備後引起了廣泛關注，Orb 驗證獨特的人類身份，使 Worldcoin 成為去中心化身份和金融包容性領域的先驅。

Worldcoin 生態系統由幾個相互連接的產品組成，這些產品共同提供了一個全面的全球數位身份和金融接入解決方案。核心產品包括：

1. World App：Worldcoin 生態系統的主要平台，World App 允許用戶創建經過驗證的數位身份、管理其 WLD 代幣並訪問去中心化金融服務。這個平台實現了安全的入駐流程和無縫交易，目前為數百萬用戶提供身份驗證和數位支付服務，成為數位身份領域的領先解決方案。

2. World ID：這項次要服務通過提供保護隱私的人格證明憑證來擴展 Worldcoin 生態系統。用戶可以在不洩露個人數據的情況下證明其獨特性，從而受益於增強的隱私和安全性。World ID 利用零知識證明技術，為所有參與者創造流暢且安全的體驗。

3. The Orb：The Orb 是一款生物識別設備，通過安全且防欺詐的身份驗證完善了 Worldcoin 生態系統。憑藉其先進的虹膜掃描技術，The Orb 確保每個用戶都是獨特的個人，支持公平的代幣分配並防止女巫攻擊。這代表了解決數位身份驗證挑戰的一種創新方法。

這三個組件共同作用，創造了一個全面的環境，其中 WLD 作為效用和治理代幣，推動網絡內的所有互動，促進自我維持和不斷增長的生態系統。

數位身份和金融包容性領域目前面臨著幾個關鍵挑戰，Worldcoin 旨在通過其創新方法解決這些問題：

1. 缺乏通用的數位身份：數十億人缺乏安全且可驗證的數位身份，這限制了他們獲得金融服務和線上平台的機會。這一問題影響了沒有銀行帳戶和銀行服務不足的人口，導致他們被排除在全球經濟之外。傳統解決方案受到集中控制和隱私問題的限制。

2. 金融服務准入不公平：由於缺乏身份證明或無法獲取銀行基礎設施，全球許多人都無法參與數位經濟。這個問題造成了金融排斥並阻礙了經濟流動性。現有的解決方案通常需要政府頒發的身份證，而這些身份證並非普遍可用。

3. 去中心化網絡中的女巫攻擊和欺詐：去中心化平台容易受到女巫攻擊，即單一實體創建多個假身份以操縱系統。這一挑戰破壞了數位生態系統中的信任和公平。以往的解決嘗試由於難以在不妥協隱私的情況下驗證獨特人格而陷入困境。

Worldcoin 通過其生物識別人格證明技術解決這些痛點，實現安全且私密的數位身份驗證、公平的代幣分配以及對欺詐的強大防護。通過利用區塊鏈和先進的密碼學，Worldcoin 提供了一個全面且高效的解決方案，改變了個人與數位經濟互動的方式。

Worldcoin (WLD) 設計了一個周全的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：

- Worldcoin (WLD) 代幣的總發行量（最大供應量）上限為 100 億 WLD[2][4][5]。

- 截至 2025 年 8 月 13 日，流通供應量約為 18.7 億 WLD，約占總供應量的 18.7%[5]。

WLD 代幣的比例分配：

- 社區： 75%（分四個 3 年懸崖期分配，每日釋放代幣）

- 投資者： 13.5%（1 年懸崖期，然後在 4 年內每日解鎖）

- 初始開發團隊： 9.8%（1 年懸崖期，然後在 4 年內每日解鎖）

- Tools for Humanity 儲備： 1.7%（1 年懸崖期，然後在 2 年內每日解鎖）[2]

關鍵細節：

- 代幣供應量在前 15 年固定為 100 億；之後，協議治理可能允許每年最多 1.5% 的通膨率，但除非治理變更，否則默認為 0%[4]。

- 大多數代幣分配給個人作為獨特人格的證明，激勵參與 Worldcoin 網絡[4]。

- 當前價格 WLD 約為 1.07 美元，市值為 20.4 億美元，持有者數量為 149 萬[5]。

在生態系統中，WLD 具有多重功能：

- 效用代幣：用於交易費用、訪問服務和激勵網絡參與。

- 治理代幣：持有者可以對協議升級和關鍵決策進行投票。

- 質押：用戶可以質押 WLD 以支持網絡安全並賺取獎勵（需根據未來協議更新）。

官方資源：

- 官方網站： worldcoin.org

- 白皮書： 可在 worldcoin.org/whitepaper 獲得

Worldcoin 在數位身份和金融包容性領域中是一項創新解決方案，通過其人格證明技術和保護隱私的身份系統解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的用戶群和穩健的生態系統，Worldcoin 展現了轉變個人如何接入和與全球數位經濟互動的巨大潛力。