什麼是WorldBrain Coin (WBC)？數位資產入門介紹

WorldBrain Coin (WBC) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為WorldBrain去中心化平台提供動力，該平台專注於推進超智慧AI服務並激勵神經網絡的構建。WBC於2024年初推出，旨在應對數位經濟中對於可擴展、道德且用戶驅動的AI基礎設施日益增長的需求。憑藉其獨特的代幣經濟學和激勵機制，WorldBrain使用戶能夠訪問先進的AI服務、參與神經網絡開發，並加入一個透明且由社區治理的生態系統。WorldBrain平台的架構設計旨在確保用戶和開發者在安全、效率及長期可持續性方面的保障。

WorldBrain Coin於2023年由一群在人工智慧、區塊鏈技術和道德治理方面具有深厚專業知識的多學科專家團隊創立。創始成員背景涵蓋領先的科技公司和學術研究，結合了分散式系統、神經網絡和數位資產管理方面的深厚專業知識。他們的願景是打造一個將超智慧AI訪問民主化的平台，同時將道德監督和社區參與作為核心。

自成立以來，WorldBrain已經達成了幾個關鍵里程碑，包括在2024年第一季成功啟動主網、推出神經網絡構建激勵計劃，以及成立基金會和道德委員會來監督平台治理。與AI研究機構和技術提供商的戰略合作進一步鞏固了WBC項目作為AI和區塊鏈領域創新者的地位。

WorldBrain生態系統圍繞幾個相互連接的產品而建，這些產品旨在促進強大的用戶驅動型AI平台：

WorldBrain AI服務平台：

這是WorldBrain生態系統的主要應用程序，允許用戶使用WBC代幣訪問和購買先進的AI服務。該平台利用區塊鏈技術確保交易透明和數據處理的安全性，廣泛被尋求可擴展AI解決方案的開發者、研究人員和企業所使用。

神經網絡構建激勵計劃：

此功能激勵用戶貢獻計算資源和數據以構建和訓練神經網絡。參與者將獲得WBC代幣獎勵，促進AI模型開發的去中心化增長和創新。該計劃使用智能合約自動化獎勵並確保公平性。

基金會和道德委員會治理：

基金會和道德委員會負責監督AI服務的道德部署和生態系統資源的分配。這種治理結構確保WorldBrain平台的開發符合社區價值觀和道德標準，提供了一層獨特的信任和問責機制。

這些組件共同創造了一個全面的環境，其中WBC作為實用代幣為所有互動提供支持，從服務支付到治理參與，形成了一個自我維持且不斷進化的WorldBrain生態系統。

缺乏可擴展且道德的AI基礎設施：

AI的快速增長已超過了可擴展且受道德規範的基礎設施的發展，導致對數據隱私、偏見和AI技術濫用的擔憂。

去中心化AI開發的激勵有限：

傳統的AI開發通常是中心化的，獨立貢獻者參與或從其工作中受益的機會有限。

不透明的治理和資源分配：

許多AI平台缺乏透明的治理，導致激勵措施錯位和潛在的道德風險。

WorldBrain通過其基於區塊鏈的平台解決這些挑戰，該平台實現透明、社區驅動的治理，激勵去中心化AI開發，並將道德監督嵌入其核心運營中。通過利用智能合約和基於WBC代幣的激勵措施，WorldBrain為下一代AI基礎設施提供了安全、高效且包容的解決方案。

WorldBrain Coin（WBC） 的總發行量為100億枚代幣，並且沒有進一步增發計劃。此供應量受到一種獨特的「代謝」收縮機制影響：當WBC用於購買WorldBrain的超智慧服務時，花費的代幣中有10%將被銷毀，長期目標是將流通供應量減少至1億枚WBC。

初始100億枚WBC的比例分配如下：

基金會和道德委員會： 5%

5% 技術研發團隊： 15%

15% 早期捐贈： 10%

10% 神經網絡構建激勵：70%

各分配的釋放規則：

基金會和道德委員會：每月釋放不超過1%，持續超過100個月，從2025年第一季開始。

技術研發團隊：線性每月釋放1%，持續100個月，從2025年第一季開始。

早期捐贈：第一個月（2024年第一季）釋放10%，然後每月釋放5%，持續18個月。

神經網絡構建激勵：70%分配給用戶互動激勵，每天約釋放80萬枚WBC代幣。

來自交易所的最新數據顯示，目前流通中的總供應量約為1.775億枚WBC，這反映了持續的代幣銷毀和釋放計劃，與官方WorldBrain文檔中描述的代幣收縮機制一致。

在WorldBrain生態系統中，WBC具有多種功能：

支付AI服務： 用戶花費WBC來訪問先進的AI工具和服務。

用戶花費WBC來訪問先進的AI工具和服務。 網絡貢獻激勵： 為神經網絡構建和數據提供做出貢獻的用戶將獲得WBC獎勵。

為神經網絡構建和數據提供做出貢獻的用戶將獲得WBC獎勵。 治理參與：持有WorldBrain代幣的用戶可以參與平台治理，包括對提案和道德指南進行投票。

在啟動時，一部分WBC代幣被釋放用於早期捐贈和用戶激勵，剩餘部分則根據上述長期釋放計劃和每日釋放時間表進行分配。這種方法確保市場穩定並對WorldBrain生態系統的持續增長保持激勵一致性。

WorldBrain實施社區驅動的治理模式，允許WBC持有者對關鍵提案和協議變更進行投票。計劃中的質押機制將使用戶能夠賺取獎勵並獲得額外特權，收益由網絡參與度和整個WorldBrain生態系統活動決定。

WorldBrain Coin在AI和區塊鏈領域中是一項創新解決方案，通過其道德治理、激勵驅動的開發和透明的代幣經濟學應對了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的用戶群和強大的生態系統，WBC展現出巨大的潛力，能夠改變個人和組織與超智慧AI互動的方式。