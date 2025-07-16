什麼是WorldBrain Coin (WBC)？數位資產入門介紹

WorldBrain Coin (WBC) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為WorldBrain去中心化平台提供動力，該平台專注於推進超智慧AI服務並激勵神經網絡的構建。WBC於2024年初推出，旨在應對數位經濟中對於可擴展、道德且用戶驅動的AI基礎設施日益增長的需求。憑藉其獨特的代幣經濟學和激勵機制，WorldBrain使用戶能夠訪問先進的AI服務、參與神經網絡開發，並加入一個透明且由社區治理的生態系統。WorldBrain平台的架構設計旨在確保用戶和開發者在安全、效率及長期可持續性方面的保障。
WorldBrain Coin於2023年由一群在人工智慧、區塊鏈技術和道德治理方面具有深厚專業知識的多學科專家團隊創立。創始成員背景涵蓋領先的科技公司和學術研究，結合了分散式系統、神經網絡和數位資產管理方面的深厚專業知識。他們的願景是打造一個將超智慧AI訪問民主化的平台，同時將道德監督和社區參與作為核心。
自成立以來，WorldBrain已經達成了幾個關鍵里程碑，包括在2024年第一季成功啟動主網、推出神經網絡構建激勵計劃，以及成立基金會和道德委員會來監督平台治理。與AI研究機構和技術提供商的戰略合作進一步鞏固了WBC項目作為AI和區塊鏈領域創新者的地位。
WorldBrain生態系統圍繞幾個相互連接的產品而建，這些產品旨在促進強大的用戶驅動型AI平台：
這些組件共同創造了一個全面的環境，其中WBC作為實用代幣為所有互動提供支持，從服務支付到治理參與，形成了一個自我維持且不斷進化的WorldBrain生態系統。
WorldBrain通過其基於區塊鏈的平台解決這些挑戰，該平台實現透明、社區驅動的治理，激勵去中心化AI開發，並將道德監督嵌入其核心運營中。通過利用智能合約和基於WBC代幣的激勵措施，WorldBrain為下一代AI基礎設施提供了安全、高效且包容的解決方案。
WorldBrain Coin（WBC） 的總發行量為100億枚代幣，並且沒有進一步增發計劃。此供應量受到一種獨特的「代謝」收縮機制影響：當WBC用於購買WorldBrain的超智慧服務時，花費的代幣中有10%將被銷毀，長期目標是將流通供應量減少至1億枚WBC。
初始100億枚WBC的比例分配如下：
各分配的釋放規則：
來自交易所的最新數據顯示，目前流通中的總供應量約為1.775億枚WBC，這反映了持續的代幣銷毀和釋放計劃，與官方WorldBrain文檔中描述的代幣收縮機制一致。
在WorldBrain生態系統中，WBC具有多種功能：
在啟動時，一部分WBC代幣被釋放用於早期捐贈和用戶激勵，剩餘部分則根據上述長期釋放計劃和每日釋放時間表進行分配。這種方法確保市場穩定並對WorldBrain生態系統的持續增長保持激勵一致性。
WorldBrain實施社區驅動的治理模式，允許WBC持有者對關鍵提案和協議變更進行投票。計劃中的質押機制將使用戶能夠賺取獎勵並獲得額外特權，收益由網絡參與度和整個WorldBrain生態系統活動決定。
WorldBrain Coin在AI和區塊鏈領域中是一項創新解決方案，通過其道德治理、激勵驅動的開發和透明的代幣經濟學應對了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的用戶群和強大的生態系統，WBC展現出巨大的潛力，能夠改變個人和組織與超智慧AI互動的方式。準備好開始交易WorldBrain了嗎？立即探索如何最大化您的WBC潛能吧！
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。