World Liberty Financial（簡稱 WLF 或 WLFI）是由特朗普家族發起的一項去中心化金融（DeFi）平台，目標是通過美國基礎的設計理念來推進數字金融創新。 WLFI 項目以「美國 DeFi 之橋」為使命，結合政治背景與金融科技，旨在連接傳統金融與加密金融，構建一個由社區主導的、合規性強化的數字資產生態體系。 1.WLFI 項目背景 在加密貨幣與去中心化金融（DeFi）領域蓬
什麼是 WLFI？去中心化金融的新勢力與數字美元穩定幣的革新者

2025年7月23日
World Liberty Financial（簡稱 WLF 或 WLFI）是由特朗普家族發起的一項去中心化金融（DeFi）平台，目標是通過美國基礎的設計理念來推進數字金融創新。

WLFI 項目以「美國 DeFi 之橋」為使命，結合政治背景與金融科技，旨在連接傳統金融與加密金融，構建一個由社區主導的、合規性強化的數字資產生態體系。

1.WLFI 項目背景


在加密貨幣與去中心化金融（DeFi）領域蓬勃發展的今天，傳統金融體系的局限性日益凸顯。高昂的跨境交易費用、漫長的結算週期以及中心化機構的信任問題，促使着全球金融體系的革新。

World Liberty Financial（WLFI）正是在這一背景下應運而生。該項目由特朗普及其家族成員倡導，並由一支經驗豐富的加密從業者團隊開發，旨在為用戶提供借入、借出和投資加密貨幣的私密點對點交易環境，無需依賴傳統金融中介機構。

WLFI 的願景是打造一個全球性的去中心化金融平台，通過數字美元穩定幣（USD1）推動美元在全球 DeFi 領域的廣泛應用，實現財務獨立與金融普惠。

2.WLFI 核心產品


WLFI 代幣：治理型代幣，用於社區提案與平台治理投票；
USD1 穩定幣：與美元 1:1 掛鉤，完全由美元與美債支援，在多個鏈上發行；
DeFi 基礎設施：Plans for lending、borrowing、 yield generation、 community features 等生態模塊。

3.WLFI 核心特色與功能


3.1 雙輪驅動：治理 + 穩定幣


WLFI（治理代幣）：用於社區投票、治理提案及未來鏈上治理升級；
USD1（穩定幣）：由美元及美債 1:1 支援，用於鏈上支付、借貸、收益生成等金融活動。

兩者構成生態系統基礎，互為支撐。

3.2 美國本土化合規路徑


WLFI 採用美國特拉華州註冊模式，結合公司治理結構與社區治理流程。協議由註冊公司主導執行合規管理，並與社區協作推進鏈上治理。

3.3 多鏈部署與互操作性


USD1 現已支援 EthereumBNB ChainTron 等多鏈，未來 WLFI 代幣與治理投票也將拓展至更多鏈，實現流動性多鏈互通。

3.4 社區參與機制


社區成員可在治理論壇提交提案，經 Snapshot 投票後由平台執行。投票權基於持有的 WLFI 數量設定，但每個錢包最多可投不超過總供應量 5%，以防止權力集中。

4.WLFI 代幣經濟學


4.1 代幣基本資訊


1）代幣名稱：$WLFI
2）網絡：Ethereum 主網
3）總供應量：1000 億枚

4.2 代幣分配結構


根據官方 Gold Paper，WLFI 代幣的預期分配如下：

代幣售賣：35%
社區增長與激勵：32.5%
初始支援者分配：30%
團隊與顧問：2.5%


4.3 代幣功能


WLFI 是純粹的治理代幣，WLFI 不具有任何分紅或收益權，其價值主要來源於參與治理。

5.WLFI 預售概況


WLFI 代幣目前均處於鎖定狀態，此前 WLFI 共經歷過三輪預售，詳細資訊如下：

WLFI 的第一輪預售於 2024 年 10 月開啟，價格為 0.015 美元/枚，總量 200 億枚（佔總供應量的 20%），募資 3 億美元。

第一輪預售結束後，WLFI 緊接着開啟了第二輪預售，價格為 0.05 美元/枚，總量 50 億枚（佔總供應量的 5%）。第二輪預售於 2025 年 3 月 14 日售罄，募資 2.5 億美元。

WLFI 的前兩輪預售向公衆開放，第三輪預售為機構輪，不對公衆開放，價格為價格為 0.1 美元/枚。

根據以上的公開資料，WLFI 通過三輪預售共售出了 260.5 億枚代幣，佔總供應量的 26.05%。不過因為第三輪預售並不對公衆開放，所以真實預售數據可能會有偏差。

6.生態規劃與未來戰略


6.1 跨鏈 DeFi 基礎設施建設


WLFI 計劃接入 Aave 等主流協議，推動 USD1 參與借貸與收益農場，並搭建 DEX、NFT 網關與錢包工具。

6.2 主權基金與國際擴展


項目已與阿聯酋 Aqua 1 基金達成合作，推動 WLFI 與 USD1 在中東、亞洲與拉美市場的推廣，目標打造跨國合規的 Web3 金融基礎設施。

6.3 監管與法律框架應對


面對美國 SEC 等監管壓力，WLFI 平台正在進一步完善透明度、公示治理記錄，並推動治理提案文檔化，強化項目的法律合規能力。

7.如何在 MEXC 購買 $WLFI 代幣？


World Liberty Financial（WLFI）以強政治背景、紮實的合規架構與創新的雙代幣系統，在 Web3 金融生態中迅速脫穎而出。項目不僅在代幣設計上強調治理驅動，同時以 USD1 構建穩定的鏈上支付與金融基礎設施。在未來幾個月，WLFI 的治理提案、代幣流通機制及跨鏈基礎建設將成為關鍵節點。能否在複雜的政治與監管博弈中實現生態落地，將決定 WLFI 能否從「特朗普加密實驗」進化為真正的「美國 Web3 金融橋樑」。

在此背景下，World Liberty Financial (WLFI) 已經上線 MEXC 盤前交易，用戶可以在該幣開放現貨交易之前提前進行交易。這一消息無疑為投資者提供了提前佈局 WLFI 的絕佳機會。

