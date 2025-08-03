什麼是 WAV？數字資產簡介

WAV（Wave World） 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動 Wave World 去中心化平台，該平台專注於將 GameFi、DeFi 和 AI 驅動的智能交易整合到一個生態系統中。WAV 於 2025 年初推出，旨在解決 Web3 時代鏈上交易、遊戲和金融服務的碎片化與複雜性問題。憑藉其在 SUI 區塊鏈上的基礎以及與 MOVE 編程語言的整合，WAV 讓用戶能夠跨多個網絡（Sui、Aptos 和 Movement）無縫交易、遊戲並訪問 DeFi 服務，無需額外應用程式。這種方法為 Web2 和 Web3 的數字資產參與者提供了快速、安全且用戶友好的體驗。

Wave World 於 2024 年由一群具有去中心化金融、遊戲和人工智慧背景的區塊鏈資深人士和技術專家創立。核心團隊此前曾參與領先的區塊鏈項目和金融科技初創公司，帶來了智能合約開發、代幣經濟學和用戶體驗設計方面的專業知識。他們的使命是利用先進的區塊鏈和人工智慧技術，在 WAV 生態系統中彌補傳統與去中心化數字體驗之間的差距。

自成立以來，Wave World 已達成多個重要里程碑，包括獲得來自知名 Web3 投資者的早期資金支持、在 2025 年第一季度於 SUI 區塊鏈上推出 WAV 代幣主網，以及與 GameFi 和 DeFi 領域的關鍵玩家建立戰略合作夥伴關係。該項目因宣布與 Telegram、Twitter 和 LINE 等主流消息平台整合而受到廣泛關注，這使得數百萬用戶能夠無縫加入。這些成就使 WAV 成為鏈上交易和數字資產娛樂領域的創新者。

Wave World 生態系統由多個相互關聯的產品組成，旨在為加密原生用戶和主流用戶提供全面解決方案：

Wave World 平台：

這個主要平台是交易、遊戲和 DeFi 活動的核心樞紐。用戶可以通過統一界面在 Sui、Aptos 和 Movement 支持的 DEX 上交易任何代幣，享受 GameFi 體驗並管理數字資產，所有操作均可通過流行的消息應用程序訪問。該平台以速度、安全性和易用性著稱，吸引了快速增長的 WAV 用戶群。 AI 智能交易引擎：

這項輔助服務利用人工智慧優化交易策略、自動化投資組合管理並提供即時分析。用戶從提升的交易效率和降低的風險中受益，AI 引擎無縫整合到主 WAV 平台中，提供流暢的體驗。 DeFi 和 GameFi 模組：

其他組件包括用於借貸、抵押和收益耕種的 DeFi 協議，以及啟用邊玩邊賺機制和 NFT 整合的 GameFi 模組。這些模組擴展了 WAV 的功能，促進了一個充滿活力且互動的數字資產生態系統。

這些產品共同創造了一個強大的環境，其中 WAV 作為效用代幣推動所有交易、獎勵和治理，支持一個自我維持且快速演化的生態系統。

Web3 領域面臨幾個持續的挑戰，而 WAV 致力於解決這些問題：

碎片化的用戶體驗：

用戶通常難以管理多個錢包、平台和應用程序來訪問交易、遊戲和 DeFi 服務。這種複雜性導致新用戶入門困難並存在安全風險。傳統解決方案缺乏跨網絡和數字資產管理用戶界面的無縫整合。 有限的可訪問性：

許多區塊鏈平台要求用戶下載專門的應用程序或導航複雜的界面，這限制了主流用戶的採用。現有的方法未能彌補 Web2 和 Web3 之間的差距，限制了去中心化服務和數字資產的覆蓋範圍。 低效的鏈上交易：

鏈上交易可能緩慢、昂貴且容易滑點，特別是在不同區塊鏈之間。先前的解決嘗試因技術限制和數字資產市場缺乏互操作性而受阻。

WAV 通過其統一平台、AI 驅動的交易引擎以及與廣泛使用的消息應用程序的整合來解決這些痛點。憑藉 SUI 區塊鏈和 MOVE 語言，WAV 提供了一個安全、高效且可訪問的解決方案，改變了用戶與數字資產和去中心化應用交互的方式。

數字代幣 WAV（Wave World）的總發行量（最大供應量） 為 1,000,000,000 WAV。

對於比例分佈：

根據最新可用數據， 流通供應量 為 1.905 億 WAV 或 2.38 億 WAV （數據略有差異，可能是由於數據捕獲時間不同所致）。

為 或 （數據略有差異，可能是由於數據捕獲時間不同所致）。 這意味著目前約有 19% 至 24% 的總供應量正在流通。

在可用搜索結果中未提供初始分配（如團隊、投資者、生態系統、獎勵等）的詳細細節。資料來源僅確認了總供應量和流通供應量，而非 WAV 數字資產生態系統中利益相關者之間的具體分佈。

摘要表格：

指標 值 總供應量 1,000,000,000 WAV 流通供應量 190,500,000–238,000,000 WAV % 流通 ~19%–24%

重點：

總發行量： 10 億 WAV。

10 億 WAV。 流通供應量： 1.905 億至 2.38 億 WAV（佔總量的 19–24%）。

1.905 億至 2.38 億 WAV（佔總量的 19–24%）。 無公開數據 進一步細分（例如團隊、投資者、生態系統）。

若要了解更細緻的代幣分配詳情，需要查看官方網站或白皮書，但這些內容未包含在搜索結果中。

在生態系統內，WAV 具有多種功能：

交易費用： 用於支付數字資產平台中的交易、遊戲和 DeFi 操作。

用於支付數字資產平台中的交易、遊戲和 DeFi 操作。 獎勵： 作為參與 GameFi、抵押和社區活動的激勵措施分發。

作為參與 GameFi、抵押和社區活動的激勵措施分發。 治理： 授予持有者參與 WAV 生態系統協議治理和決策的權利。

可用來源中未公開披露 WAV 代幣的具體解鎖計劃和歸屬期。通常，此類細節會在項目白皮書或官方文檔中列出。

WAV 實施了一個治理模型，允許代幣持有者提出並投票支持關鍵協議更改。用戶還可以抵押 WAV 代幣以賺取獎勵並在生態系統中獲得額外特權。當前搜索結果中未詳細說明預估年化收益率（APY）和抵押機制。

WAV 在 Web3 領域作為一個創新解決方案，通過其統一平台和 AI 驅動的交易功能解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和用戶友好的方式，WAV 展現出巨大潛力，將改變用戶與鏈上交易、遊戲和 DeFi 在數字資產空間中的交互方式。

準備開始交易 WAV 了嗎？我們的綜合指南《WAV 交易完全指南：從入門到實戰》將帶您了解所需的一切知識——從 WAV 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您掌握在 MEXC 安全平台上進行 WAV 數字資產交易的知識。立即探索如何最大化您的 WAV 數字資產潛力！

