什麼是WAL（Walrus）？數字資產簡介

WAL（Walrus） 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Walrus 協議提供動力。這是一個專注於下一代數據存儲解決方案的去中心化平台。WAL 於 2025 年 3 月推出，旨在解決去中心化存儲領域中數據可用性、冗餘性和成本等關鍵挑戰。憑藉其獨特的架構——將數據分片並分布在全球節點網絡中——Walrus 讓用戶能夠以高速度和高彈性存儲和檢索大型文件、視頻、圖像和音頻。這種方法即使在網絡中斷的情況下也能確保強大的數據可訪問性，同時相比傳統和競爭的去中心化存儲系統提供了顯著的成本優勢。

創始團隊及其背景

Walrus 於 2024 年由一群區塊鏈工程師和存儲專家創立，並得到了 Sui 區塊鏈創建者 Mysten Labs 的技術指導。創始團隊在領先的技術和區塊鏈組織中擁有豐富的經驗，旨在改變 Web3 時代數據存儲和訪問的方式。他們的願景是通過利用先進的密碼學和分布式系統，打造一個克服集中式和現有去中心化存儲局限性的平台。

關鍵發展里程碑

自成立以來，Walrus 已經達成了多個重要的里程碑：

與 Mysten Labs 建立技術合作夥伴關係，確保與 Sui 區塊鏈的穩健集成。

成功於 2025 年 3 月推出主網，啟用實際的去中心化存儲應用。

引入糾刪碼技術，與競爭對手相比，大幅降低了存儲成本並增強了冗餘性。

吸引了不斷增長的用戶群和開發者生態系統，使 Walrus 成為去中心化數據存儲領域的創新者。

Walrus 生態系統包括多個互聯的產品，旨在提供全面的去中心化存儲解決方案：

Walrus 存儲網絡：

Walrus 生態系統的核心平台，該網絡允許用戶通過將文件分片並分布在全球節點中來存儲和檢索數據及富媒體內容。這確保了高可用性、快速訪問以及對節點故障的彈性，使其成為去中心化存儲需求的領先解決方案。

糾刪碼和冗餘服務：

Walrus 採用了先進的糾刪碼技術，與 Filecoin 相比，存儲效率提高了 80%，與 Arweave 相比，效率提高了 99%。這項技術確保即使部分網絡離線，數據仍可訪問，提供無縫且可靠的用戶體驗。

節點運營商與質押平台：

該生態系統激勵節點運營商提供存儲並維護網絡健康。運營商因其服務獲得 WAL 代幣獎勵，用戶可以質押 WAL 參與網絡治理並賺取額外獎勵。

去中心化存儲行業面臨幾個持續的挑戰，而 WAL 設計用來應對這些問題：

數據可用性與冗餘性：

傳統及許多去中心化存儲解決方案難以確保數據始終可用，特別是在網絡中斷或節點故障期間。這導致用戶面臨數據丟失風險和不可靠的服務。

高昂的存儲成本：

由於數據複製效率低下或缺乏先進的冗餘機制，競爭協議往往會產生高成本。這使得去中心化存儲對於大規模或長期使用來說吸引力降低。

集中化風險：

儘管許多存儲網絡標榜去中心化，但實際上依賴於少數大型運營商，造成潛在的單點故障和治理問題。

WAL 如何應對這些挑戰

1. 提升數據可用性：

通過將數據分片並全球分佈，Walrus 確保即使多個節點離線，文件仍然可訪問。此架構提供強大的冗餘性和快速的數據檢索，最大限度地減少停機時間和數據丟失風險。

2. 成本高效的存儲：

糾刪碼技術的使用讓 Walrus 能夠更高效地存儲數據，減少所需的冗餘存儲量，並顯著降低用戶成本，相比其他去中心化存儲解決方案更具優勢。

3. 真正的去中心化與激勵機制：

Walrus 激勵廣泛的獨立節點運營商網絡，降低集中化風險，確保更彈性和民主的存儲生態系統。WAL 代幣將存儲提供商和用戶的利益對齊，促進網絡的長期健康。

總供應量與分配結構

WAL（Walrus）數字代幣的總發行量為 50 億枚代幣。這些代幣的比例分配如下：

類別 百分比 詳情 Walrus 用戶空投 10% 主網前 4%，主網後 6% 社區儲備 43% 啟動時提供 6.9 億 WAL，線性解鎖至 2033 年 3 月 投資者 7% 主網啟動後 12 個月解鎖 核心貢獻者 30% 早期貢獻者 20%（4 年解鎖，1 年懸崖期）；10% 分配給 Mysten Labs（線性解鎖） 補貼 10% 50 個月線性解鎖

初始流通供應量 ：主網啟動時 12.5 億 WAL。

：主網啟動時 12.5 億 WAL。 通縮機制：WAL 從罰款中引入代幣銷毀（例如快速質押移動、節點表現不佳），從而逐漸減少流通供應量。

關鍵注意事項：

解鎖計劃和線性歸屬適用於大多數類別，意味著並非所有代幣立即流動。

分配設計旨在激勵長期參與和網絡穩定性，社區和貢獻者獲得了大量分配。

代幣用途與使用場景

在 Walrus 生態系統中，WAL 具有多種功能：

支付存儲費用 ：用戶支付 WAL 以在網絡上存儲和檢索數據。

：用戶支付 WAL 以在網絡上存儲和檢索數據。 節點運營商獎勵 ：存儲提供商因維持數據可用性和網絡性能而獲得 WAL 獎勵。

：存儲提供商因維持數據可用性和網絡性能而獲得 WAL 獎勵。 治理 ：WAL 持有者可以參與協議治理，對關鍵提案和網絡升級進行投票。

：WAL 持有者可以參與協議治理，對關鍵提案和網絡升級進行投票。 質押：用戶可以質押 WAL 以保護網絡並賺取額外獎勵，收益率由網絡活動和參與率決定。

流通計劃與解鎖時間表

在主網啟動時，約 25% 的代幣（12.5 億 WAL）進入流通，剩餘代幣根據多年的線性歸屬計劃逐步解鎖，以確保市場穩定和長期增長。

治理與質押機制

Walrus 實施了去中心化治理模式，允許 WAL 持有者提出並對協議變更進行投票。質押 WAL 不僅能保護網絡，還賦予用戶投票權和網絡獎勵的一部分，為所有參與者對齊利益。

WAL（Walrus）作為去中心化存儲領域的一個創新解決方案，通過其先進的數據分片、糾刪碼和穩健的激勵機制解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和強大的技術基礎，WAL 展現出巨大的潛力，將改變用戶和開發者在 Web3 時代與數據存儲互動的方式。準備開始交易 WAL 嗎？我們的綜合指南《WAL 交易完整指南：從入門到實戰》將帶您了解所有需要知道的內容——從 WAL 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在 MEXC 的安全平台上掌握知識。立即探索如何最大化您的 WAL 潛力！