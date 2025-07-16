什麼是VALOR？關於VALOR數位資產的詳細簡介

VALOR 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為由 SMART VALOR AG 開發的去中心化全球代幣化另類投資市場提供動力。VALOR 於 2017 年 4 月推出，旨在解決全球個人難以接觸另類投資機會的問題。憑藉其區塊鏈技術的基礎，VALOR 讓用戶能夠安全地投資於各種數位資產，包括代幣化的房地產、私募股權及其他另類投資，同時確保合規性、透明度和易用性。該平台旨在通過消除傳統障礙（如高額最低投資要求和地理限制）來實現財富機會的民主化，讓任何有網路連接的人都能參與全球投資市場。

VALOR 於 2017 年 4 月在瑞士楚格由一群擁有金融、技術和區塊鏈背景的經驗豐富的專業人士創立。創始團隊的願景是利用區塊鏈技術打造一個更具包容性和可及性的投資生態系統。他們的專業知識涵蓋傳統金融和尖端金融科技，使他們能夠彌合傳統投資產品與新興數位資產領域之間的差距。

自成立以來，VALOR 已經達成了幾個重要的里程碑。該項目在其首次代幣發行 (ICO) 和預售階段籌集了大量資金，吸引了零售和機構投資者的關注。2019 年 12 月，VALOR 執行了一次代幣銷毀事件，銷毀了 2500 萬個未售出的代幣，作為法律承諾的一部分，這展示了團隊對透明度和長期價值創造的承諾。該平台還建立了戰略合作夥伴關係，並擴大了其代幣化資產的供應範圍，進一步鞏固了其在代幣化另類投資領域的領導地位。

VALOR 生態系統由多個相互關聯的產品組成，共同為尋求另類數位資產的投資者提供全面的解決方案。

VALOR 生態系統的核心是其去中心化市場，該市場作為用戶發現、投資和管理代幣化另類資產的主要平台。這個平台利用區塊鏈技術來確保安全性、透明度和法規遵從性。用戶可以從用戶友好的界面、即時資產追蹤以及多樣化的投資機會中受益。該平台設計適合初學者和有經驗的投資者，使其成為代幣化另類投資市場的領先解決方案之一。

VALOR 還透過提供質押和收益產品來擴展其功能，讓用戶可以在其持有的 VALOR 上賺取獎勵。這些服務直接整合到 MEXC 平台中，為用戶提供了更多產生被動收入的方式。質押 VALOR 代幣不僅支持網絡運作，還允許用戶參與治理和決策過程，進一步增強生態系統的去中心化和用戶參與度。

VALOR 生態系統還包括資產管理、投資組合追蹤和市場分析工具。這些組件共同協作，創造了一個無縫且高效的環境，讓用戶可以監控其投資、分析市場趨勢並做出明智的決策。VALOR 作為實用型代幣驅動著網絡內的所有互動，創造了一個自我維持且不斷增長的生態系統。

傳統的另類投資，例如私募股權、房地產和對沖基金，通常由於高額最低投資要求和法規限制而僅限於高淨值個人和機構投資者。這限制了普通投資者分散投資組合並獲取潛在高回報的能力。

許多另類投資產品缺乏透明度和流動性，使得投資者難以追蹤資產表現或在需要時退出其頭寸。這造成了效率低下的問題，並增加了投資者的風險。

某些地區的投資者因地理限制和複雜的監管環境而面臨額外挑戰，這進一步限制了他們接觸全球投資機會的能力。

VALOR 利用區塊鏈技術創建了一個去中心化的代幣化另類投資市場，從而解決了這些痛點。該平台支持部分所有權，讓投資者能夠以較少的資金參與投資。區塊鏈確保了透明度和不可變性，讓用戶可以即時訪問資產表現和交易記錄。通過在全球範圍內運營並遵守監管標準，VALOR 消除了地理和法規障礙，讓更多的受眾能夠接觸到另類投資。這種創新方法改變了個人與投資行業的互動方式，提供了一個全面、高效且安全的解決方案。

VALOR 加密貨幣代幣的總發行量（最大供應量）目前為 75,000,000 枚代幣。這一數字反映了在 2019 年 12 月的一次代幣銷毀事件後，從最初的 1 億枚代幣減少的結果，當時銷毀了 2500 萬枚未售出的代幣，作為對初始銷售池中未售出代幣進行銷毀的法律承諾的一部分。目前流通中的供應量約為 5029 萬枚 VALOR 代幣。

45%： 保留給初始預售和 ICO（此池中所有未售出的代幣已在 2019 年底前銷毀）

保留給初始預售和 ICO（此池中所有未售出的代幣已在 2019 年底前銷毀） 26%： 保留用於未來開發（鎖定 3 年，2017-2020）

保留用於未來開發（鎖定 3 年，2017-2020） 19%： 分配給團隊、創始人、員工和顧問

分配給團隊、創始人、員工和顧問 5%： 留作賞金和網絡增長用途

留作賞金和網絡增長用途 5%： 分配給流動性基金

在銷毀後，有效的最大供應量為 75,000,000 枚代幣。不會再鑄造新的代幣；供應量已固定。原始分配比例基於最初的 1 億枚供應量，但銷毀後總量減少，因此實際比例可能在銷毀後略有變化。

VALOR 在生態系統中充當實用型代幣，使用戶能夠獲得投資機會、參與治理並通過質押獲取獎勵。該代幣還用於支付交易費用、網絡激勵，並作為數位資產平台內的交換媒介。

在上市時，很大一部分代幣進入流通，剩餘部分則按照預定的時間表逐步解鎖，以確保市場穩定和長期增長。開發基金代幣被鎖定了三年，目前已釋放。

VALOR 實施了一個治理模型，允許代幣持有者對提案進行投票並影響平台的方向。用戶可以質押其 VALOR 代幣以賺取獎勵並獲得額外特權，從而支持網絡的安全性和去中心化。

VALOR 作為另類投資領域的創新解決方案，通過其去中心化市場、透明的代幣經濟學和用戶友好的平台，解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的加密貨幣生態系統和對可及性的承諾，VALOR 展現出巨大的潛力，能夠改變個人與全球投資市場的互動方式。