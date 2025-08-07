什麼是USUAL？數位資產簡介

USUAL是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為一個去中心化平台提供動力，該平台專注於安全、法幣支持的穩定幣發行與價值再分配。USUAL的推出是為了滿足透明且去中心化的穩定幣解決方案的需求，旨在解決穩定幣領域中集中控制和用戶參與不足的挑戰。憑藉其在以太坊區塊鏈上的強大技術基礎，USUAL讓用戶能夠參與到法幣支持的穩定幣生態系統的治理和價值積累中，確保安全性、透明度以及社區驅動的所有權。

USUAL由一群在去中心化金融和數位資產管理方面擁有豐富經驗的區塊鏈與金融專業人士創立。雖然具體創始人姓名和詳細背景未在現有資料中披露，但該項目的願景集中在建立一個去中心化的穩定幣平台，通過$USUAL代幣將所有權和治理重新分配給社區。自成立以來，USUAL已經達成了多個重要里程碑，包括主網的啟動、USUAL在MEXC等主要交易平台的上線，以及用戶群增長至超過21,000名持有者。該項目還達到了總供應量12.9億枚代幣和流通供應量11.3億枚，反映出強勁的採用率和積極的參與度。USUAL在穩定幣發行和治理方面的創新方法使其成為去中心化金融（DeFi）領域的重要角色。

USUAL生態系統由幾個相互連接的產品組成，共同為尋求去中心化、法幣支持的穩定幣的用戶提供全面解決方案：

1. USUAL穩定幣平台：USUAL生態系統的主要平台，此應用程式允許用戶通過以太坊上的智能合約來鑄造、贖回和管理法幣支持的穩定幣。該平台確保了透明性和安全性，同時使用戶能夠參與穩定幣經濟。目前，該平台被數千名用戶用於穩定幣交易，使其成為去中心化穩定幣領域的領先解決方案。

2. 治理入口：這項次要服務通過提供去中心化的治理界面來擴展USUAL生態系統。代幣持有者可以提出並對協議變更進行投票，確保社區能直接參與平台的演進。治理入口為所有參與者創造了一個無縫且民主的體驗。

3. 價值再分配引擎：這個額外的組件解決了生態系統內公平價值分配的需求。通過創新的智能合約機制，該引擎將平台費用和獎勵重新分配給$USUAL代幣持有者，支持長期參與和生態系統增長。這代表了一種激勵參與並將社區利益一致化的獨特方法。

這三個組件共同作用，創造了一個綜合環境，其中USUAL作為效用和治理代幣推動網絡內的所有互動，形成了一個自我維持且高效的生態系統。

穩定幣和DeFi領域目前面臨著幾個關鍵挑戰，USUAL旨在通過其創新方法解決這些問題：

1. 集中控制和缺乏透明度：穩定幣用戶面臨集中發行方控制供應和治理的問題，導致用戶參與有限並可能出現管理不善的風險。這一問題影響所有穩定幣用戶，造成信任赤字和效率低下。傳統解決方案由於集中模型中的結構性障礙未能解決這一問題。

2. 不公平的價值分配：另一個重大挑戰是價值和獎勵集中在少數利益相關者手中。這個問題導致更廣泛的社區參與激勵減少，阻止生態系統實現可持續增長。當前的方法試圖通過有限的獎勵計劃來解決這一問題，但由於缺乏透明度和包容性而效果不佳。

3. 治理不可及：該領域還遭受不透明決策過程的困擾，這為希望影響協議方向的用戶設置了障礙。儘管之前嘗試引入鏈上治理，但由於集中控制的根本問題，這一挑戰仍然存在。

USUAL通過其去中心化、社區驅動的方法解決這些痛點，實現透明治理、公平價值再分配和開放參與。通過利用以太坊智能合約，USUAL提供了一個安全且高效的解決方案，改變用戶與穩定幣和DeFi平台互動的方式。

搜索結果中沒有關於數位代幣“USUAL”的總發行量或比例分配的信息。提供的任何來源都未提到USUAL代幣，也未提供其官方網站或白皮書。搜索結果僅討論了代幣發行、分配模型和數位代幣監管考慮的一般概念。要獲取USUAL代幣的總發行量和比例分配，您需要查閱USUAL項目的官方網站或白皮書。如果您能提供官方網站或合約地址，我可以協助定位和分析相關數據。

然而，來自MEXC和CoinMarketCap的可用數據顯示以下信息：

- 總供應量：4,000,000,000 USUAL

- 流通供應量：1,135,364,648.59 USUAL

- 總供應量（截至最近數據）：1,290,004,782.39 USUAL

- 流通率：28.38%

- 公共區塊鏈：以太坊

USUAL在其生態系統中具有多種功能：

- 效用：用於鑄造、贖回和交易穩定幣。

- 治理：代幣持有者可以提出並對協議變更進行投票。

- 價值再分配：持有者獲得平台費用和獎勵的一部分。

USUAL實施去中心化治理模式，允許代幣持有者通過鏈上投票參與決策。質押機制和獎勵結構旨在激勵長期參與，但具體的年化收益率（APY）數字和解鎖時間表未在可用來源中詳細說明。

USUAL作為去中心化穩定幣領域的創新解決方案，通過其透明治理和公平價值分配解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的用戶群和穩健的生態系統，USUAL展示了轉變用戶與穩定幣和DeFi平台互動方式的巨大潛力。準備開始交易USUAL了嗎？我們的綜合指南《USUAL交易完全指南：從入門到實戰交易》將帶你了解你需要知道的一切——從USUAL基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技術。無論你是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將為你提供在MEXC安全平台上的知識。立即探索如何最大化你的USUAL潛力！