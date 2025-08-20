什麼是USD1？數字資產入門

USD1是由World Liberty Financial發行的基於區塊鏈的穩定幣，旨在提供一種安全、透明且完全有支持的美元數字化表現形式。該穩定幣於2025年4月推出，滿足了去中心化金融（DeFi）生態系統中對可靠、與法幣掛鉤資產的需求，實現無縫交易、匯款和鏈上結算。USD1建立在以太坊、幣安智能鏈和波場之上，利用強大的區塊鏈基礎設施為用戶提供快速、低成本和無國界的價值轉移，同時保持與美國國債、現金及現金等價物嚴格的1:1支持。這確保了尋求數字美元解決方案的個人和機構在日益增長的加密貨幣和數字資產領域中的穩定性和信任。

USD1於2025年由總部位於佛羅里達州邁阿密的金融科技公司World Liberty Financial（WLFI）創立。該項目由一群在金融、區塊鏈技術和數字資產管理方面擁有深厚專業知識的團隊領導。領先的數字資產託管商BitGo管理儲備金，確保機構級的安全性和合規性。創立的願景是打造一種透明且完全有支持的穩定幣，能夠橋接傳統金融和去中心化應用，解決加密貨幣市場穩定幣領域長期存在的信任和透明度問題。

自成立以來，USD1已經達成了幾個重要的里程碑：

確立BitGo為官方託管方，確保所有儲備金存放在隔離賬戶並接受定期審計。

在主要區塊鏈（以太坊、幣安智能鏈和波場）上推出，以最大化可訪問性和互操作性。

與DeFi協議如ListaDAO集成，後者在BNB鏈上推出了USD1借貸倉庫，並與DWF Labs等市場做市商合作，增強流動性和市場深度。

在MEXC上市，擴大其全球用戶群，並加強其作為數字資產市場中值得信賴的穩定幣地位。

USD1生態系統由多個相互連接的產品和服務組成，提供全面的數字美元體驗：

生態系統的核心——USD1穩定幣，作為以太坊、幣安智能鏈和波場上的完全有支持數字美元運行。它使用戶能夠轉移、存儲並使用USD1進行支付、交易和DeFi應用，同時始終保持與美元1:1的平價。平台與BitGo的整合確保所有儲備金都被安全管理和定期審計，為加密貨幣投資者提供透明度和安心。

USD1積極用於DeFi協議中，例如ListaDAO在BNB鏈上的借貸倉庫，為用戶提供流動性並允許他們使用USD1作為抵押品賺取收益或獲得信貸。這些集成擴展了USD1的用途，超越了簡單的轉移功能，允許用戶參與更廣泛的數字資產生態系統中的去中心化借貸、借款和收益耕種。

通過與DWF Labs等市場做市商的合作，USD1在多個平台上保持深度流動性，確保用戶高效交易並減少滑點。這一穩健的流動性基礎設施支持零售和機構參與者，使USD1成為數字資產生態系統中可靠的交換媒介和價值存儲。

這些組件共同創造了一個無縫環境，讓USD1成為數字美元交易、DeFi參與和跨鏈互操作性的支柱。

數字資產和DeFi領域面臨一些持續挑戰，而USD1正是為了解決這些問題而設計：

許多穩定幣因其儲備管理和透明度受到質疑。用戶和機構常常擔心這些代幣是否真的1:1由法幣資產支持。USD1通過與BitGo合作保管並承諾定期第三方審計（儘管截至2025年8月尚未發布審計報告），確保每個代幣都完全由美國國債、現金或等價物支持，從而為加密貨幣交易者提供穩定性。

穩定幣通常被局限於特定區塊鏈上，限制了其效用和可訪問性。USD1部署在以太坊、幣安智能鏈和波場上，並計劃進一步擴展，使用戶能夠在主要區塊鏈網絡之間無縫轉移價值，並參與廣泛的DeFi應用。

對於銀行基礎設施有限或本地貨幣不穩定地區的用戶來說，獲取穩定且與法幣掛鉤的資產可能很困難。USD1提供了一個全球可訪問的美元數字替代方案，讓用戶無論身在何處都可以進行交易、存儲並參與DeFi，並且有充分的資產支持和機構級託管保證。

通過利用區塊鏈技術和透明的儲備管理，USD1為個人和機構提供了安全、可訪問且互操作的數字美元解決方案。

截至2025年4月，數字代幣USD1的總流通量約為2,183,413,629枚代幣，市值約為22億美元。最大供應量未在公開來源中明確說明。比例分配細節——例如零售用戶、機構、創始人或儲備金之間的分配——截至2025年8月也未公開披露。該代幣設計為完全由美國國債、現金及現金等價物1:1支持，儲備金由BitGo管理，聲稱會進行定期審計但尚未公布。

關鍵點：

發行方： World Liberty Financial，託管方為BitGo。

World Liberty Financial，託管方為BitGo。 區塊鏈： 以太坊、幣安智能鏈和波場。

以太坊、幣安智能鏈和波場。 支持資產： 短期美國國債、現金及等價物。

短期美國國債、現金及等價物。 流通量： 2,183,413,629 USD1。

2,183,413,629 USD1。 市場市值： 數字資產市場中市值達22億美元。

數字資產市場中市值達22億美元。 分配細節： 截至最新報告尚未公開。

官方網站和白皮書：

官方網站： 搜索結果中未明確列出，但該項目由World Liberty Financial和BitGo管理。

搜索結果中未明確列出，但該項目由World Liberty Financial和BitGo管理。 白皮書： 在可用資源中未提供直接鏈接或摘要。如果需要白皮書，可以通過官方World Liberty Financial或BitGo網站獲取，或直接聯繫發行方。

如果您需要更細緻的分配數據（例如按錢包、地區或投資者類別），目前公開報告或主要加密貨幣數據聚合器中尚未披露此類信息。

交換媒介： 用於數字支付、匯款和鏈上結算。

用於數字支付、匯款和鏈上結算。 DeFi抵押品： 在加密貨幣生態系統中的借貸、借款和收益耕種協議中作為抵押品。

在加密貨幣生態系統中的借貸、借款和收益耕種協議中作為抵押品。 交易對： 在MEXC和其他DeFi平台上作為穩定交易對。

所有流通中的代幣均完全支持且可1:1兌換美元，未披露任何鎖定期或解鎖時間表。

截至2025年8月，尚無關於USD1治理或質押機制的公開細節。

USD1作為一款堅實、透明且完全有支持的穩定幣解決方案，通過其機構級託管、多鏈部署和透明度承諾，解決了數字資產領域的關鍵挑戰。隨著生態系統的不斷發展和市場需求的增加，USD1為全球加密貨幣用戶提供了一個可靠的數字美元體驗。