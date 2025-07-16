在區塊鏈技術推動的 Web3 革命中，身分驗證與信任機制成爲制約生態發展的核心瓶頸。傳統中心化身分系統存在資料泄露風險，而鏈上行爲資料分散、缺乏統一標準，導致「空投羊毛黨」「女巫攻擊」等亂象頻發。在此背景下，Trusta.AI（原 Trusta Labs）應運而生，由全球頂尖金融科技公司 AI 實驗室及安全團隊聯合創立，以「AI + 區塊鏈」技術爲核心，構建去中心化身分網路，重新定義 Web3 時在區塊鏈技術推動的 Web3 革命中，身分驗證與信任機制成爲制約生態發展的核心瓶頸。傳統中心化身分系統存在資料泄露風險，而鏈上行爲資料分散、缺乏統一標準，導致「空投羊毛黨」「女巫攻擊」等亂象頻發。在此背景下，Trusta.AI（原 Trusta Labs）應運而生，由全球頂尖金融科技公司 AI 實驗室及安全團隊聯合創立，以「AI + 區塊鏈」技術爲核心，構建去中心化身分網路，重新定義 Web3 時
新手學院/熱幣專區/項目介紹/什麼是 Trus...的 AI 驅動者

什麼是 Trusta.AI？重塑 Web3 信任生態的 AI 驅動者

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
Sleepless AI
AI$0.06384+0.37%
OpenLedger
OPEN$0.29388+1.37%
LINEA
LINEA$0.01284+2.96%
幣安幣
BNB$985.29-0.81%
TONCOIN
TON$2.118+0.42%

在區塊鏈技術推動的 Web3 革命中，身分驗證與信任機制成爲制約生態發展的核心瓶頸。傳統中心化身分系統存在資料泄露風險，而鏈上行爲資料分散、缺乏統一標準，導致「空投羊毛黨」「女巫攻擊」等亂象頻發。在此背景下，Trusta.AI（原 Trusta Labs）應運而生，由全球頂尖金融科技公司 AI 實驗室及安全團隊聯合創立，以「AI + 區塊鏈」技術爲核心，構建去中心化身分網路，重新定義 Web3 時代的信任標準。

1. Trusta.AI：Web3 信任危機的破局者


Trusta.AI 的創始團隊背景深厚，其核心成員來自全球頂級金融科技公司，在 AI 算法、區塊鏈安全及分佈式系統領域擁有十年以上研發經驗。項目早期在 Gitcoin Open Data Hackathon 中斬獲冠軍，隨後完成超 300 萬美元種子輪融資，並獲得 SolanaArbitrum 等知名公鏈基金支持。2025 年 3 月，Trusta.AI 宣佈品牌升級，標誌著其從身分驗證工具向 AI 驅動的身分基礎設施全面轉型。

2. Trusta.AI 技術特徵與架構


Trusta.AI 的技術架構以模塊化和可擴展性爲核心，結合區塊鏈技術、AI 和機器學習，致力於實現高效的身分驗證與安全保障。

2.1 多鏈多主體支持


Trusta.AI 支持多鏈身分驗證，涵蓋人類、AI 代理和機器人等多元主體。同時，兼容文檔、生物識別、AI 算法等多種認證方式，極大拓寬身分驗證路徑。目前 Trusta.AI 已簽發超過 250 萬份鏈上認證，覆蓋 Linea、BNB Chain、TON 等主流鏈。

2.2 MEDIA 評分系統


Trusta.AI 首創五維鏈上價值評估體系，從資金金額（Monetary）、活躍度（Engagement）、多樣性（Diversity）、身分權益（Identity）、忠誠度（Age）五個維度量化用戶貢獻，評分範圍爲 0 - 100 分。該體系能更精準評估用戶鏈上行爲價值，已被 Celestia 及其他頭部公鏈採納作爲空投用戶篩選分析的標準。

2.3 AI 代理身分框架


在 AI 時代，Trusta.AI 首發 AI 代理身分框架，計劃在 2025 年前爲 100 萬 AI 代理簽發可驗證身分，有效解決 「AI 意圖交互」 與 「信用評估」 難題。該框架支持 AI 代理參與公平啓動、空投、借貸等場景，推動 「代碼即信任」 的 AI 經濟範式發展。

3. 四大核心產品組成 Trusta.AI 生態


3.1 TrustScan：身分驗證與聲譽評分


TrustScan 提供鏈上用戶的女巫攻擊風險評分、身分價值評估以及信用評分。服務用戶包括 Web3 項目方、投資機構和普通用戶。該產品基於 AI 和機器學習技術，分析鏈上原始資料，生成深入的聲譽和風險評估，並與 Gitcoin Passport 集成，爲去中心化身分（DID）提供可靠評估。

3.2 TrustGo：協作身分驗證系統


TrustGo 是一款面向 C 端客戶的產品，提供的 MEDIA 分析工具可以從五個維度對鏈上地址進行分析和評估，強調對鏈上資料的深入分析，以提升交易決策的質量和安全性。目前支持 zkSync、Starknet、Linea、Base、Scroll、Manta 和 Mantle 七條鏈。

3.3 Trusta.AI Agent：模塊化多鏈可驗證證書框架


Trusta.AI Agent 提供模塊化、可擴展的框架，實現多鏈發行、存儲和驗證數字證書。該產品使用跨鏈通信協議（如 LayerZero 或 Axelar），確保證書在不同區塊鏈網路間的互操作性。

3.4 Trusta.AI Attestation：鏈上認證服務


Trusta.AI Attestation 用於驗證身分和聲譽，包括人類驗證（Proof of Humanity）和 AI 智慧體證明（Proof of AI Agent）。該產品已提供超過 250 萬個完全鏈上的認證，基於智能合約存儲和驗證認證資料，確保資料的不可篡改性和透明性。


4.什麼是 $TA ？它的作用是什麼？


$TA 代幣是 Trusta.AI 生態運轉的核心要素，其總供應量上限設定爲 10 億枚。該代幣在身分網路中扮演著不可或缺的角色，具備以下關鍵用途：

1）生態貢獻者若想在 Trusta.AI 生態中提供服務，必須質押一定數量的 $TA 代幣。不同角色質押 $TA 代幣可獲得相應服務資格。
2）$TA 是 Trusta 生態系統內的支付方式。各類角色可透過 $TA 進行價值交換。

3）代幣持有者可以參與 Trusta.AI 生態治理。他們可以就 Trusta.AI 的未來發展方向以及生態系統內的主要策略舉措進行投票表決，真正實現了社區自治，讓生態的發展更貼合廣大參與者的利益。

4）隨著 Trusta.AI 主網即將上線，$TA 代幣將作爲 gas 費代幣，在主網運行中發揮關鍵作用，主要用於支付交易費用和相關服務費用，保障主網的高效穩定運行。

5. 發展路線圖


2025 Q1：全 AI 集成：與 Virtual & AI16Z Eliza OS 集成，發佈首個 AI 可驗證身分證明。
2025 Q2 - Q3：AI + 加密身分服務：推出 AI 代理服務，構建 AI 驅動的信用評分系統。
2025 Q4：AI + 加密身分網路：啓動 Trusta.AI 身分網路主網，並實現代幣經濟體系。

隨著區塊鏈與人工智慧深度融合，數位經濟和 AI 經濟前景廣闊。Trusta.AI 在身分驗證和信用評估方面的技術與服務，將在各類數位經濟場景中廣泛應用。其 AI 智慧體身分框架將隨著 AI 經濟發展發揮關鍵作用，有望成爲推動 AI 經濟發展的核心基礎設施之一。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金