什麼是 Trusta.AI？重塑 Web3 信任生態的 AI 驅動者









Trusta.AI 的創始團隊背景深厚，其核心成員來自全球頂級金融科技公司，在 AI 算法、區塊鏈安全及分佈式系統領域擁有十年以上研發經驗。項目早期在 Gitcoin Open Data Hackathon 中斬獲冠軍，隨後完成超 300 萬美元種子輪融資，並獲得 Solana Arbitrum 等知名公鏈基金支持。2025 年 3 月，Trusta.AI 宣佈品牌升級，標誌著其從身分驗證工具向 AI 驅動的身分基礎設施全面轉型。









Trusta.AI 的技術架構以模塊化和可擴展性爲核心，結合區塊鏈技術、AI 和機器學習，致力於實現高效的身分驗證與安全保障。









Trusta.AI 支持多鏈身分驗證，涵蓋人類、AI 代理和機器人等多元主體。同時，兼容文檔、生物識別、AI 算法等多種認證方式，極大拓寬身分驗證路徑。目前 Trusta.AI 已簽發超過 250 萬份鏈上認證，覆蓋 Linea、BNB Chain、TON 等主流鏈。









Trusta.AI 首創五維鏈上價值評估體系，從資金金額（Monetary）、活躍度（Engagement）、多樣性（Diversity）、身分權益（Identity）、忠誠度（Age）五個維度量化用戶貢獻，評分範圍爲 0 - 100 分。該體系能更精準評估用戶鏈上行爲價值，已被 Celestia 及其他頭部公鏈採納作爲空投用戶篩選分析的標準。









在 AI 時代，Trusta.AI 首發 AI 代理身分框架，計劃在 2025 年前爲 100 萬 AI 代理簽發可驗證身分，有效解決 「AI 意圖交互」 與 「信用評估」 難題。該框架支持 AI 代理參與公平啓動、空投、借貸等場景，推動 「代碼即信任」 的 AI 經濟範式發展。













TrustScan 提供鏈上用戶的女巫攻擊風險評分、身分價值評估以及信用評分。服務用戶包括 Web3 項目方、投資機構和普通用戶。該產品基於 AI 和機器學習技術，分析鏈上原始資料，生成深入的聲譽和風險評估，並與 Gitcoin Passport 集成，爲去中心化身分（DID）提供可靠評估。









TrustGo 是一款面向 C 端客戶的產品，提供的 MEDIA 分析工具可以從五個維度對鏈上地址進行分析和評估，強調對鏈上資料的深入分析，以提升交易決策的質量和安全性。目前支持 zkSync、Starknet、Linea、Base、Scroll、Manta 和 Mantle 七條鏈。









Trusta.AI Agent 提供模塊化、可擴展的框架，實現多鏈發行、存儲和驗證數字證書。該產品使用跨鏈通信協議（如 LayerZero 或 Axelar），確保證書在不同區塊鏈網路間的互操作性。









Trusta.AI Attestation 用於驗證身分和聲譽，包括人類驗證（Proof of Humanity）和 AI 智慧體證明（Proof of AI Agent）。該產品已提供超過 250 萬個完全鏈上的認證，基於智能合約存儲和驗證認證資料，確保資料的不可篡改性和透明性。













$TA 代幣是 Trusta.AI 生態運轉的核心要素，其總供應量上限設定爲 10 億枚。該代幣在身分網路中扮演著不可或缺的角色，具備以下關鍵用途：





1）生態貢獻者若想在 Trusta.AI 生態中提供服務，必須質押一定數量的 $TA 代幣。不同角色質押 $TA 代幣可獲得相應服務資格。

2）$TA 是 Trusta 生態系統內的支付方式。各類角色可透過 $TA 進行價值交換。





3）代幣持有者可以參與 Trusta.AI 生態治理。他們可以就 Trusta.AI 的未來發展方向以及生態系統內的主要策略舉措進行投票表決，真正實現了社區自治，讓生態的發展更貼合廣大參與者的利益。





4）隨著 Trusta.AI 主網即將上線，$TA 代幣將作爲 gas 費代幣，在主網運行中發揮關鍵作用，主要用於支付交易費用和相關服務費用，保障主網的高效穩定運行。









2025 Q1：全 AI 集成：與 ：全 AI 集成：與 Virtual & AI16Z Eliza OS 集成，發佈首個 AI 可驗證身分證明。

2025 Q2 - Q3：AI + 加密身分服務：推出 AI 代理服務，構建 AI 驅動的信用評分系統。

2025 Q4：AI + 加密身分網路：啓動 Trusta.AI 身分網路主網，並實現代幣經濟體系。





隨著區塊鏈與人工智慧深度融合，數位經濟和 AI 經濟前景廣闊。Trusta.AI 在身分驗證和信用評估方面的技術與服務，將在各類數位經濟場景中廣泛應用。其 AI 智慧體身分框架將隨著 AI 經濟發展發揮關鍵作用，有望成爲推動 AI 經濟發展的核心基礎設施之一。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。



