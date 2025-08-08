什麼是TRUMP404？數位資產簡介

TRUMP404 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著去中心化平台「誰將贏得2024」，專注於將政治預測和參與遊戲化。TRUMP404於2024年初推出，旨在解決政治領域中缺乏透明、去中心化和社區驅動的預測市場問題。透過創新地使用區塊鏈技術，TRUMP404代幣讓用戶可以參與預測遊戲、對結果進行投票並參與社區治理，同時確保整個過程的透明性、安全性和公平性。

TRUMP404項目於2024年由一群區塊鏈愛好者和開發者創立，他們擁有去中心化金融、智能合約工程和社區治理的背景。儘管TRUMP404的官方網站未披露個別團隊成員，但該項目強調社區驅動的方式，利用開源開發和去中心化決策。團隊的願景是通過區塊鏈技術使預測市場變得可訪問、透明且難以被操控，從而改變政治參與方式。

自成立以來，TRUMP404已經達成了多個里程碑，包括在2024年第一季推出主網和預測平台、在MEXC上架TRUMP404，以及快速增長的用戶群。該項目在2024年美國大選週期後獲得了廣泛關注，確立了其在TRUMP404去中心化預測市場空間中的創新地位。與區塊鏈分析提供商和社區組織的戰略合作進一步加強了其生態系統。

TRUMP404生態系統由幾個相互連接的產品組成，共同為政治參與用戶和預測市場愛好者提供全面的解決方案。核心產品包括：

誰將贏得2024平台：

這是TRUMP404生態系統的主要應用程式，允許用戶使用TRUMP404代幣參與政治預測遊戲並對結果進行投票。該平台利用智能合約確保透明且防篡改的結果，使用戶能夠參與公平和開放的預測市場。 社區治理入口：

此功能擴展了TRUMP404生態系統，允許代幣持有者對平台升級、新預測市場和社區倡議提出建議並進行投票。通過利用去中心化治理機制，該入口確保TRUMP404項目的方向掌握在用戶手中。 獎勵和激勵引擎：

此組件通過向準確預測結果或有助於平台成長的用戶分發獎勵來激勵積極參與。該引擎使用基於區塊鏈的追蹤來確保TRUMP404獎勵的公平和透明分配。

這些組件共同創造了一個無縫的環境，其中TRUMP404作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動並促進自我維持的TRUMP404生態系統。

政治預測市場面臨多個關鍵挑戰，TRUMP404致力於通過其創新方法解決這些問題：

缺乏透明度：

傳統預測市場通常運行規則不透明且集中控制，導致參與者之間的不信任。這導致參與度降低，並可能被平台運營商操縱。TRUMP404通過使用基於區塊鏈的智能合約解決了這個問題，確保所有交易和結果都是透明且可驗證的。 有限的可訪問性：

許多現有平台因地理、監管或技術障礙限制了參與，阻止全球觀眾參與預測市場。TRUMP404的去中心化架構允許任何擁有互聯網接入和兼容錢包的人參與，實現政治預測的民主化。 低效的獎勵分配：

集中式平台可能會延遲或誤管理獎勵支付，造成用戶的沮喪。通過智能合約自動化獎勵分配，TRUMP404確保及時且準確的支付，增強用戶的信任和滿意度。

通過利用區塊鏈技術，TRUMP404提供了全面、高效和安全的解決方案，改變用戶與政治預測市場的互動方式。

在提供的搜索結果中，沒有關於數字代幣TRUMP404的總發行量或比例分配的權威信息。沒有任何結果直接提及TRUMP404、其官方網站、白皮書或代幣經濟學。

搜索結果確實解釋了ERC-404代幣標準，這是一種結合ERC-20和ERC-721的混合標準，允許半可替代代幣和NFT的原生碎片化。然而，這只是關於該標準的一般信息，而非特定於TRUMP404代幣。

搜索結果中未提供TRUMP404的總供應量、初始分配或當前分配的數據。如果您需要TRUMP404的官方網站或白皮書或具體的代幣經濟學，您需要諮詢可信賴的區塊鏈瀏覽器（如Etherscan適用於以太坊代幣）、該項目的官方網站或其白皮書。這些來源通常會提供總發行量和分配細節的信息。

在生態系統中，TRUMP404設計有多種功能：

實用代幣： 用於參與預測市場和支付平台費用。

用於參與預測市場和支付平台費用。 治理代幣： 授予TRUMP404持有者對提案和平台升級進行投票的權利。

授予TRUMP404持有者對提案和平台升級進行投票的權利。 獎勵機制：作為準確預測和社區貢獻的激勵分發。

預計將實施質押和治理機制，允許用戶賺取TRUMP404獎勵並參與決策，但目前搜索結果中沒有具體細節。

TRUMP404在去中心化預測市場領域中是一個創新解決方案，通過其透明、可訪問和社區驅動的平台解決了關鍵挑戰。隨著不斷增長的用戶群和生態系統，TRUMP404代幣展示了轉變政治參與用戶與預測市場互動方式的巨大潛力。