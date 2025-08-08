什麼是TRUMP404？數位資產簡介

TRUMP404 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著去中心化平台「誰將贏得2024」，專注於將政治預測和參與遊戲化。TRUMP404於2024年初推出，旨在解決政治領域中缺乏透明、去中心化和社區驅動的預測市場問題。透過創新地使用區塊鏈技術，TRUMP404代幣讓用戶可以參與預測遊戲、對結果進行投票並參與社區治理，同時確保整個過程的透明性、安全性和公平性。
TRUMP404項目於2024年由一群區塊鏈愛好者和開發者創立，他們擁有去中心化金融、智能合約工程和社區治理的背景。儘管TRUMP404的官方網站未披露個別團隊成員，但該項目強調社區驅動的方式，利用開源開發和去中心化決策。團隊的願景是通過區塊鏈技術使預測市場變得可訪問、透明且難以被操控，從而改變政治參與方式。
自成立以來，TRUMP404已經達成了多個里程碑，包括在2024年第一季推出主網和預測平台、在MEXC上架TRUMP404，以及快速增長的用戶群。該項目在2024年美國大選週期後獲得了廣泛關注，確立了其在TRUMP404去中心化預測市場空間中的創新地位。與區塊鏈分析提供商和社區組織的戰略合作進一步加強了其生態系統。
TRUMP404生態系統由幾個相互連接的產品組成，共同為政治參與用戶和預測市場愛好者提供全面的解決方案。核心產品包括：
這些組件共同創造了一個無縫的環境，其中TRUMP404作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動並促進自我維持的TRUMP404生態系統。
政治預測市場面臨多個關鍵挑戰，TRUMP404致力於通過其創新方法解決這些問題：
通過利用區塊鏈技術，TRUMP404提供了全面、高效和安全的解決方案，改變用戶與政治預測市場的互動方式。
在提供的搜索結果中，沒有關於數字代幣TRUMP404的總發行量或比例分配的權威信息。沒有任何結果直接提及TRUMP404、其官方網站、白皮書或代幣經濟學。
搜索結果確實解釋了ERC-404代幣標準，這是一種結合ERC-20和ERC-721的混合標準，允許半可替代代幣和NFT的原生碎片化。然而，這只是關於該標準的一般信息，而非特定於TRUMP404代幣。
搜索結果中未提供TRUMP404的總供應量、初始分配或當前分配的數據。如果您需要TRUMP404的官方網站或白皮書或具體的代幣經濟學，您需要諮詢可信賴的區塊鏈瀏覽器（如Etherscan適用於以太坊代幣）、該項目的官方網站或其白皮書。這些來源通常會提供總發行量和分配細節的信息。
在生態系統中，TRUMP404設計有多種功能：
預計將實施質押和治理機制，允許用戶賺取TRUMP404獎勵並參與決策，但目前搜索結果中沒有具體細節。
TRUMP404在去中心化預測市場領域中是一個創新解決方案，通過其透明、可訪問和社區驅動的平台解決了關鍵挑戰。隨著不斷增長的用戶群和生態系統，TRUMP404代幣展示了轉變政治參與用戶與預測市場互動方式的巨大潛力。準備開始交易TRUMP404嗎？我們的綜合指南《TRUMP404交易完全指南：從入門到實操交易》將引導您了解所需的一切知識——從TRUMP404基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將在MEXC的安全平台上為您提供知識。立即發現如何最大化您的TRUMP404潛力！
