TRUMP404到底是什麼？為什麼你應該關注它？ TRUMP404 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著去中心化平台「誰將贏得2024」，專注於將政治預測和參與遊戲化。TRUMP404於2024年初推出，旨在解決政治領域中缺乏透明、去中心化和社區驅動的預測市場問題。透過創新地使用區塊鏈技術，TRUMP404代幣讓用戶可以參與預測遊戲、對結果進行投票並參與社區治理，同時確保整個過程的透明性、安全性和公TRUMP404到底是什麼？為什麼你應該關注它？ TRUMP404 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著去中心化平台「誰將贏得2024」，專注於將政治預測和參與遊戲化。TRUMP404於2024年初推出，旨在解決政治領域中缺乏透明、去中心化和社區驅動的預測市場問題。透過創新地使用區塊鏈技術，TRUMP404代幣讓用戶可以參與預測遊戲、對結果進行投票並參與社區治理，同時確保整個過程的透明性、安全性和公
新手學院/Learn/幣圈脈動/什麼是TRUMP404？數位資產簡介

什麼是TRUMP404？數位資產簡介

2025年8月8日MEXC
0m
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$9.096+16.82%
NFT
NFT$0.0000004014+0.17%

TRUMP404到底是什麼？為什麼你應該關注它？

TRUMP404 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著去中心化平台「誰將贏得2024」，專注於將政治預測和參與遊戲化。TRUMP404於2024年初推出，旨在解決政治領域中缺乏透明、去中心化和社區驅動的預測市場問題。透過創新地使用區塊鏈技術，TRUMP404代幣讓用戶可以參與預測遊戲、對結果進行投票並參與社區治理，同時確保整個過程的透明性、安全性和公平性。

認識團隊：誰在打造TRUMP404及其過往記錄

TRUMP404項目於2024年由一群區塊鏈愛好者和開發者創立，他們擁有去中心化金融、智能合約工程和社區治理的背景。儘管TRUMP404的官方網站未披露個別團隊成員，但該項目強調社區驅動的方式，利用開源開發和去中心化決策。團隊的願景是通過區塊鏈技術使預測市場變得可訪問、透明且難以被操控，從而改變政治參與方式。

自成立以來，TRUMP404已經達成了多個里程碑，包括在2024年第一季推出主網和預測平台、在MEXC上架TRUMP404，以及快速增長的用戶群。該項目在2024年美國大選週期後獲得了廣泛關注，確立了其在TRUMP404去中心化預測市場空間中的創新地位。與區塊鏈分析提供商和社區組織的戰略合作進一步加強了其生態系統。

TRUMP404生態系統：使其運作的產品

TRUMP404生態系統由幾個相互連接的產品組成，共同為政治參與用戶和預測市場愛好者提供全面的解決方案。核心產品包括：

  1. 誰將贏得2024平台：
    這是TRUMP404生態系統的主要應用程式，允許用戶使用TRUMP404代幣參與政治預測遊戲並對結果進行投票。該平台利用智能合約確保透明且防篡改的結果，使用戶能夠參與公平和開放的預測市場。
  2. 社區治理入口：
    此功能擴展了TRUMP404生態系統，允許代幣持有者對平台升級、新預測市場和社區倡議提出建議並進行投票。通過利用去中心化治理機制，該入口確保TRUMP404項目的方向掌握在用戶手中。
  3. 獎勵和激勵引擎：
    此組件通過向準確預測結果或有助於平台成長的用戶分發獎勵來激勵積極參與。該引擎使用基於區塊鏈的追蹤來確保TRUMP404獎勵的公平和透明分配。

這些組件共同創造了一個無縫的環境，其中TRUMP404作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動並促進自我維持的TRUMP404生態系統。

TRUMP404解決的實際問題（附例子）

政治預測市場面臨多個關鍵挑戰，TRUMP404致力於通過其創新方法解決這些問題：

  1. 缺乏透明度：
    傳統預測市場通常運行規則不透明且集中控制，導致參與者之間的不信任。這導致參與度降低，並可能被平台運營商操縱。TRUMP404通過使用基於區塊鏈的智能合約解決了這個問題，確保所有交易和結果都是透明且可驗證的。
  2. 有限的可訪問性：
    許多現有平台因地理、監管或技術障礙限制了參與，阻止全球觀眾參與預測市場。TRUMP404的去中心化架構允許任何擁有互聯網接入和兼容錢包的人參與，實現政治預測的民主化。
  3. 低效的獎勵分配：
    集中式平台可能會延遲或誤管理獎勵支付，造成用戶的沮喪。通過智能合約自動化獎勵分配，TRUMP404確保及時且準確的支付，增強用戶的信任和滿意度。

通過利用區塊鏈技術，TRUMP404提供了全面、高效和安全的解決方案，改變用戶與政治預測市場的互動方式。

TRUMP404代幣經濟學：供應、分配和您的利益

在提供的搜索結果中，沒有關於數字代幣TRUMP404總發行量比例分配的權威信息。沒有任何結果直接提及TRUMP404、其官方網站、白皮書或代幣經濟學。

搜索結果確實解釋了ERC-404代幣標準，這是一種結合ERC-20和ERC-721的混合標準，允許半可替代代幣和NFT的原生碎片化。然而，這只是關於該標準的一般信息，而非特定於TRUMP404代幣。

搜索結果中未提供TRUMP404的總供應量初始分配當前分配的數據。如果您需要TRUMP404的官方網站白皮書或具體的代幣經濟學，您需要諮詢可信賴的區塊鏈瀏覽器（如Etherscan適用於以太坊代幣）、該項目的官方網站或其白皮書。這些來源通常會提供總發行量和分配細節的信息。

在生態系統中，TRUMP404設計有多種功能：

  • 實用代幣：用於參與預測市場和支付平台費用。
  • 治理代幣：授予TRUMP404持有者對提案和平台升級進行投票的權利。
  • 獎勵機制：作為準確預測和社區貢獻的激勵分發。

預計將實施質押和治理機制，允許用戶賺取TRUMP404獎勵並參與決策，但目前搜索結果中沒有具體細節。

結論：TRUMP404值得您的關注嗎？

TRUMP404在去中心化預測市場領域中是一個創新解決方案，通過其透明、可訪問和社區驅動的平台解決了關鍵挑戰。隨著不斷增長的用戶群和生態系統，TRUMP404代幣展示了轉變政治參與用戶與預測市場互動方式的巨大潛力。準備開始交易TRUMP404嗎？我們的綜合指南《TRUMP404交易完全指南：從入門到實操交易》將引導您了解所需的一切知識——從TRUMP404基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將在MEXC的安全平台上為您提供知識。立即發現如何最大化您的TRUMP404潛力！

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金