







TON（The Open Network）是一個去中心化的 Layer1 區塊鏈，由社區使用 Telegram 設計的技術創建。TON 以超快的交易速度、低廉的費用、方便易用的應用程序以及環保而著稱。





TON 被設計為一個分布式超級計算機，或稱為「超級服務器」，用於處理每秒數百萬筆交易（TPS），目標是最終達到數億用戶的採用。









2018 年 Telegram 創始人 Pavel 和 Nikolai Durov 兄弟創立 Telegram Open Network 項目，探索適用於 Telegram 的區塊鏈解決方案。





2018 年 Telegram Open Network 通過 ICO 的方式募資約 17 億美元（當時 TON 的代幣名稱為 Gram），這是有史以來最大的加密貨幣產品之一。





2019 年 Telegram 團隊發布了一系列文件詳細介紹了TON區塊鏈的設計方案。





2019 年 10 月 Telegram 受到 SEC 指控非法募資，團隊暫停了 Telegram Open Network 項目主網上線，直到法律問題得到解決。





2020 年 5 月 Telegram 團隊支付罰款與 SEC 達成和解，放棄不再開發 Telegram Open Network 項目，同時宣布通過 ICO 募集的資金退還給投資者。Telegram Open Network 項目被開源開發團隊 NewTON 接手，他們遵循 TON 原始文檔中詳述的設計，繼續推進 TON 的開發工作。





2021 年 NewTON 團隊更名為 TON 基金會，項目更名為 TON（The Open Network）。





2022 年 TON 網絡共識機制由 POW 轉變為 POS。





2023 年 Unibot、Bananagun 等 Telegram Bot 的火熱帶動更多用戶關注 TON 生態。





同年 8 月 Telegram 團隊在 Token 2049 會議上宣布推出了基於 TON 網絡開發的加密錢包，可供全球 8 億用戶在 Telegram 上使用，TON 項目代幣價格飆升。





2023 年 9 月，MEXC Ventures 宣布戰略投資 TON，共同探索整個區塊鏈生態系統發展。





2024 年 4 月 Tether 宣布和 TON 合作，並在 TON 網絡上發行穩定幣 USDT。





截止目前，TON 已經成為全球市值第九的區塊鏈項目。









3.1 高 TPS 和低 Gas。TON 網絡目標是成為超過上億用戶可用的大眾化區塊鏈，其鏈上每秒可處理數百萬筆交易，是目前最快的公鏈之一。同時 TON 網絡的 Gas 費用低廉，可以忽略不計，用戶友好。





3.2 可擴展性強。TON 網絡採用分片技術，允許多條鏈並行處理交易，從而獲得超高的 TPS，滿足大規模應用的需求。





3.3 安全性高。TON 採用基於 BFT PoS 共識算法，參與者需要一定的代幣進行質押參與網絡的維護和驗證。驗證人被隨機選中來創建新的區塊，並對新區塊進行簽名和廣播。如果驗證人沒有完成任務，他將失去抵押品，並被移除驗證人資格。









Toncoin 是 TON 網絡的原生代幣，用於交易費用、維護區塊鏈運行的權益證明質押、投票決議如何建設網絡以及支付結算。





Toncoin 初始發行 50 億枚，團隊擁有 1.45% 的代幣，剩餘部分通過 POW 形式被挖完。Toncoin 以每年 0.6% 的通脹速度無限增長，用於獎勵驗證者。





得益於 TON 網絡的發展和市場關注度提升，代幣 Toncoin 的價格也不斷拉升，在 2024 年 4 月份價格突破 7.5 美元創下新的價格歷史新高。根據 CoinMarketCap 的數據顯示，Toncoin 當前市值以 217 億美元排在第 9 位，當前幣價 6.24 美元。









