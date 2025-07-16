Vitalik 提出的「d/acc」概念到底是什麼？

「d/acc」概念再一次走近大家的視野。





近日，以太坊的聯合創始人 Vitalik Buterin 高度讚譽了以太坊域名服務（ ENS ）作爲該平臺上最爲耀眼的非金融類應用成就。8 月 19 日中午 12 時，他突破性地鑄造了一個全新的 ENS 域名—— dacc.eth ，此舉迅速吸引了加密社區的廣泛關注。緊接著，他預告於 8 月 22 日在某知名平臺的音頻空間裡深入探討其提出的「d/acc」（防禦性加速主義）概念，進一步激發了市場的好奇與期待。













其實，早在去年 11 月，Vitalik就已經公開談及了「d/acc」。





「d/acc」是 Vitalik Buterin 在反思現有技術發展路徑和應對未來挑戰時提出的一種技術哲學。「d/acc」是一個縮寫，其中“ d ”代表多重含義，包括防禦（ Defense ）、去中心化（ Decentralization ）、民主（ Democracy ）和差異（Differential）。這些詞語共同構成了d/acc的核心概念，即在不同領域加速技術發展，以防禦可能產生的攻擊和風險，同時促進去中心化、民主和差異化的發展。









防禦優先：「d/acc」強調在技術發展過程中應優先考慮防禦性和安全性。這包括開發個人防禦工具、提高數據的安全性和不可篡改性、以及利用區塊鏈技術實現去中心化和個人隱私保護等。





去中心化：「d/acc」倡導技術的去中心化發展，避免權力過度集中和壟斷。通過分散式技術和開放透明的決策過程，可以降低技術被少數人控制並用於危害人類的風險。





民主參與：「d/acc」鼓勵更多人參與技術的發展和決策過程，實現民主治理。這有助於確保技術的應用能夠真正反映社會的需求和利益，促進人類福祉的全面提升。





差異化發展：「d/acc」認爲技術的發展應該是多樣化的，而不是單一路徑的。通過鼓勵差異化發展，可以激發更多的創新思維和解決方案，應對不同領域的挑戰和需求。









「e/acc」是“有效加速”（ Effective Accelerationism ）的縮寫，主張利用技術創新和資本主義的力量來推動社會變革，甚至是顛覆現有的社會秩序。





「e/acc」對人工智能技術特別感興趣，認爲人工智能是促進社會加速發展的最有效方式之一。「e/acc」在硅谷科技圈中頗受關注，一些知名人士如 A16Z 的創始人 Marc Andreessen 和 YC 孵化器的 CEO Garry Tan 等都在他們的社交媒體賬號中加入了「e/acc」標籤。





與「e/acc」相比，「d/acc」在態度上更加謹慎和負責任。





「e/acc」強調技術進步的巨大好處，並渴望加速這種趨勢以更快帶來這些好處。然而，Vitalik Buterin 認爲，「e/acc」的倡導者過於激進，忽略了技術進步可能帶來的風險和挑戰。相比之下，「d/acc」更加註重防禦和安全性，主張在技術發展過程中採取更加謹慎和負責任的態度，確保技術的應用能夠促進人類福祉，而不是成爲統治和壓迫的工具。









