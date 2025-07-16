「d/acc」概念再一次走近大家的視野。 近日，以太坊的聯合創始人 Vitalik Buterin 高度讚譽了以太坊域名服務（ ENS ）作爲該平臺上最爲耀眼的非金融類應用成就。8 月 19 日中午 12 時，他突破性地鑄造了一個全新的 ENS 域名—— dacc.eth ，此舉迅速吸引了加密社區的廣泛關注。緊接著，他預告於 8 月 22 日在某知名平臺的音頻空間裡深入探討其提出的「d/acc」（「d/acc」概念再一次走近大家的視野。 近日，以太坊的聯合創始人 Vitalik Buterin 高度讚譽了以太坊域名服務（ ENS ）作爲該平臺上最爲耀眼的非金融類應用成就。8 月 19 日中午 12 時，他突破性地鑄造了一個全新的 ENS 域名—— dacc.eth ，此舉迅速吸引了加密社區的廣泛關注。緊接著，他預告於 8 月 22 日在某知名平臺的音頻空間裡深入探討其提出的「d/acc」（
新手學院/區塊鏈百科/基礎概念/Vitalik ...概念到底是什麼？

Vitalik 提出的「d/acc」概念到底是什麼？

「d/acc」概念再一次走近大家的視野。

近日，以太坊的聯合創始人 Vitalik Buterin 高度讚譽了以太坊域名服務（ ENS ）作爲該平臺上最爲耀眼的非金融類應用成就。8 月 19 日中午 12 時，他突破性地鑄造了一個全新的 ENS 域名—— dacc.eth ，此舉迅速吸引了加密社區的廣泛關注。緊接著，他預告於 8 月 22 日在某知名平臺的音頻空間裡深入探討其提出的「d/acc」（防禦性加速主義）概念，進一步激發了市場的好奇與期待。


「d/acc」是什麼？


其實，早在去年 11 月，Vitalik就已經公開談及了「d/acc」。

「d/acc」是 Vitalik Buterin 在反思現有技術發展路徑和應對未來挑戰時提出的一種技術哲學。「d/acc」是一個縮寫，其中“ d ”代表多重含義，包括防禦（ Defense ）、去中心化（ Decentralization ）、民主（ Democracy ）和差異（Differential）。這些詞語共同構成了d/acc的核心概念，即在不同領域加速技術發展，以防禦可能產生的攻擊和風險，同時促進去中心化、民主和差異化的發展。

「d/acc」核心內容


防禦優先：「d/acc」強調在技術發展過程中應優先考慮防禦性和安全性。這包括開發個人防禦工具、提高數據的安全性和不可篡改性、以及利用區塊鏈技術實現去中心化和個人隱私保護等。

去中心化：「d/acc」倡導技術的去中心化發展，避免權力過度集中和壟斷。通過分散式技術和開放透明的決策過程，可以降低技術被少數人控制並用於危害人類的風險。

民主參與：「d/acc」鼓勵更多人參與技術的發展和決策過程，實現民主治理。這有助於確保技術的應用能夠真正反映社會的需求和利益，促進人類福祉的全面提升。

差異化發展：「d/acc」認爲技術的發展應該是多樣化的，而不是單一路徑的。通過鼓勵差異化發展，可以激發更多的創新思維和解決方案，應對不同領域的挑戰和需求。

與「e/acc」的區別：更謹慎、更安全


「e/acc」是“有效加速”（ Effective Accelerationism ）的縮寫，主張利用技術創新和資本主義的力量來推動社會變革，甚至是顛覆現有的社會秩序。

「e/acc」對人工智能技術特別感興趣，認爲人工智能是促進社會加速發展的最有效方式之一。「e/acc」在硅谷科技圈中頗受關注，一些知名人士如 A16Z 的創始人 Marc Andreessen 和 YC 孵化器的 CEO Garry Tan 等都在他們的社交媒體賬號中加入了「e/acc」標籤。

與「e/acc」相比，「d/acc」在態度上更加謹慎和負責任。

「e/acc」強調技術進步的巨大好處，並渴望加速這種趨勢以更快帶來這些好處。然而，Vitalik Buterin 認爲，「e/acc」的倡導者過於激進，忽略了技術進步可能帶來的風險和挑戰。相比之下，「d/acc」更加註重防禦和安全性，主張在技術發展過程中採取更加謹慎和負責任的態度，確保技術的應用能夠促進人類福祉，而不是成爲統治和壓迫的工具。

緊隨 ETH 生態繁榮步伐，MEXC 深化佈局


MEXC 交易所構建的 ETH 生態展現出了顯著的深度與廣度，它覆蓋了多個核心領域，例如現貨、期貨、質押、合約等等，不僅彰顯了平臺對以太坊生態的深入整合，也體現了對用戶多元化需求的全面滿足。

MEXC 平臺精心上線了多元化的 ETH 交易對，包括但不限於 USDT/ETH 、 ETH/BTC 、 MX/ETH 等，覆蓋了廣泛的市場需求與交易偏好；同時，該平臺還深度挖掘並上線了以太坊生態中一系列至關重要的代幣，如 UNI（ Uniswap ）、AAVE（ Aave ）、COMP（ Compound ）等，這些代幣代表了去中心化金融（ DeFi ）、去中心化交易所（ DEX ）及借貸協議等領域的先鋒力量，爲用戶提供了更多元化的投資選擇與資產增值機會。值得一提的是，MEXC 爲用戶提供了低手續費率。


MEXC 平臺精心打造了一項針對 ETH 的理財服務，用戶只需將 ETH 進行質押，即可享受由此帶來的穩定收益，輕鬆實現資產增值。


得益於其廣泛的用戶基礎和活躍的交易市場，卓越的合約流動性已經成爲 MEXC 平臺的一大亮點。因此，對於在市場波動中游刃有餘、擅長捕捉交易機會的資深用戶而言，MEXC 平臺的合約能確保用戶能夠高效、順暢地執行交易策略，從而在市場的起伏中精準捕捉利潤。

ETH 生態的繁榮，無疑爲加密貨幣市場的參與者提供了更加豐富、便捷且高效的投資與交易體驗。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

