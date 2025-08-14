什麼是TES（Tiny Era Shard）？數字資產介紹

數字代幣TES（Tiny Era Shard）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Titan上的去中心化平台Tiny World提供動力，該平台專注於整合GameFi、NFT和DAO治理，以創建無縫的邊玩邊賺生態系統。TES於2024年初推出，旨在解決區塊鏈遊戲中公平、透明和社區驅動激勵的需求。憑藉其ERC20基礎，TES使用戶能夠參與遊戲、獲得獎勵並參與生態系統治理，同時確保玩家和開發者的安全性、速度和成本效益。

TES由Tiny World團隊於2024年推出，這是一群在去中心化應用、智能合約開發和遊戲設計方面擁有豐富經驗的區塊鏈和遊戲專業人士。創始團隊的願景是通過創建一個獎勵真實參與並促進可持續、以玩家為中心經濟的平台來改變GameFi領域。自成立以來，Tiny World已達成多個里程碑，包括推出多款遊戲（Tiny Kingdom、Tiny Dungeons、Tiny Homeland、Tiny War）、整合NFT和DeFi機制，以及部署基於Titan的zkSync Era版本以提升可擴展性和用戶體驗。該項目因其將遊戲與去中心化金融相結合的創新方法而受到關注，使TES成為GameFi領域的領先實用代幣。

TES生態系統由幾個相互連接的產品組成，為區塊鏈遊戲玩家和NFT愛好者提供全面的解決方案：

Tiny Games是TES生態系統的核心應用程序，提供一系列基於區塊鏈的遊戲（如Tiny Kingdom和Tiny Dungeons），用戶可以在其中玩遊戲、賺取TES代幣並使用NFT英雄。該平台利用智能合約和Titan驅動的zkSync技術，提供快速、低成本的交易和透明的獎勵分配。數千名玩家使用它來獲取邊玩邊賺的體驗，使其成為GameFi領域的領先解決方案。

Tiny Farm通過允許用戶將NFT英雄與DeFi協議結合，實現收益耕作和額外的TES獎勵，從而擴展了TES生態系統。該服務使用戶能夠抵押NFT、參與流動性池並賺取被動收入，所有這些都在由智能合約支持的安全高效環境中進行。

DAO治理模塊通過讓代幣持有者參與決策過程、提出變更建議並對關鍵協議更新進行投票，完善了TES生態系統。這確保了社區能夠直接參與平台的演進，支持公平透明的治理結構。

這些組件共同創造了一個綜合性的環境，其中TES作為實用代幣推動所有互動，促進自給自足且不斷增長的生態系統。

GameFi領域面臨幾個關鍵挑戰，TES旨在解決這些問題：

傳統遊戲平台往往無法公平地獎勵玩家的時間和貢獻，導致不滿和脫離。這影響了休閒玩家和忠實玩家，導致缺乏長期留存率。現有的解決方案受制於集中式獎勵系統和不透明的分配模型。

許多區塊鏈遊戲因高昂的Gas費用和緩慢的交易速度而受阻，這影響了用戶體驗並限制了參與度。當前使用舊區塊鏈的方法無法高效擴展，使項目難以擴大用戶群。TES利用Titan技術克服這些限制。

GameFi項目經常缺乏透明的治理，決策由一小群內部人士做出。這造成了不信任並降低了社區參與度。以往的去中心化嘗試受到技術和組織障礙的阻礙。

TES通過其ERC20代幣模型、Titan增強的zkSync集成以實現可擴展性，以及DAO治理來實現社區驅動的決策，解決了這些痛點。通過利用這些技術，TES提供了安全、高效和透明的解決方案，改變了玩家和開發者與區塊鏈遊戲的互動方式。

數字代幣TES（Tiny Era Shard）的總發行量（最大供應量）為2億枚代幣。比例分配如下：

- 初始分佈：200萬TES（佔總供應量的1%）

- 50%（100萬TES）：空投給Tiny World啟動前的長期支持者

- 50%（100萬TES）：根據TINC銷毀量進行分配

- 剩餘供應量：1.98億TES（佔總供應量的99%）

- 用作Titan上Tiny World zkSync Era參與者的激勵（例如，玩家獎勵、生態系統激勵）

要點：

- 沒有團隊或投資者分配：分佈被描述為“公平”，沒有為團隊或投資者保留代幣。

- 實用性：TES是一種ERC20代幣，主要用於Tiny World生態系統內的玩家激勵和消費。

在Titan上的TES生態系統中，TES具有多種功能：

- 玩家激勵：作為遊戲成就和參與的獎勵分發。

- 消費：用於購買遊戲內資產、NFT並參與DeFi活動。

- 治理：使持有者能夠參與DAO投票和協議升級。

在啟動時，僅有1%的TES通過空投和TINC銷毀分發，剩餘的99%則分配給持續的激勵。沒有為團隊或投資者分配，解鎖時間表旨在支持生態系統的長期增長和穩定。

TES實施DAO治理模式，允許代幣持有者提出並對平台變更進行投票。可能會引入質押機制以進一步激勵長期持有和參與，獎勵從生態系統激勵池中分發。

TES作為GameFi領域的創新解決方案，通過其公平的代幣經濟學、可擴展的Titan技術和社區驅動的治理解決了關鍵挑戰。隨著其生態系統和玩家群體的不斷增長，TES展示了轉變玩家和開發者與基於區塊鏈的遊戲經濟互動方式的巨大潛力。準備開始交易TES了嗎？我們的全面指南《TES交易完全指南：從入門到實戰交易》帶您了解所需的一切——從TES基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將為您提供MEXC安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的TES潛力！