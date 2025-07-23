什麼是TERM？數字資產簡介

TERM 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Term Finance 去中心化平台提供動力，該平台專注於在DeFi領域提供固定利率的借貸解決方案。TERM於2025年3月推出，旨在解決去中心化借貸市場中利率波動和不可預測的問題。憑藉其創新的鏈上拍賣機制，TERM使用戶能夠鎖定融資成本或通過加密貨幣支持的貸款獲得固定利率回報。這種方法確保了借款人和貸款人之間的透明、競爭且由市場驅動的利率，為DeFi借貸協議提供了更大的確定性和效率。
TERM由一群具有區塊鏈技術、金融和智能合約開發背景的經驗豐富專業人士於2025年創立。創始團隊的願景是通過在加密貨幣生態系統中引入固定利率借貸產品，搭建傳統金融與去中心化金融之間的橋樑。他們在金融工程和區塊鏈基礎設施方面的專業知識使他們能夠設計出利用鏈上拍賣進行利率發現的協議，確保所有參與者的公平性和透明度。
自成立以來，TERM Finance已經達成了多個重要里程碑，包括從戰略合作夥伴處獲得初始資金、於2025年初推出主網，並與DeFi領域的關鍵參與者建立合作關係。該項目在MEXC上市及其創新固定利率借貸協議推出後獲得了廣泛關注，使TERM成為數字資產借貸領域的領先創新者。
TERM生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在為尋求可預測借貸體驗的DeFi用戶提供全面解決方案。
Term Finance協議（主平台）
Term Finance協議是TERM生態系統的核心應用，允許用戶通過鏈上拍賣參與固定利率的借貸活動。該平台使借款人能夠鎖定融資成本，貸款人則能確保固定利率回報，同時受益於透明的利率發現和高效的資本配置。該協議已被越來越多的DeFi參與者用於穩定其加密貨幣借貸活動。
拍賣參與和流動性激勵
TERM持有者可以參與優先拍賣，獲得特殊權限和獨家借貸或貸款機會。此外，協議還通過提供獎勵來激勵流動性提供者，鼓勵區塊鏈生態系統內更深的流動性和更具競爭力的利率。
治理與收益分享
TERM代幣持有者有權參與協議治理，對影響平台未來的關鍵提案和決策進行投票。通過治理，部分協議收益可能會分配給代幣持有者，以調節激勵措施並促進社區驅動的增長。
這些組件共同創造了一個無縫環境，其中TERM作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動，並支持一個自我維持的DeFi生態系統。
TERM通過其鏈上拍賣機制解決了這些挑戰，該機制實現了以下目標：
在提供的搜索結果中，沒有關於數字代幣 TERM 的總發行量或比例分配的具體信息。搜索結果討論了代幣發行、分配機制和數字資產的法律考量等一般概念，但未提及TERM代幣及其具體指標。
要準確回答您的問題，您需要查閱TERM代幣的官方網站或白皮書，這些資料通常會提供以下詳細信息：
如果您能提供TERM的官方網站或白皮書，我可以幫助提取和分析相關數據。否則，根據目前的搜索結果，所需的資訊尚無法取得。
在TERM生態系統中，該代幣具有多種功能：
關於TERM代幣的流通時間表和解鎖時間線的詳細信息在當前搜索結果中尚未提供。此類信息通常可在官方白皮書或代幣經濟文檔中找到。
TERM實施了一種治理模式，允許代幣持有者對關鍵協議變更和收益分配進行投票。此外，用戶可以質押其TERM代幣以獲得獎勵並獲得額外特權，例如優先拍賣參與和協議收益分成，具體年化收益率（APY）取決於協議表現和數字資產平台上的治理決策。
TERM作為DeFi領域的一項創新解決方案，通過其固定利率借貸協議和透明的基於拍賣的利率發現機制解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和活躍的社區，TERM展現了改變用戶與去中心化借貸市場互動方式的巨大潛力。準備開始交易TERM了嗎？我們的綜合指南《TERM交易完全指南：從入門到實際操作》將帶您了解所需的一切——從TERM基礎知識和加密貨幣錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您掌握MEXC安全平台上的知識。立即探索如何在數字資產領域最大化您的TERM潛力！
