什麼是 Tari ？打造隱私優先的資產管理新範式









隨著區塊鏈技術的快速發展，數字資產的種類和數量急劇增加。然而，現有的區塊鏈平臺在隱私保護、可擴展性和用戶體驗方面仍面臨諸多挑戰。Tari 應運而生，旨在打造一個專注於數字資產管理與隱私保護的區塊鏈協議，爲用戶提供一個安全、高效且可擴展的數字資產發行與交易平臺。





Tari 的願景是構建一個支持數字資產發行、管理和交易的去中心化平臺，將隱私保護、可擴展性和用戶友好性相結合，滿足多樣化的數字資產應用場景需求。













Tari 採用雙層架構設計：





Minotari（XTM） ：作爲底層的工作量證明（PoW）區塊鏈，提供網絡的安全性和隱私保護。

Ootle 網絡（XTR）：構建在 Minotari 之上，專注於數字資產的發行與管理，支持複雜的資產邏輯和智能合約功能。





這種架構使得 Tari 在確保底層安全的同時，提供上層的靈活性，滿足多樣化的數字資產應用需求。









Tari 基於 Mimblewimble 協議，所有交易默認具有機密性，隱藏交易金額和參與方地址，確保用戶的隱私安全。此外，Tari 的通信網絡採用分佈式哈希表（DHT）和 Tor 網絡，進一步增強了網絡的匿名性和抗審查能力。









Tari 致力於提供用戶友好的體驗，推出了 Tari Universe 應用，用戶可以輕鬆地參與挖礦、管理資產和使用各種功能。此外，Tari 還提供了 Aurora 移動錢包，支持 Android 和 iOS 平臺，方便用戶隨時隨地管理數字資產。













Tari 採用雙代幣模型，分別是 Minotari（XTM）和 Tari Token（XTR），各自承擔不同的功能：





Minotari（XTM） ：作爲底層區塊鏈的原生代幣，用於網絡的安全和激勵機制。

Tari Token（XTR）：通過燃燒 XTM 1:1 生成，用於 Tari DAN 上的數字資產操作，如發行 NFT、門票和遊戲內物品等。





這種設計確保了底層的安全性和上層的靈活性，同時通過燃燒機制控制了代幣的供應，防止通貨膨脹。









XTM 的總供應量爲 21 0 億枚，採用指數衰減發行，約 27.8 年後，年發行額穩定在總量的 1% 做爲尾部激勵，用於獎勵礦工與保障網絡安全。首發階段預挖佔比 30%，該部分用於社區激勵（5%）、基礎設施撥款（9%）、貢獻者獎勵（4%）和早期參與者回報（12%），並設有鎖定與分期解鎖機制。









$XTR 的發行與 $XTM 緊密掛鉤：用戶在 Layer 2 發起操作需 1:1 銷燬 $XTM 來鑄造 $XTR。Ootle 網絡的交易費用中，一部分 $XTR 被銷燬，另一部分支付給驗證人，通過 Tari 所稱的 “Turbine Model” 和 “Throttle” 算法動態調節燃燒率，從而保持 $XTM 與 $XTR 的軟掛鉤關係。









Tari 的代幣經濟學設計注重可持續性。通過指數衰減函數控制 $XTM 的發行速度，避免了代幣的過度發行和通貨膨脹。同時，尾礦排放機制確保了礦工在長期內仍能獲得合理的獎勵，激勵他們持續爲網絡提供算力。此外，渦輪模型通過銷燬 $XTM 生成 $XTR，並控制 $XTR 的燒燬率，維持了兩種代幣之間的價值平衡，爲整個生態系統的穩定發展提供了保障。





Tari 項目以其獨特的項目背景、強大的核心功能與特色以及精心設計的代幣經濟學，爲區塊鏈領域帶來了新的機遇和挑戰。它通過降低挖礦門檻、提供豐富的教育資源和創新的經濟模型，吸引了大量用戶的關注和參與。隨著數字資產的不斷髮展，Tari 有望在未來的數字經濟中發揮重要作用，成爲數字資產管理的基礎設施。



