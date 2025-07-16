什麼是 Tap Da Doge？Web3 時代「Tap-to-Earn」的創新先鋒









Tap Da Doge 是一款基於 Telegram 的互動遊戲，是一個集娛樂性、可玩性和收益性於一體的「Tap-to-Earn」遊戲。玩家透過控制 NFT 角色來獲得獎勵。遊戲操作簡單易上手，卻又不失策略性與趣味性，對玩家的時機把握、反應速度和快速決策能力提出了考驗，無論是遊戲新手還是資深玩家，都能在其中找到屬於自己的樂趣。





Tap Da Doge 的口號是「Tap. Jump. Earn.」，強調透過簡單的點擊操作即可獲得收益。Tap Da Doge 的核心目標遠不止於提供娛樂體驗，它更致力於透過遊戲化、社交化的方式，降低加密貨幣的使用門檻，讓更多人能夠輕鬆接觸並參與到區塊鏈技術的實踐中來。













Tap Da Doge 作為 Telegram Mini App，用戶無需下載額外應用即可在 Telegram 內體驗遊戲，降低了用戶的參與門檻。









玩家可以擁有獨特的 NFT 角色，每個角色具有不同的屬性和外觀，增加了遊戲的多樣性和收藏價值。









透過簡單的點擊操作，玩家控制角色跳躍障礙物，完成挑戰後可獲得獎勵，實現「邊玩邊賺」的體驗。









遊戲內設有 Woofboxes、Dogemart 及 Staking 等功能，提供豐富的遊戲道具和獎勵，增強了遊戲的趣味性和可玩性。













$RUN 是 Tap Da Doge 的原生代幣，總供應量有限，具有稀缺性。$RUN 基於 BNB Chain 發行，合約地址為：0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966。





$RUN 代幣的發行和分配遵循公平、透明的原則，確保了每個用戶都有機會參與到項目的生態。具體分配如下：





早期貢獻者：1%

公開發售（IDO）：8.92%

流動性：10%

合作夥伴空投：7%

市場營銷：4.08%

獎勵池（無預挖）：69%









交易媒介：$RUN 代幣作為 Tap Da Doge 生態系統內的主要交易媒介，用戶可以使用 $RUN 進行商品購買、服務支付等操作。





激勵機制：用戶透過參與遊戲、完成任務、貢獻社群等方式，可以獲得 $RUN 代幣作為獎勵。





治理權利：持有 $RUN 代幣的用戶還享有項目治理的權利，可以參與項目的決策過程，對項目的未來發展提出意見和建議。









Tap Da Doge 透過將經典遊戲玩法與區塊鏈技術相結合，打造出一個簡單、有趣且具有經濟激勵的「Tap-to-Earn」遊戲。其獨特的 NFT 角色系統、多樣化的遊戲內容和活躍的社群生態，使其在 Web3 遊戲領域中脫穎而出。隨着 $RUN 代幣的上線和生態的不斷完善，Tap Da Doge 有望在未來吸引更多用戶，成為區塊鏈遊戲的標竿項目之一。





在 Tap Da Doge 蓬勃發展的進程中，與全球頂尖交易平台 MEXC 的攜手合作，為其注入了強勁的發展動力。MEXC 以其低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質項目的沃土。





目前，MEXC 平台已上線 $RUN 現貨交易，您可以在 MEXC 以 超低費率 進行代幣交易。





1）打開並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋框中搜尋 RUN 代幣名稱，選擇 RUN 的 現貨交易

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。









