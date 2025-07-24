什麼是SWAN？數位資產簡介

SWAN 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Swan Chain 生態系統提供動力，這是一個專注於為人工智慧 (AI) 應用提供雲端基礎設施的去中心化平台。SWAN 代幣於 2021 年推出，旨在解決傳統雲端運算在 AI 領域中的高成本和低效率問題。通過利用 OP 超級鏈技術，Swan Chain 讓用戶能夠訪問去中心化的存儲、計算、帶寬和支付解決方案，同時確保安全性、可擴展性和成本效益。Swan Chain 平台的獨特方法使未充分利用的計算資源得以貨幣化，讓全球用戶更容易且負擔得起 AI 的開發。

Swan Chain 於 2021 年由一群擁有豐富去中心化基礎設施和分布式計算經驗的區塊鏈和 AI 專家創立。儘管具體創始人姓名未在現有資料中披露，但 SWAN 項目的願景集中在通過區塊鏈技術實現高性能計算資源的民主化，從而改變 AI 行業。該團隊的使命是解決長期以來限制 AI 創新的可擴展性和成本障礙。

自成立以來，Swan Chain 已達成多個關鍵里程碑，包括主網的啟動、OP 超級鏈技術的整合以及存儲、AI 和零知識證明去中心化市場的開發。該項目還推出了 LagrangeDAO，一個旨在簡化 AI 模型部署的去中心化自治組織。這些成就使 Swan Chain 成為 Web3 和 AI 交集領域的先驅，吸引了區塊鏈和 AI 社群的關注。

Swan Chain 生態系統由多個互聯產品組成，旨在為 AI 開發者、企業和數據中心運營商提供全面的解決方案：

去中心化雲端基礎設施

Swan Chain 的主要平台提供去中心化的存儲、計算和帶寬服務。通過聚合社區數據中心中未充分利用的計算能力，SWAN 平台將計算成本降低高達 70%，並允許用戶將閒置資產貨幣化。這種基礎設施目前正被越來越多尋求可擴展且經濟實惠資源的 AI 項目使用。

AI 和零知識證明市場

SWAN 生態系統具有創新的市場，用戶可以在其中訪問和部署 AI 模型，並利用零知識證明來增強隱私和安全性。這些服務讓開發者能夠在去中心化的環境中構建、測試和貨幣化 AI 解決方案，從而受益於更低的成本和更高的透明度。

用於 AI 模型部署的 LagrangeDAO

LagrangeDAO 是一種去中心化的治理機制，可簡化在 Swan Chain 網絡上部署和管理 AI 模型的過程。它確保資源的高效分配，並激勵社區參與生態系統的成長。

這些組件共同創造了一個 綜合性環境，其中 SWAN 作為推動所有互動的功能型代幣，從資源支付到治理，促進了一個自我維持且快速增長的生態系統。

AI 和雲端運算行業面臨著幾個關鍵挑戰，SWAN 致力於解決這些問題：

高昂的計算成本

傳統雲端提供商對存儲和計算收取高昂費用，使得許多用戶無法負擔 AI 的開發成本。這限制了創新，並限制了對高級 AI 工具的訪問。

未充分利用的計算資源

許多數據中心和個人用戶擁有閒置的計算能力，這些資源未被使用，導致浪費資源和錯失經濟機會。

中心化和缺乏透明度

中心化的雲端平台可能造成單點故障、數據隱私問題和不透明的價格結構，從而削弱信任和效率。

Swan Chain 通過利用去中心化基礎設施和 OP 超級鏈技術來解決這些痛點。此方法能夠：

大幅降低 AI 開發成本。

通過 SWAN 代幣實現閒置計算資產的貨幣化。

通過去中心化提高透明度、安全性和韌性。

通過提供一個去中心化、社區驅動的傳統雲服務替代方案，Swan Chain 改變了開發者和企業與 AI 基礎設施互動的方式。

SWAN 代幣的總發行量（最大供應量）為 1,000,000,000 SWAN。這一數字在各大區塊瀏覽器和交易所上市資料中均一致報道。

根據最新可用數據，詳細的比例分配（例如分配給團隊、投資者、生態系統、社區等）在搜索結果中未提供。資料確認以下內容：

總/最大供應量： 1,000,000,000 SWAN。

1,000,000,000 SWAN。 流通供應量： 截至 2024 年 12 月約為 2.628 億 SWAN。

截至 2024 年 12 月約為 2.628 億 SWAN。 未提供 分配細節（如團隊、基金會、投資者、獎勵等）。

SWAN 代幣在其自己的區塊鏈（Swan Chain）上運行。

該項目專注於利用 OP 超級鏈技術為 AI 提供去中心化雲端基礎設施。

未找到官方白皮書或代幣經濟學細節 在搜索結果中。若要獲取精確的分配圖表（例如分配給團隊、投資者的百分比），您需要查閱官方 Swan Chain 網站或白皮書，雖然有提到但未直接包含在搜索結果中。

在搜索結果中。若要獲取精確的分配圖表（例如分配給團隊、投資者的百分比），您需要查閱官方 Swan Chain 網站或白皮書，雖然有提到但未直接包含在搜索結果中。 其他測試網和其他鏈上也有 SWAN 代幣，供應量不同（例如 Proxima Chain 上的 3,004,100,000 SWAN，Citrea 測試網上的 61,720,307 SWAN），但主網 Swan Chain 代幣的最大供應量為 1,000,000,000 SWAN。

在 Swan Chain 生態系統中，SWAN 具有多種功能：

資源支付： 用於支付 Swan Chain 上的去中心化存儲、計算和帶寬。

用於支付 Swan Chain 上的去中心化存儲、計算和帶寬。 激勵： 獎勵為 SWAN 網絡貢獻計算資源的數據中心運營商和用戶。

獎勵為 SWAN 網絡貢獻計算資源的數據中心運營商和用戶。 治理： 讓 SWAN 持有者能夠通過 LagrangeDAO 參與協議治理。

截至目前，SWAN 代幣的具體解鎖計劃和歸屬期在現有資料中未披露。欲了解更多詳細時間表，請參閱官方 Swan Chain 網站或未來的白皮書發布。

SWAN 通過 LagrangeDAO 實施去中心化治理模型，讓代幣持有者能夠對提案和協議變更進行投票。質押機制可能可用於激勵參與並保障 Swan Chain 網絡的安全，但當前數據中未提供具體的年化收益率 (APY) 和質押細節。

SWAN 作為去中心化 AI 基礎設施領域的一個創新解決方案，通過其去中心化雲平台和 OP 超級鏈技術解決了關鍵挑戰。憑藉不斷增長的 Swan Chain 生態系統以及對降低成本、透明度和社區驅動治理的關注，SWAN 展現出巨大潛力，能夠改變開發者和企業訪問與部署 AI 資源的方式。

準備開始交易 SWAN 了嗎？我們的綜合指南《SWAN 交易完整指南：從入門到實際操作》將引導您了解所需的一切——從 SWAN 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將為您提供 MEXC 安全平台上的相關知識。立即探索如何最大化您的 SWAN 潛力！