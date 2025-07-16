什麼是 Sui？一文讀懂下一代高性能公鏈生態









1） Sui 是由 Mysten Labs 開發的一條高性能 Layer 1 公鏈，基於 Move 語言構建，具備強大的並發處理能力和對象導向的數據模型。

2）Sui 原生代幣 SUI 被用於支付 Gas 費、質押獲取獎勵，並將在未來賦予治理權。

3）Sui 在鏈游、DeFi、NFT 和鏈上身份等場景中具備強大擴展性，致力於構建可服務數十億用戶的 Web3 基礎設施。

4）儘管前景廣闊，Sui 仍面臨生態冷啟動與公鏈競爭激烈等挑戰，未來表現將取決於其開發者生態與應用落地能力。





隨着區塊鏈技術的不斷演進，傳統第一代、第二代公鏈在性能、擴展性和用戶體驗方面暴露出諸多限制。以太坊儘管生態豐富，但常面臨網絡擁堵與高額手續費； Solana 在性能上突破，但穩定性飽受爭議。在這個背景下， Sui 作為一條全新架構的 Layer 1 公鏈應運而生。





Sui 由 Mysten Labs 推出，其目標是為 Web3 世界構建一個高性能、可擴展、面向對象的智能合約平台。得益於獨特的數據模型和共識機制，Sui 在交易吞吐量、確認速度和開發靈活性方面具備顯著優勢，被譽為「可媲美 Web2 體驗的 Web3 區塊鏈」。









Sui 由 Mysten Labs 創建，創始團隊多來自 Meta （原 Facebook）旗下的加密項目 Diem 和開發語言 Move。Mysten Labs 的幾位核心成員曾在 Meta 領導 Diem 區塊鏈及 Novi 錢包的研發工作，具有深厚的系統架構與分布式計算背景。





Diem 項目最終未能落地，但其核心技術，尤其是 Move 編程語言，被延續到了 Sui 項目中。Sui 團隊認為，現有區塊鏈架構在擴展性和用戶友好性方面仍存在較大瓶頸，因此選擇從頭開始設計一條全新的 L1 區塊鏈 —— 不兼容以太坊虛擬機（EVM），而是以對象為核心構建一套全新範式。





Sui 於 2023 年 5 月主網上線，主打「極致性能 + 簡化開發 + 更佳用戶體驗」，在眾多新興公鏈中脫穎而出，並獲得包括 a16z、FTX Ventures、Jump Crypto 等投資機構的高度關注和投資支持。













大多數區塊鏈系統（如比特幣、以太坊）使用帳戶模型或 UTXO 模型來記錄世界狀態。這些模型在設計上並不利於並行處理交易，也無法靈活表達複雜的應用邏輯，導致性能受限、智能合約難以組合。









Sui 採用了獨特的「對象為中心」的狀態模型（Object-Centric Model）。在該模型中：

所有鏈上數據都被視為對象（Objects），包括代幣、NFT、合約狀態等；

每個對象擁有唯一 ID 和擁有者，可由智能合約（Move modules）或用戶簽名操作；

對象的生命周期和變化由 Move 語言精確控制。

這種模型允許系統識別哪些交易彼此互不干擾，從而實現交易級別並行處理（Parallel Execution），顯著提高吞吐量。













Sui 不像以太坊一樣強依賴全序交易（即所有交易必須線性排序執行）。對於大多數涉及「單對象」的交易（例如簡單代幣轉帳、NFT minting），Sui 可直接透過並行執行引擎快速處理，無需全網共識。





只有當交易涉及多個對象交互（如去中心化交易所的匹配撮合）時，才需要進入「拜占庭容錯共識流程（BFT）」。

這一設計使 Sui 在 TPS（每秒交易數）上遠超傳統鏈。據官方測試，Sui TPS 可達 120,000+，延遲低至 幾百毫秒級。









Sui 引入了名為 Narwhal（獨角鯨）與 Bullshark（公牛鯊） 的兩階段共識協議組合：

- Narwhal 作為數據可用性圖層，保證交易廣播和排序；

- Bullshark 則基於 DAG（有向無環圖）實現高效共識確認。

該結構解耦了「交易廣播」和「共識達成」兩個過程，確保即使部分節點掉線，整個網絡依然可以高效處理交易。









Move 是一種為區塊鏈設計的資源導向型語言，其最大特點是資源不能被複製或丟棄，從源頭杜絕了雙花攻擊和狀態污染等常見智能合約漏洞。





Sui 進一步擴展了 Move，形成了 Sui Move，引入更多原語用於對象操作，並簡化了模塊依賴。













Sui Wallet：由 Mysten Labs 官方推出，支持 SUI 資產管理、DApp 交互、NFT 瀏覽等功能；

Sui Explorer：鏈上瀏覽器，可查詢交易狀態、對象詳情等；

Sui CLI / SDKs：開發工具集，支持 JavaScript、Rust 等主流語言接入；

Sui Bridge：跨鏈橋接工具，用於連接以太坊、BNB Chain 等主流網絡。









Sui 生態正在迅速擴展，涵蓋多個賽道：

DeFi：Turbos Finance、Cetus、Aftermath Finance；

NFT：BlueMove、Keepsake、OriginByte；

遊戲：Abyss World、Arcade Champions；

社交 & 工具：Ethos Wallet、SuiNS（域名服務）等。

目前已有超過 200+ 項目部署在 Sui 網絡，涵蓋錢包、DEX、NFT 市場、鏈游等多個領域。









SUI 是 Sui 網絡的原生代幣，具備以下用途：





網絡手續費：用戶在鏈上操作（轉帳、部署合約等）需支付小額 SUI 作為 gas fee，激勵驗證節點維護網絡安全。

驗證節點質押：SUI 採用 DPoS（Delegated Proof-of-Stake） 共識機制，用戶可將 SUI 委託給節點運營者參與質押，獲取質押獎勵。

鏈上治理：未來 Sui 將開放鏈上治理功能，SUI 持有者可參與提案投票、參數調整等過程。

代幣分配：SUI 總供應量為 100 億枚，初始分配如下：

20%：早期貢獻者與團隊；

14%：投資者；

10%：社區與生態激勵；

50%：Sui 基金會（用於長期發展）；

6%：早期測試參與者及其他用途。









Sui 網絡不僅是一條高性能的公鏈，更是一個為 Web3 應用提供「可擴展性、易開發性與終端友好性」的基礎設施平台。其目標，是打造一個可承載數十億用戶與資產交互的下一代 Web3 世界。以下是 Sui 在實際應用中的關鍵場景。





大規模鏈上遊戲：遊戲對實時性與交互複雜性要求極高，Sui 的並行交易與對象模型可大幅提升遊戲體驗，避免「卡頓」、「Gas 戰」等問題。





高頻交易類 DeFi 應用：如訂單簿式交易、衍生品市場，對 TPS 和結算時間敏感，Sui 可承載複雜撮合邏輯而無性能瓶頸。





NFT 與鏈上資產系統：對象模型天然適合 NFT 表達，支持 NFT 之間嵌套、進化等邏輯（如裝備、道具、角色）。





鏈上身份與數據服務：透過可編程對象，Sui 可構建更靈活的數據訪問與身份驗證系統，助力 Web3 應用替代 Web2 登入邏輯。













架構設計領先，具備高擴展性；

Move 語言安全性強，易於資產抽象；

生態支持全面，開發者工具完善；

社區活躍，背後團隊經驗豐富。









非 EVM 兼容，遷移成本高；

與 Aptos 等 Move 鏈存在競爭；

生態仍處於早期階段，用戶基礎有待擴大；

市場對「性能優先」公鏈仍有審慎觀察。









Sui 並不是第一條主打高性能和並行處理的公鏈，但其對象模型 + Move 語言 + 解耦共識機制的三位一體創新，讓它在眾多 L1 競品中獨樹一幟。相比強調兼容性的項目，Sui 更像是一次徹底重構 Web3 底層邏輯的探索。





對於開發者而言，Sui 提供了極具表現力和安全性的智能合約編程環境；對於用戶而言，其低延遲和類 Web2 的交互體驗，降低了進入門檻；對於投資者而言，其靈活的代幣機制與不斷擴展的生態，使其具備中長期價值。





未來 Sui 是否能像以太坊一樣建立起牢固的應用護城河，還有待時間檢驗。但作為一個極具工程思維的區塊鏈項目，Sui 無疑為 Web3 世界注入了新的想象力與可能性。





