什麼是STO？數位資產簡介

STO 代表 證券型代幣發行，這是一種基於區塊鏈的募資機制，發行代表現實世界資產（如股權、房地產或債務）所有權的數位代幣。作為ICO的受監管替代方案推出的STO，旨在滿足金融行業對合規、安全和高效資本募集的需求。通過利用區塊鏈技術，STO讓發行方能夠將傳統證券代幣化，為投資者提供部分所有權、更高的透明度和改進的流動性。這一創新彌補了傳統金融與數位資產之間的鴻溝，使全球的證券型代幣投資者能夠更便捷、更安全地獲得投資機會。
STO並不是單一的項目或代幣，而是一個被世界各地的發行方、平台和開發團隊採用的監管和技術框架。證券型代幣發行的概念大約在2017-2018年間出現，由區塊鏈先驅、法律專家和金融科技企業家推動，他們希望使代幣化的證券合法化。STO領域的關鍵里程碑包括美國和歐洲首次受監管的發行、合規代幣標準（如ERC-1400）的開發以及專門的發行平台的推出。知名的業界參與者擁有金融、法律和區塊鏈工程背景，他們通過與監管機構合作、構建發行基礎設施以及教育數位資產市場，為STO的演變做出了貢獻。證券型代幣部門快速增長，全球累計發行額達到數十億美元，並且擴展到新的資產類別和司法管轄區。
STO生態系統由幾個相互關聯的組件組成，這些組件共同實現合規的數位證券發行和交易：
這些產品共同創造了一個穩健的環境，讓發行方可以籌集資金，投資者則能有信心地獲取一類新的數位證券。
金融行業面臨著一些長期存在的挑戰，證券型代幣發行獨具優勢來應對這些問題：
通過利用區塊鏈技術，證券型代幣發行提供了一個全面、高效且安全的解決方案，改變了投資者和發行方在數位資產生態系統中與傳統金融資產互動的方式。
通過證券型代幣發行（STO）的全球數位代幣總發行量在2025年達到約66.6億美元，比2024年的56億美元有所增加，預計到2033年將進一步快速增長至267.8億美元。在日本，截至2024財年末，公共STO的累計發行金額達到1,682億日元（約11億美元）。不同地區、資產類型和平台之間的證券型代幣比例分配有所不同：
關鍵點：
如果您需要特定證券型代幣的官方網站或白皮書，請指定代幣名稱或發行方，因為“STO”指的是證券型代幣發行的一般類別，而不是單一的數位代幣。
通過STO發行的證券型代幣通常代表：
這些數位資產賦予持有者分紅、利息支付或利潤分享等權利，並且可以在像MEXC這樣的合規二級市場上進行交易。
每個證券型代幣發行都根據底層資產和監管要求定義了自己的流通計劃和解鎖時間表。通常，在發行結束後會向投資者分配代幣，並按照法律規定設置授予或鎖定期。
一些證券型代幣包含治理功能，允許代幣持有者對關鍵決策投票或參與公司行動。質押機制比較少見，因為大多數證券型代幣設計目的是符合證券法規，而不是激勵網絡參與。
證券型代幣發行代表了數位募資的受監管、透明和高效的演進，彌補了傳統金融與區塊鏈技術之間的差距。通過解決行業的關鍵痛點——如准入、效率和透明度——STO有望轉變資本市場並實現數位資產投資的民主化。隨著全球市場的迅速增長和跨資產類別的日益普及，證券型代幣發行為發行方和投資者提供了巨大的潛力。
準備好開始交易證券型代幣了嗎？我們的綜合指南《STO交易完全指南：從入門到實際交易》將引導您了解所需的一切知識——從證券型代幣基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技術。無論您是數位證券的新手還是經驗豐富的數位資產投資者，這份逐步指南都將在MEXC的安全平台上為您提供必要的知識。立即探索如何最大化您的證券型代幣潛力！
