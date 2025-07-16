什麼是 Space and Time (SXT)？重塑區塊鏈資料儲存與運算的新生態

在區塊鏈生態中，資料的儲存和運算常常是限制應用發展的瓶頸。隨著去中心化應用（dApp）和智慧合約的不斷增長，如何提供高效、安全、可擴展的區塊鏈資料儲存和運算服務，已成為區塊鏈技術亟待解決的問題。Space and Time（SXT）致力於解決這個問題，打造一個基於零知識證明（ZK）的高效、可擴展的 Web3 資料平台，為去中心化應用提供強大的資料儲存、查詢和分析能力。透過其創新的技術，Space 在區塊鏈生態中，資料的儲存和運算常常是限制應用發展的瓶頸。隨著去中心化應用（dApp）和智慧合約的不斷增長，如何提供高效、安全、可擴展的區塊鏈資料儲存和運算服務，已成為區塊鏈技術亟待解決的問題。Space and Time（SXT）致力於解決這個問題，打造一個基於零知識證明（ZK）的高效、可擴展的 Web3 資料平台，為去中心化應用提供強大的資料儲存、查詢和分析能力。透過其創新的技術，Space
在區塊鏈生態中，資料的儲存和運算常常是限制應用發展的瓶頸。隨著去中心化應用（dApp）和智慧合約的不斷增長，如何提供高效、安全、可擴展的區塊鏈資料儲存和運算服務，已成為區塊鏈技術亟待解決的問題。Space and Time（SXT）致力於解決這個問題，打造一個基於零知識證明（ZK）的高效、可擴展的 Web3 資料平台，為去中心化應用提供強大的資料儲存、查詢和分析能力。透過其創新的技術，Space and Time 實現了區塊鏈資料的高效處理和即時查詢，為開發者提供了前所未有的基礎設施。

目前 MEXC 已首發上線 Space and Time（SXT）合約交易，同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 SXT 的空投活動！

1. Space and Time 的核心技術


1.1 ZK Coprocessor：即時 SQL 查詢和驗證


Space and Time 採用了第一個面向 SQL 的零知識證明協處理器（ZK Coprocessor）。這項技術實現了在區塊鏈智能合約中對資料進行高效、可信賴的查詢和驗證。具體特點包括：

  • 零知識證明支援 SQL 查詢：開發者可以透過智慧合約提交 SQL 查詢，Space and Time 會以零知識證明的方式進行資料驗證並提供查詢結果。
  • 子秒級回應時間：借助 ZK Coprocessor，智慧合約能夠在每個區塊產生 ZK 證明，確保即時回應，解決傳統區塊鏈應用中資料處理速度和成本的瓶頸。
  • 跨鏈資料支援：除了支援本鏈的資料查詢，Space and Time 還能跨鏈提供資料驗證，實現多鏈生態中的資料互通性。

1.2 Web3 資料平台：去中心化的 API 服務


Space and Time 提供了一個去中心化的資料平台，支援對多個區塊鏈網路的資料進行索引和查詢。開發者可以透過 Web3 資料 API 直接存取大量即時區塊鏈資料，包括以太坊、ZKsync、比特幣、Polygon、Sui 和 Avalanche 等主流區塊鏈的資料。

  • 即時資料存取：開發者可以無縫存取從各大鏈索引的即時資料，快速建立去中心化應用程式。
  • 信任最小化：利用 Space and Time 的 ZK Coprocessor，所有資料查詢都經過零知識證明，確保資料的真實性與安全性。
  • 與 Chainlink 整合：透過與 Chainlink 的原生集成，Space and Time 能將查詢結果即時傳遞到鏈上，進一步增強去中心化應用的資料透明度與安全性。

1.3 AI Studio：自然語言產生 SQL 查詢


AI Studio 是 Space and Time 的創新功能，它允許開發者透過自然語言輸入來產生 SQL 查詢和視覺化的儀表板。無論是資料庫查詢還是複雜的資料處理，AI Studio 都能自動產生對應的 SQL 查詢，並提供圖表和資料視覺化功能。

  • Prompt-to-SQL：透過自然語言提示，用戶能夠輕鬆產生複雜的 SQL 查詢，降低了開發門檻。
  • 自動化資料儀錶板：AI Studio 可自動產生資料查詢結果的儀錶板，幫助開發者快速分析資料，做出智慧決策。

2. Space and Time 的技術優勢


2.1 高效率的資料處理能力


Space and Time 旨在最大化資料處理能力，解決區塊鏈應用在儲存和運算方面的瓶頸。透過將資料儲存和運算分離，並結合鏈外運算的方案，Space and Time 提供了比傳統區塊鏈系統更有效率的資料處理速度。

2.2 高度可擴展性


Space and Time 的平台設計著重可擴展性，能夠支援從小型 dApp 到大規模企業級應用程式的多種場景。隨著資料量的增加，Space and Time 能夠透過擴展節點、優化運算和儲存方式，保持高效的效能，確保平台能夠適應日益增長的需求。

2.3 安全性與隱私保護


Space and Time 採用了多種先進的安全技術，包括量子安全加密、零知識證明等，確保了資料在儲存、運算和傳輸過程中的隱私保護。透過 ZK 證明，Space and Time 能夠在不暴露資料的情況下，驗證資料的正確性，保證了去中心化應用程式的安全性和隱私性。

3. Space and Time 的應用場景


Space and Time 的技術具有廣泛的應用場景，涵蓋了多個去中心化領域，以下是一些典型應用：

3.1 去中心化金融（DeFi）


在 DeFi 領域，Space and Time 可以為去中心化交易所（DEX）、借貸協議和衍生性商品市場等提供高效的資料儲存和運算能力。透過提供低延遲和高吞吐量的運算支持，Space and Time 協助 DeFi 應用程式實現即時價格預言、風險管理和流動性優化等功能。

3.2 NFT 與元宇宙


在 NFT 和元宇宙領域，Space and Time 提供了強大的資料存儲和計算支持，幫助開發者高效管理海量數位資產資料。同時，Space and Time 的平台能夠支援跨鏈資料交互，為跨鏈 NFT 應用和虛擬世界的建置提供無縫的資料服務。

3.3 供應鏈管理


透過將供應鏈資料上鏈並利用 Space and Time 提供的運算能力，企業能夠實現更透明、可追溯的供應鏈管理。 Space and Time 使得不同企業和供應鏈參與者能夠有效率、安全地共享和計算供應鏈資料，從而提升整體供應鏈的透明度和效率。

3.4 企業級應用


對於企業級應用，Space and Time 提供了高度可擴展的資料儲存與運算方案，支援大規模資料的即時處理和分析。無論是資料的儲存、分析或應用程式的即時運算，Space and Time 都能為企業提供高效、可信賴的支援。

4. 如何在 MEXC 購買 SXT 代幣？


目前 Space and Time（SXT）代幣已經在 MEXC 平台上線，您可透過以下步驟參與：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 SXT 代幣名稱，選擇 SXT 的合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

Space and Time 正在透過其創新的去中心化資料儲存與運算平台，重塑區塊鏈世界的資料處理生態。透過無縫整合鏈外運算、高效的資料儲存方案和量子安全技術，Space and Time 不僅解決了區塊鏈儲存與運算的瓶頸，也為去中心化應用提供了強大的支援。隨著平台的不斷優化與更多合作的深入，Space and Time 預計將在 DeFi、NFT、元宇宙等多個領域發揮重要作用。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

