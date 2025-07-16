什麼是 SOON？構建跨鏈高性能生態的 Solana 虛擬機 Rollup 解決方案

隨着區塊鏈技術的不斷發展，傳統的 Layer 1 區塊鏈在處理高併發交易和複雜應用時面臨性能瓶頸。為了解決這一問題，Layer 2 擴展方案應運而生。然而，現有的 Layer 2 解決方案，如 Optimism zkSync ，主要基於以太坊虛擬機（EVM），在性能和可擴充性方面仍存在限制。





SOON 項目旨在透過引入 Solana 虛擬機（SVM）到 Layer 2 解決方案中，提供更高性能和更強可擴充性的區塊鏈基礎設施。









SOON 是一個基於 SVM 的高性能 Rollup 解決方案，其目標是透過模塊化設計解決區塊鏈的擴展性、互通性和用戶體驗問題。SOON 不僅侷限於 Solana 生態，而是將高性能執行環境推廣到其他 L1 區塊鏈，如 Ethereum BNB Chain 等，為開發者提供一個跨鏈兼容、易於部署的區塊鏈開發平台。









SOON 的核心產品包括：





SOON Mainnet ：基於以太坊的通用 Layer 2 網路，採用解耦的 SVM 作為執行層。

SOON Stack ：支援在任意 Layer 1 上部署 SVM Layer 2 的基礎設施集合。

InterSOON：基於 Hyperlane 的跨鏈消息協議，實現不同鏈之間的無縫交互。













SOON 項目最大的創新在於其解耦 SVM 框架。傳統的 SVM 是 Solana 公鏈的一部分，而 SOON 則將其解耦出來，成為一個獨立的、可插拔的模塊。這意味着開發者可以在任何支援 SVM 的區塊鏈上部署和運行他們的應用，無需侷限於 Solana 生態。解耦 SVM 不僅提高了 SVM 的通用性，還促進了區塊鏈之間的互通性，為開發者提供了更廣闊的開發空間。

















透過 InterSOON 協議實現了跨鏈消息傳遞，SOON 確保了不同區塊鏈網路之間的順暢交互。無論是 SOON Mainnet、SOON Stack 還是其他 L1 區塊鏈，都能透過 InterSOON 實現無縫連接，為用戶提供一致的使用體驗。這種跨鏈互通性不僅提高了區塊鏈的靈活性和可擴充性，還促進了區塊鏈生態的繁榮發展。









SOON 項目採用了模塊化設計，包括 SOON Mainnet、SOON Stack 和 InterSOON 三大核心組件。SOON Mainnet 作為通用 Layer 2 解決方案，提供高性能執行環境；SOON Stack 則是一套可互操作的工具集合，支援在任何基礎Layer 1 上部署和運行 SVM Layer 2；InterSOON 作為跨鏈消息傳遞協議，確保不同區塊鏈網路之間的順暢交互。這種模塊化設計使得SOON項目具有高度的靈活性和可擴充性，能夠適應不斷變化的市場需求。













代幣名稱 ：SOON

初始總供應量 ：10 億枚

年通脹率：3%









社群 ：51%，透過公平發行和長期支持者獎勵分配。

生態系統 ：25%，用於支援生態系統的發展和合作夥伴關係。

空投與流動性 ：8%，用於吸引新用戶和提供交易所流動性。

基金會/國庫 ：6%，用於項目的長期可持續發展和運營。

團隊與合作開發者：10%，獎勵核心團隊和早期貢獻者。













治理：持有者可參與 SOON Mainnet 和 SOON Stack 的關鍵決策，包括協議升級、資源分配和獎勵機制等。





生態激勵：激勵開發者和生態系統項目，鼓勵創新和參與。





質押：透過質押 SOON 提供網路安全性，質押者可獲得年化 3% 的獎勵。









SOON 透過引入解耦的 SVM 架構、高性能並行處理、多鏈支援和靈活的模塊化設計，提供了一個高性能、可擴展的 Layer 2 解決方案。其創新的代幣經濟模型和社群參與機制，為區塊鏈生態系統的發展注入了新的活力。隨着更多 Layer 1 的支援和技術的不斷完善，SOON 有望在區塊鏈領域實現更廣泛的應用和影響。





