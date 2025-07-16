什麼是 SOON？構建跨鏈高性能生態的 Solana 虛擬機 Rollup 解決方案

隨着區塊鏈技術的不斷發展，傳統的 Layer 1 區塊鏈在處理高併發交易和複雜應用時面臨性能瓶頸。為了解決這一問題，Layer 2 擴展方案應運而生。然而，現有的 Layer 2 解決方案，如 Optimism 和 zkSync，主要基於以太坊虛擬機（EVM），在性能和可擴充性方面仍存在限制。 SOON 項目旨在透過引入 Solana 虛擬機（SVM）到 Layer 2 解決方案中，提供更高性能和隨着區塊鏈技術的不斷發展，傳統的 Layer 1 區塊鏈在處理高併發交易和複雜應用時面臨性能瓶頸。為了解決這一問題，Layer 2 擴展方案應運而生。然而，現有的 Layer 2 解決方案，如 Optimism 和 zkSync，主要基於以太坊虛擬機（EVM），在性能和可擴充性方面仍存在限制。 SOON 項目旨在透過引入 Solana 虛擬機（SVM）到 Layer 2 解決方案中，提供更高性能和
隨着區塊鏈技術的不斷發展，傳統的 Layer 1 區塊鏈在處理高併發交易和複雜應用時面臨性能瓶頸。為了解決這一問題，Layer 2 擴展方案應運而生。然而，現有的 Layer 2 解決方案，如 OptimismzkSync，主要基於以太坊虛擬機（EVM），在性能和可擴充性方面仍存在限制。

SOON 項目旨在透過引入 Solana 虛擬機（SVM）到 Layer 2 解決方案中，提供更高性能和更強可擴充性的區塊鏈基礎設施。

1. 什麼是 SOON？


SOON 是一個基於 SVM 的高性能 Rollup 解決方案，其目標是透過模塊化設計解決區塊鏈的擴展性、互通性和用戶體驗問題。SOON 不僅侷限於 Solana 生態，而是將高性能執行環境推廣到其他 L1 區塊鏈，如 EthereumBNB Chain 等，為開發者提供一個跨鏈兼容、易於部署的區塊鏈開發平台。

2. SOON 的核心產品


SOON 的核心產品包括：

  • SOON Mainnet：基於以太坊的通用 Layer 2 網路，採用解耦的 SVM 作為執行層。
  • SOON Stack：支援在任意 Layer 1 上部署 SVM Layer 2 的基礎設施集合。
  • InterSOON：基於 Hyperlane 的跨鏈消息協議，實現不同鏈之間的無縫交互。

3. SOON 的核心功能和特點


3.1 解耦的 SVM 架構


SOON 項目最大的創新在於其解耦 SVM 框架。傳統的 SVM 是 Solana 公鏈的一部分，而 SOON 則將其解耦出來，成為一個獨立的、可插拔的模塊。這意味着開發者可以在任何支援 SVM 的區塊鏈上部署和運行他們的應用，無需侷限於 Solana 生態。解耦 SVM 不僅提高了 SVM 的通用性，還促進了區塊鏈之間的互通性，為開發者提供了更廣闊的開發空間。

3.2 高性能並行處理


利用 SVM 的並行處理能力，SOON 實現了高吞吐量和低延遲的交易處理，適用於 DeFi、遊戲和 AI 等對性能要求高的應用場景。

3.3 跨鏈互通性


透過 InterSOON 協議實現了跨鏈消息傳遞，SOON 確保了不同區塊鏈網路之間的順暢交互。無論是 SOON Mainnet、SOON Stack 還是其他 L1 區塊鏈，都能透過 InterSOON 實現無縫連接，為用戶提供一致的使用體驗。這種跨鏈互通性不僅提高了區塊鏈的靈活性和可擴充性，還促進了區塊鏈生態的繁榮發展。

3.4 模塊化設計


SOON 項目採用了模塊化設計，包括 SOON Mainnet、SOON Stack 和 InterSOON 三大核心組件。SOON Mainnet 作為通用 Layer 2 解決方案，提供高性能執行環境；SOON Stack 則是一套可互操作的工具集合，支援在任何基礎Layer 1 上部署和運行 SVM Layer 2；InterSOON 作為跨鏈消息傳遞協議，確保不同區塊鏈網路之間的順暢交互。這種模塊化設計使得SOON項目具有高度的靈活性和可擴充性，能夠適應不斷變化的市場需求。

4. 什麼是 SOON 代幣？


4.1 SOON 代幣概覽


  • 代幣名稱：SOON
  • 初始總供應量：10 億枚
  • 年通脹率：3%

4.2 代幣分配


  • 社群：51%，透過公平發行和長期支持者獎勵分配。
  • 生態系統：25%，用於支援生態系統的發展和合作夥伴關係。
  • 空投與流動性：8%，用於吸引新用戶和提供交易所流動性。
  • 基金會/國庫：6%，用於項目的長期可持續發展和運營。
  • 團隊與合作開發者：10%，獎勵核心團隊和早期貢獻者。


4.3 代幣功能


治理：持有者可參與 SOON Mainnet 和 SOON Stack 的關鍵決策，包括協議升級、資源分配和獎勵機制等。

生態激勵：激勵開發者和生態系統項目，鼓勵創新和參與。

質押：透過質押 SOON 提供網路安全性，質押者可獲得年化 3% 的獎勵。

5. 如何在 MEXC 購買 SOON？


SOON 透過引入解耦的 SVM 架構、高性能並行處理、多鏈支援和靈活的模塊化設計，提供了一個高性能、可擴展的 Layer 2 解決方案。其創新的代幣經濟模型和社群參與機制，為區塊鏈生態系統的發展注入了新的活力。隨着更多 Layer 1 的支援和技術的不斷完善，SOON 有望在區塊鏈領域實現更廣泛的應用和影響。

在 SOON 蓬勃發展的進程中，與全球頂尖交易平台 MEXC 的攜手合作，為其注入了強勁的發展動力。MEXC 以其低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質項目的沃土。

目前，MEXC 平台已上線 SOON 現貨交易合約交易，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋列中搜尋 SOON 代幣名稱，選擇 SOON 的現貨交易或合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

除了現貨交易， 您可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 SOON 的空投活動，贏取豐厚獎勵！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

