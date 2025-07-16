什麼是SNT？StatusNetwork數字資產簡介

StatusNetwork代幣（SNT）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Status去中心化平台，該平台專注於安全、私密且抗審查的通信，並與以太坊網絡上的去中心化應用程序（dApps）進行互動。SNT於2017年6月推出，由StatusNetwork團隊開發，旨在應對數字通信領域對隱私、用戶主權和開放訪問日益增長的需求。憑藉其點對點技術基礎，SNT使用戶能夠發送加密消息、訪問dApps並管理數字資產——同時保持對其數據和數字身份的控制。Status應用程序既是訊息傳遞工具，也是通往以太坊生態系統的入口，這使得SNT成為尋求隱私、安全性和與Web3服務無縫互動的StatusNetwork用戶的關鍵實用代幣。
StatusNetwork於2017年由Jarrad Hope和Carl Bennetts創立，兩位創始人在軟件開發和區塊鏈技術方面擁有豐富的經驗。創始團隊的願景是建立一個賦予個人自由通信和交易的平台，無需中介或集中控制。他們在開源開發和密碼學方面的背景促使StatusNetwork項目專注於隱私、去中心化和用戶賦能。
自成立以來，StatusNetwork已經達成了幾個重要的里程碑。該項目在2017年6月的ICO中籌集了9900萬美元，成為當時規模最大的代幣銷售之一。StatusNetwork推出了其開源移動端以太坊客戶端，使用戶可以直接從智能手機上與dApps互動並發送加密消息。團隊還推出了Status Keycard，一種用於安全密鑰管理的硬件錢包，並且不斷擴展平台的功能，包括社區治理和節點激勵。這些發展使StatusNetwork成為去中心化通信和Web3接入的先驅。
SNT生態系統由多個互聯的產品組成，旨在為注重隱私的用戶和Web3愛好者提供全面的解決方案。
Status應用程序是StatusNetwork的旗艦產品，作為安全的訊息傳遞工具、加密錢包和dApp瀏覽器。用戶可以發送端到端加密的消息、管理基於以太坊的資產，並訪問廣泛的去中心化應用程序——所有這些都集中在單一且用戶友好的界面中。該應用程序利用點對點協議來確保隱私和抗審查性，並且可在移動端和桌面平台上使用。
Keycard是由StatusNetwork開發的硬件錢包，為用戶提供安全的離線存儲私鑰功能。它與Status應用程序無縫集成，允許用戶授權交易並通過增強的安全性管理SNT資產。Keycard的開源設計以及與其他以太坊錢包的兼容性使其成為保護數字資產的多功能工具。
StatusNetwork採用了去中心化治理模型，使SNT持有者能夠提出並投票支持平台升級、功能添加和社區倡議。此外，該網絡還激勵用戶運行節點，為平台的彈性和去中心化做出貢獻。節點運營商可以獲得SNT獎勵，進一步將社區利益與網絡的長期可持續性相結合。
這些組件共同構建了一個綜合環境，在其中SNT作為實用代幣推動所有StatusNetwork交互，從消息傳遞和支付到治理和網絡安全。
數字通信和Web3領域面臨著幾個關鍵挑戰，StatusNetwork SNT旨在解決這些問題：
用戶常常在傳統的訊息平台上面臨監控、數據收集和審查的困擾。這削弱了表達自由並將敏感信息暴露給第三方。
大多數通信和金融平台由集中式實體控制，造成了數據泄露、服務中斷和任意限制的風險。
對於新用戶來說，訪問去中心化應用程序和管理數字資產可能複雜且令人望而卻步，這限制了Web3生態系統的增長。
StatusNetwork SNT通過其去中心化、點對點架構解決這些痛點，實現私密、抗審查的通信；消除對集中式中介的依賴；並提供進入以太坊生態系統的直觀入口。通過利用區塊鏈技術，SNT賦予StatusNetwork用戶控制其數據、參與治理並訪問日益增多的去中心化服務的能力。
StatusNetwork代幣（SNT）的總發行量（最大供應量）為6,804,870,174 SNT。根據數據來源和更新時間的不同，目前流通供應量在3,470,483,788 SNT至4,015,362,871 SNT之間。
- 流通供應量：基於流通供應量數據（34.7億至40億SNT中的68億SNT），大約51%至59%的StatusNetwork總供應量目前正在流通。
- 未流通供應量：剩餘的41%至49%SNT代幣尚未流通，可能保留給未來的StatusNetwork使用、生態系統激勵或由項目持有。
- ICO和初始分配：StatusNetwork SNT ICO於2017年6月20日舉行，籌集了9900萬美元。投資者每1 ETH可獲得100,000 SNT，初始價格為每SNT 0.0365美元。
- 未來發行：StatusNetwork利益相關者通過運營和管理節點可以賺取額外的SNT代幣，表明除了最初的銷售之外還有持續的分發機制。
在StatusNetwork生態系統中，SNT具有多種功能：
- 實用代幣：用於訪問Status應用程序中的高級功能，例如用戶名註冊和治理參與。
- 治理：SNT持有者可以提出並投票支持StatusNetwork平台升級、功能添加和社區倡議。
- 激勵：節點運營商和貢獻者可以通過支持StatusNetwork基礎設施和開發賺取SNT。
- 流通計劃和解鎖時間表
在ICO期間，很大一部分SNT進入流通，剩餘部分則根據StatusNetwork生態系統增長、激勵措施和項目開發的未來釋放。解鎖時間表旨在確保市場穩定和長期可持續性。
- 治理與質押機制
StatusNetwork SNT實施了去中心化治理模型，允許代幣持有者通過鏈上投票參與決策。雖然質押機制未在提供的來源中詳細說明，但節點運營商可以通過貢獻於網絡安全和彈性來獲得SNT獎勵。
StatusNetwork SNT在去中心化通信和Web3接入領域作為創新解決方案，通過其注重隱私的消息應用程序、集成錢包和開放治理模型解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的生態系統和活躍的社區，SNT展示了改變StatusNetwork用戶與數字資產和去中心化應用程序互動方式的巨大潛力。準備開始交易SNT嗎？我們全面的“SNT交易完整指南：從入門到實際操作”將引導您了解所需的一切——從StatusNetwork SNT基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，本逐步指南將在MEXC的安全平台上為您提供必要的知識。立即探索如何最大化您的SNT潛力！
