什麼是Slash Vision Labs (SVL)？數位資產介紹

Slash Vision Labs (SVL) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著一個下一代支付生態系統，專注於革新價值轉移，特別是在加密貨幣支付領域。SVL代幣旨在解決將數位資產與傳統金融整合的挑戰，並成為日本首張由加密貨幣支持的信用卡的核心，該卡由Slash Vision Labs開發。這項創新產品彌補了傳統金融系統與數位貨幣之間的差距，致力於吸引下一波加密用戶。SVL代幣設計用於將Slash支付產品產生的100%收入重新分配給社群，確保用戶直接從Slash Vision Labs生態系統的成長和採用中受益。

Slash Vision Labs由一群在區塊鏈技術、金融科技和支付系統方面擁有豐富經驗的專業人士創立。創立願景是打造一個能透過區塊鏈技術提供無縫、安全且高效價值轉移解決方案的平台，以改變支付行業。團隊在傳統金融和去中心化技術方面的專業知識使他們成功開發了日本首張加密貨幣支持的信用卡，這是連接數位與法定經濟的重要里程碑。

自成立以來，Slash Vision Labs已達成多個關鍵里程碑，包括成功推出其加密貨幣支持的信用卡、支付基礎設施的部署，以及SVL代幣作為核心功能和獎勵機制的整合。該項目還專注於建立戰略合作夥伴關係並擴大用戶群，使SVL成為數位支付領域的創新者。

Slash Vision Labs生態系統圍繞幾個相互關聯的產品構建，旨在為希望在日常交易中利用加密貨幣的用戶提供全面的解決方案。

加密貨幣支持的信用卡

旗艦產品是日本首張加密貨幣支持的信用卡，允許用戶在傳統零售環境中無縫使用其數位資產。該卡與Slash Vision Labs支付基礎設施集成，能夠實現加密貨幣與法定貨幣之間的即時轉換與結算。用戶可享受即時支付、降低的交易費用，並能使用SVL代幣及其他加密資產進行日常消費。

收入重新分配平台

生態系統的核心是一個將支付產品產生的100%收入重新分配給SVL代幣持有者的平台。此機制激勵社群參與，並將用戶利益與Slash Vision Labs生態系統的成長結合在一起。

生態系統整合工具

其他組件包括API和SDK，讓商家與開發者能將Slash Vision Labs支付解決方案整合到他們的平台中，擴大SVL在各行業中的應用和普及度。

這些產品共同創造了一個無縫的環境，其中SVL作為實用代幣推動所有互動，促進一個自我維持且持續成長的生態系統。

有限的加密支付採用

傳統支付系統通常缺乏對加密貨幣的支持，使得用戶難以在日常場景中使用數位資產。這限制了加密貨幣的實際效用，並減緩了主流採用。

高昂的交易費用與延遲

現有的跨境和加密貨幣轉法定貨幣支付解決方案可能緩慢且昂貴，高額費用和結算延遲讓消費者和商家望而卻步。

支付平台缺乏收入共享

大多數支付平台不會與用戶分享收入，錯過了激勵採用和回饋社群參與的機會。

Slash Vision Labs通過提供加密貨幣支持的信用卡來實現無縫消費、收入重新分配模式獎勵SVL代幣持有者，以及降低成本和提高交易速度的強大支付基礎設施，解決了這些挑戰。憑藉區塊鏈技術，Slash Vision Labs提供了一個全面、高效且以用戶為中心的數位支付解決方案。

總供應量與分配結構

Slash Vision Labs (SVL) 代幣的總發行量（最大供應量）為10,000,000,000 SVL。這個數字代表總供應量和最大供應量，如多個來源所示。

對於SVL代幣的比例分配：

公開銷售： 公開銷售中發行了26,315,800 SVL，佔 總供應量的0.26% 。

公開銷售中發行了26,315,800 SVL，佔 。 剩餘的99.74%的代幣則分配給其他用途，例如團隊、生態系統、合作夥伴關係、儲備金或其他類別，但具體細節未在搜索結果中詳細說明。

摘要表：

類別 數量 (SVL) 佔總供應量的比例 公開銷售 26,315,800 0.26% 其他/未知 9,973,684,200 99.74% 總計 10,000,000,000 100%

代幣效用與使用案例

SVL作為Slash Vision Labs生態系統中的實用和獎勵代幣，其用途包括：

收入分享：SVL代幣持有者可獲得支付產品產生的收入分成。

支付促進：SVL可用於支付生態系統內的交易費用和服務。

社群激勵：用戶因參與網絡和推廣採用而獲得獎勵。

治理和質押機制

雖然可用數據中未明確列出治理和質押的細節，但此類項目通常會實施機制，允許SVL代幣持有者參與決策並通過質押獲取獎勵。SVL對社群收入分享的關注表明，這些功能可能屬於Slash Vision Labs的路線圖。

Slash Vision Labs (SVL) 在數位支付領域中是一項創新解決方案，透過其加密貨幣支持的信用卡和收入重新分配模型解決了關鍵挑戰。隨著其不斷成長的生態系統和以用戶為中心的方法，SVL代幣展現出巨大的潛力，可以改變用戶與數位及傳統金融系統互動的方式。