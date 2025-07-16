什麼是 Side Protocol？比特幣金融新基建詳解指南













Side Protocol 是比特幣的擴展層，也是首個與比特幣完全兼容的 dPoS（委託權益證明）Layer 1 區塊鏈，旨在引領比特幣金融的未來發展。它結合了比特幣的安全性與高效能網路的可擴展性，為去中心化應用（dApp）開發提供了全新的基礎設施。Side Protocol 致力於吸引全球數十億用戶，並推動 BTC 成為全球公認的主流貨幣。





Side Protocol 具有以下核心特性：

完全兼容比特幣資產，無需跨鏈橋接即可流通 BTC。

採用 dPoS 共識機制，實現高效、安全、可擴展的鏈上治理。

模組化架構設計，支援靈活擴展，便於開發者建構豐富的 DeFi、支付、資產管理等應用。

以比特幣為核心的互聯網基礎設施，致力於支援全球數十億用戶。

透過 Side Protocol，比特幣不僅是一種儲值手段，更成為一個完整金融生態的支撐力量。









在 Side Protocol 的生態系統中，雖然 BTC 是所有產品的主要資產，但 $SIDE 是 Side Protocol 協議的原生功能型代幣，承擔着至關重要的角色，主要體現在以下幾個方面：













Side Protocol 作為比特幣的金融擴展層，擁有明確的協議收入模型。透過 Side Finance、Side Chain、Side Hub、Side Bridge、原生 DEX 及未來更多產品產生的手續費收入，協議會定期回購並銷毀 SIDE 代幣，從而形成通縮機制，持續提升 SIDE 的稀缺性與價值。









在 Side 網路中，除了使用 BTC，用戶也可以選擇使用 SIDE 代幣支付交易手續費。所有網路操作（如轉帳、合約執行等）都會產生費用，既用於獎勵節點參與者，也幫助抵禦垃圾交易和拒絕服務攻擊，保障網路的安全與穩定。









Side Chain 是 Side Protocol 架構中至關重要的部分，採用無需許可的 PoS（權益證明）機制運作，並支援協議內委託。用戶可以將持有的 SIDE 代幣委託給驗證節點，不僅能獲得質押獎勵，還能積極參與維護網路的安全和運行穩定。









持有 $SIDE 的用戶有權參與協議的去中心化治理，包括對重要網路決策進行投票，例如調整協議參數、執行系統升級、管理社群金庫資金分配等。透過 SIDE 代幣社群真正掌握了 Side Protocol 的未來方向。









早在 2024 年 11 月，Side Protocol 開展了 Genesis Drop 活動，這是為了回饋早期用戶、建設者與合作夥伴而進行的首次代幣分發活動。





根據 Side Protocol 官方公布資訊 顯示，此次活動空投了總量 1 億枚 SIDE 代幣，具體分配比例如下表所示：





類別 分配比例 條件 備註 Bitcoin 活躍用戶 30% 過去網路手續費支出 > 0.005 BTC 50,000 個地址上限，每個地址 600 $SIDE NFT 社群成員 10.50% 受邀 NFT 社群成員 覆蓋 BTC、Cosmos、Solana、Ethereum 生態 ATOM 質押者 15% Cosmos 生態 $ATOM 質押用戶 包括 Hydro 用戶 Testnet Insiders 32% 完成測試網任務提交地址者 分 11 個獎勵等級，無 FCFS 限制 驗證人 & 橋運營者 指定獎勵 積極參與測試網節點和跨鏈橋運營者 需在 Discord 溝通，手動分發 公共物資貢獻者 1% 支援 AEZ 公共物資項目參與者 包括 DoraHacks 捐贈者、投票者、$DORA 質押者 社交活動參與者 5% 社交白名單活動 詳情待公布





Side Protocol 正在重新定義比特幣在鏈上的應用可能性。而代幣 SIDE 作為連接這一切的核心力量，既代表着網路的治理權和參與權，也承載着價值增長潛力。Genesis Drop 不僅是一次空投，更是成為 Side 生態早期建設者的機會。









作為首個完全兼容比特幣的 dPoS Layer 1 區塊鏈，Side Protocol 不僅擴展了比特幣的應用邊界，還為全球用戶打造了一個高效能、安全、去中心化的金融基礎設施。透過 SIDE 代幣的價值捕獲、網路激勵、治理賦能等多元機制，Side 建構了一個充滿活力與成長潛力的生態體系。





