什麼是 Side Protocol？比特幣金融新基建詳解指南

在區塊鏈領域，比特幣一直扮演着去中心化金融的基石角色。隨着全球對更豐富金融應用的需求增長，比特幣原生的可擴展性和功能性顯得尤為局限。為此 Side Protocol 應運而生。Side 不僅為比特幣生態帶來了革命性的擴展方案，還以全新方式賦能開發者和用戶，助力 BTC 成為真正意義上的全球主權貨幣。

1. 什麼是 Side Protocol


Side Protocol 是比特幣的擴展層，也是首個與比特幣完全兼容的 dPoS（委託權益證明）Layer 1 區塊鏈，旨在引領比特幣金融的未來發展。它結合了比特幣的安全性與高效能網路的可擴展性，為去中心化應用（dApp）開發提供了全新的基礎設施。Side Protocol 致力於吸引全球數十億用戶，並推動 BTC 成為全球公認的主流貨幣。

Side Protocol 具有以下核心特性：
  • 完全兼容比特幣資產，無需跨鏈橋接即可流通 BTC。
  • 採用 dPoS 共識機制，實現高效、安全、可擴展的鏈上治理。
  • 模組化架構設計，支援靈活擴展，便於開發者建構豐富的 DeFi、支付、資產管理等應用。
  • 以比特幣為核心的互聯網基礎設施，致力於支援全球數十億用戶。
透過 Side Protocol，比特幣不僅是一種儲值手段，更成為一個完整金融生態的支撐力量。

2. 什麼是 SIDE 代幣


在 Side Protocol 的生態系統中，雖然 BTC 是所有產品的主要資產，但 $SIDE 是 Side Protocol 協議的原生功能型代幣，承擔着至關重要的角色，主要體現在以下幾個方面：


2.1 價值捕獲機制


Side Protocol 作為比特幣的金融擴展層，擁有明確的協議收入模型。透過 Side Finance、Side Chain、Side Hub、Side Bridge、原生 DEX 及未來更多產品產生的手續費收入，協議會定期回購並銷毀 SIDE 代幣，從而形成通縮機制，持續提升 SIDE 的稀缺性與價值。

2.2 交易手續費支付


在 Side 網路中，除了使用 BTC，用戶也可以選擇使用 SIDE 代幣支付交易手續費。所有網路操作（如轉帳、合約執行等）都會產生費用，既用於獎勵節點參與者，也幫助抵禦垃圾交易和拒絕服務攻擊，保障網路的安全與穩定。

2.3 質押與網路安全


Side Chain 是 Side Protocol 架構中至關重要的部分，採用無需許可的 PoS（權益證明）機制運作，並支援協議內委託。用戶可以將持有的 SIDE 代幣委託給驗證節點，不僅能獲得質押獎勵，還能積極參與維護網路的安全和運行穩定。

2.4 鏈上治理權


持有 $SIDE 的用戶有權參與協議的去中心化治理，包括對重要網路決策進行投票，例如調整協議參數、執行系統升級、管理社群金庫資金分配等。透過 SIDE 代幣社群真正掌握了 Side Protocol 的未來方向。

3. 如何獲得 SIDE 代幣：代幣空投及分配比例


早在 2024 年 11 月，Side Protocol 開展了 Genesis Drop 活動，這是為了回饋早期用戶、建設者與合作夥伴而進行的首次代幣分發活動。

根據 Side Protocol 官方公布資訊顯示，此次活動空投了總量 1 億枚 SIDE 代幣，具體分配比例如下表所示：

類別
分配比例
條件
備註
Bitcoin 活躍用戶
30%
過去網路手續費支出 > 0.005 BTC
50,000 個地址上限，每個地址 600 $SIDE
NFT 社群成員
10.50%
受邀 NFT 社群成員
覆蓋 BTC、Cosmos、Solana、Ethereum 生態
ATOM 質押者
15%
Cosmos 生態 $ATOM 質押用戶
包括 Hydro 用戶
Testnet Insiders
32%
完成測試網任務提交地址者
分 11 個獎勵等級，無 FCFS 限制
驗證人 & 橋運營者
指定獎勵
積極參與測試網節點和跨鏈橋運營者
需在 Discord 溝通，手動分發
公共物資貢獻者
1%
支援 AEZ 公共物資項目參與者
包括 DoraHacks 捐贈者、投票者、$DORA 質押者
社交活動參與者
5%
社交白名單活動
詳情待公布

Side Protocol 正在重新定義比特幣在鏈上的應用可能性。而代幣 SIDE 作為連接這一切的核心力量，既代表着網路的治理權和參與權，也承載着價值增長潛力。Genesis Drop 不僅是一次空投，更是成為 Side 生態早期建設者的機會。


作為首個完全兼容比特幣的 dPoS Layer 1 區塊鏈，Side Protocol 不僅擴展了比特幣的應用邊界，還為全球用戶打造了一個高效能、安全、去中心化的金融基礎設施。透過 SIDE 代幣的價值捕獲、網路激勵、治理賦能等多元機制，Side 建構了一個充滿活力與成長潛力的生態體系。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


