什麼是柴犬幣 (SHIB)？數位資產入門介紹

柴犬幣 (SHIB) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著柴犬生態系統，這是一個專注於社群驅動創新和迷因文化的去中心化平台。SHIB 於 2020 年 8 月推出，旨在滿足加密貨幣領域對可訪問、以社群為中心的數位資產日益增長的需求。憑藉其基於以太坊的 ERC-20 標準代幣，柴犬幣讓用戶能夠參與去中心化金融 (DeFi) 活動，包括交易、質押和 NFT 創作，同時確保低交易成本和廣泛的可用性。該項目有趣的品牌塑造和草根方法幫助它培養了一個龐大且充滿熱情的社群，使 SHIB 成為具有現實應用價值且快速擴展生態系統的領先迷因幣。

柴犬幣 於 2020 年由一位匿名開發者「Ryoshi」創立。創始人的背景刻意保持不公開，反映了該項目去中心化和社群擁有的精神。SHIB 代幣背後的願景是進行一場去中心化自發社群建設的實驗，利用區塊鏈技術賦予用戶權力並培育一個充滿活力、自我維持的生態系統。

自推出以來，柴犬幣已達成多項重要里程碑。特別值得一提的是，該項目將 50% 的初始 SHIB 代幣供應鎖定在 Uniswap 上，以確保流動性，並將剩餘的 50% 發送給以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin，他後來將大部分捐贈給印度的 Covid 加密貨幣救濟基金。ShibaSwap（生態系統的去中心化交易所）的推出標誌著一大進步，使用戶能夠交易、質押和銷毀 SHIB 代幣。Shibarium（以太坊 Layer 2 擴容解決方案）的推出及其在 2025 年與 MEXC 的整合進一步擴大了該項目的能力和影響範圍，鞏固了柴犬幣在 DeFi 和迷因幣領域的重要地位。

柴犬生態系統 包含多個互聯的產品，旨在為其全球社群提供一套完整的去中心化服務：

ShibaSwap（主要平台/應用）：

ShibaSwap 是柴犬生態系統中的主要去中心化交易所 (DEX)，允許用戶交易支援的 ERC-20 代幣，在高收益流動性池中質押 SHIB，自願銷毀代幣，以及鑄造 SHIBOSHIS NFT。這個平台讓用戶賺取獎勵並參與治理，使其成為迷因幣和 DeFi 領域的領先解決方案。

Shibarium（次要功能/服務）：

Shibarium 是一種以太坊 Layer 2 擴容解決方案，旨在提高 SHIB 代幣用戶的交易速度並降低成本。它在 2025 年與 MEXC 的整合提高了採用率和流動性，為用戶在柴犬生態系統內的交易和操作提供了無縫體驗。

其他生態系統組件：

該生態系統還包括 BONE 和 LEASH 等代幣，每種代幣在治理和效用方面與 SHIB 共同發揮獨特作用，並且與 DegenSafe.Fun 等平台合作，增強安全性並打擊迷因幣領域的詐騙行為。

這些組件共同構建了一個綜合環境，其中 SHIB 作為效用代幣推動所有互動，促進了一個自我維持且不斷增長的生態系統。

加密貨幣領域面臨幾個關鍵挑戰，而柴犬幣旨在解決這些問題：

缺乏社群驅動的項目：

許多數位資產由中心化團隊控制，限制了社群參與和創新。柴犬幣的去中心化方法賦予其社群推動開發和治理的能力。

高昂的交易成本和擴容問題：

以太坊網絡擁堵和高昂費用阻礙了 DeFi 和迷因幣的採用。Shibarium 作為 Layer 2 解決方案，通過提供更快、更便宜的交易來解決這些問題，造福 SHIB 持有者。

安全性和防詐騙：

拉地毯詐騙和不安全項目的盛行削弱了迷因幣領域的信任。柴犬幣與 DegenSafe.Fun 的合作以及其透明、開源的開發方式有助於降低 SHIB 使用者的風險。

通過利用區塊鏈技術和強大的社群，柴犬幣提供了一個安全、高效且包容的平台，讓用戶能夠參與數位資產和 DeFi 服務。

初始總供應量： 1 千兆 SHIB 代幣（1,000,000,000,000,000），於 2020 年 8 月推出。

1 千兆 SHIB 代幣（1,000,000,000,000,000），於 2020 年 8 月推出。 當前總供應量（截至 2025 年 7 月）： 約 589.25 萬億 SHIB 代幣。

約 589.25 萬億 SHIB 代幣。 當前流通供應量： 約 589.33 萬億 SHIB 代幣。

約 589.33 萬億 SHIB 代幣。 初始供應量剩餘百分比： 大約 58.95%。

大約 58.95%。 已銷毀代幣： 約 410.75 萬億 SHIB 代幣（約佔原始供應量的 41%），其中包括 Vitalik Buterin 的大規模銷毀。

絕大多數 SHIB 代幣已在流通，剩餘供應量已被銷毀，從而永久移出生態系統。雖然提供的資料中沒有詳細列出個人或機構持有情況，但由於其迷因幣的地位和巨大的初始供應量，柴犬幣在零售持有者中廣泛分佈。

在柴犬生態系統中，SHIB 具有多種功能：

交換媒介： 用於生態系統內的交易和支付。

用於生態系統內的交易和支付。 質押與獎勵： 用戶可以在 ShibaSwap 上質押 SHIB 代幣以獲得獎勵並參與流動性池。

用戶可以在 ShibaSwap 上質押 SHIB 代幣以獲得獎勵並參與流動性池。 治理： SHIB 代幣持有者可以參與社群提案和生態系統決策，尤其是通過相關代幣如 BONE。

柴犬幣的供應量大多數已在流通，由於該項目從一開始就被設計為社群驅動，因此沒有針對團隊或顧問分配的鎖定期或解鎖時間表。剩餘供應量則受自願銷毀和生態系統激勵的影響。

柴犬幣實行去中心化治理模式，允許 SHIB 代幣持有者提出並投票支持生態系統的變革。在 ShibaSwap 上質押 SHIB 代幣可為用戶提供獎勵和額外特權，支持網絡的長期可持續性和增長。

柴犬幣 (SHIB) 在加密貨幣領域中是一項創新解決方案，通過其社群驅動的方法、強大的 DeFi 生態系統和可擴展的技術解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的用戶群和不斷擴展的產品套件，SHIB 代幣展示了顯著的潛力，改變用戶與數位資產和去中心化金融的互動方式。