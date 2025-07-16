什麼是Shardeum (SHM)？解析2025年最新的“自動擴容區塊鏈”

在區塊鏈技術快速發展的今天，可擴展性仍是最大挑戰之一。儘管加密貨幣和去中心化應用程式越來越受歡迎，但高昂的交易費用和有限的吞吐量阻礙了它們的廣泛應用。Shardeum 作為突破性的解決方案，正在脫穎而出，透過革命性的技術為區塊鏈網路提供了前所未有的擴展能力，同時保持去中心化和安全性。 1. Shardeum 是什麼？ SHM 代幣與區塊鏈平台解析 Shardeum 是一個基於 EVM 的 Laye在區塊鏈技術快速發展的今天，可擴展性仍是最大挑戰之一。儘管加密貨幣和去中心化應用程式越來越受歡迎，但高昂的交易費用和有限的吞吐量阻礙了它們的廣泛應用。Shardeum 作為突破性的解決方案，正在脫穎而出，透過革命性的技術為區塊鏈網路提供了前所未有的擴展能力，同時保持去中心化和安全性。 1. Shardeum 是什麼？ SHM 代幣與區塊鏈平台解析 Shardeum 是一個基於 EVM 的 Laye
在區塊鏈技術快速發展的今天，可擴展性仍是最大挑戰之一。儘管加密貨幣和去中心化應用程式越來越受歡迎，但高昂的交易費用和有限的吞吐量阻礙了它們的廣泛應用。Shardeum 作為突破性的解決方案，正在脫穎而出，透過革命性的技術為區塊鏈網路提供了前所未有的擴展能力，同時保持去中心化和安全性。

1. Shardeum 是什麼？ SHM 代幣與區塊鏈平台解析


Shardeum 是一個基於 EVM 的 Layer 1 區塊鏈，其獨特之處在於能透過增加更多節點實現網路擴展（橫向擴展），並支援多筆交易同時處理，保持永久低廉的交易費用。透過利用動態狀態分片和自動擴容技術，Shardeum 解決了現有區塊鏈難以匹配 Web2 可擴展性的根本限制。SHM 是 Shardeum 網路的原生代幣，用於支付交易費用、質押驗證、治理參與和獎勵分配。

1.1 Shardeum 和 SHM 代幣有什麼關係？

Shardeum 指的是整個區塊鏈平台和基礎設施，而 SHM 是這個網路的原生加密貨幣，類似於以太坊與 ETH 的關係。SHM 在 Shardeum 生態系統中具有多種功能，包括作為主要交換媒介、支付交易和 Gas 費、參與網路治理以及為驗證者提供質押和獎勵機制。

2. Shardeum 的 5 大技術特點：解決區塊鏈可擴展性問題


1）動態狀態分片技術：Shardeum 將網路在協定層分成多個分片，每個分片能獨立處理交易。與傳統區塊鏈中交易在單一鏈上順序處理不同，Shardeum 的方法實現了平行交易執行，顯著提高網路吞吐量，同時保持原子可組合性

2）自動擴容能力：作為業界首創，Shardeum 具備根據即時網路需求調整容量的自動擴容功能。當交易量增加時，Shardeum 動態擴展更多分片處理負載，確保效能保持高水準而不影響速度或成本。系統每 60 秒測量網路負載並自主調整所需驗證節點數量

3）線性擴展與低手續費：透過無區塊交易處理和動態狀態分片的結合，Shardeum 實現真正的線性擴展。例如，如果 100 個節點提供 50 TPS，那麼 200 個節點將提供 100 TPS。由於 Shardeum 自動線性擴展，無論需求如何，都能維持低網路維護成本，為終端用戶帶來持續低廉的費用

4）跨分片原子可組合性：與許多分片網絡不同，Shardeum 保持了在一個交易中調用多個智能合約並將它們聯結在一起的能力，即使這些合約分佈在不同分片上。這提供更好的用戶體驗和更低的交易成本，用戶可以在單一交易中執行複雜操作

5）EVM 相容性與低門檻驗證節點：Shardeum 基於 EVM，與以太坊的工具、錢包和智慧合約生態系統相容。這種相容性使開發者可以輕鬆將以太坊應用程式移植到 Shardeum，無需學習新的程式語言或框架。同時，Shardeum 降低了運行驗證節點的硬體需求門檻，使更多社群成員能夠參與，增強去中心化程度

3. SHM 代幣經濟學與 Shardeum 網路功能


隨著 2025 年初的代幣生成事件 (TGE)，Shardeum 轉向了動態響應供應模型，初始供應量為 2.49 億 SHM，分佈如下：
  • 銷售部分：91,440,000 SHM(36.72%) - 3 個月鎖定期後 2 年每日線性解鎖
  • 團隊部分：76,200,000 SHM (30.6%) - 3 個月鎖定期後 2 年每日線性解鎖
  • 基金會：55,880,000 SHM (22.44%) - TGE 時解鎖
  • 生態系統與空投：25,480,000 SHM (10.23%) - TGE 時解鎖

SHM 代幣在 Shardeum 生態系統中具有多種重要功能：
  • 質押：驗證者質押 SHM 參與網絡，如節點行為不當，質押金額可被削減，確保網路安全。
  • 手續費：SHM 用於支付 Shardeum 網路的交易和 gas 費，所有費用被銷毀，創造通貨緊縮機制。
  • 治理：SHM 持有者可以參與網路治理，對提案和網路參數變更進行投票。
  • 獎勵：SHM 作為網路參與獎勵分發，包括驗證者獎勵和生態系統激勵。

4. 如何在 MEXC 購買 SHM 代幣：交易指南步驟


對於有興趣購買 SHM 代幣的投資者，MEXC 提供了安全可靠、費率超低、用戶體驗優質的交易平台。以下是在 MEXC 上購買 SHM 的分步指南：

MEXC 交易平台購買步驟：


1）註冊 MEXC 帳戶：造訪 MEXC 官方網站，完成註冊流程。
2）充值：向 MEXC 帳戶充值 USDT。
3）尋找 SHM 交易對：在 MEXC 交易區域，搜尋「SHM」，將會看到 SHM/USDT 交易對。
4）下單購買：確定想購買的 SHM 數量和價格，然後確認交易。

使用 MEXC 交易 SHM 的優點：


1）高流動性：MEXC 提供深度訂單簿，實現快速交易執行
2）用戶友好介面：平台設計直觀，適合初學者和有經驗的交易者
3）強大的安全措施：多層安全措施保護您的資產
4）全天候客戶支援：隨時提供所需協助
5）具有競爭力的費用結構：與其他交易所相比，MEXC 提供合理的交易費用

5. 參與 Shardeum 空投活動，贏取 SHM 代幣獎勵


想要獲得免費的 SHM 代幣？ MEXC 現正舉辦 Shardeum 專屬空投活動！只需完成簡單的任務，您就有機會分享豐厚獎勵。參與這個革命性的自動擴容區塊鏈項目，體驗區塊鏈可擴展性的未來。不要錯過機會，立即造訪 MEXC 的 Airdrop+ 頁面，加入這個低費用、高效能智慧合約平台的未來！

立即報名參與 Shardeum 空投活動 >>

Shardeum 代表了區塊鏈技術的重大突破，提供了一個能實現可擴展性而不犧牲去中心化或安全性的解決方案。其能夠無論網路擁塞如何都保持持續低廉的交易費用，為以前在其他區塊鏈上不可行的應用開闢了道路。隨著主網即將發布，Shardeum 有望成為下一代去中心化應用的領先平台，支援 Web3 向數十億用戶擴展的真正可擴展、安全的解決方案。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

