什麼是Shardeum (SHM)？解析2025年最新的“自動擴容區塊鏈”





在區塊鏈技術快速發展的今天，可擴展性仍是最大挑戰之一。儘管加密貨幣和去中心化應用程式越來越受歡迎，但高昂的交易費用和有限的吞吐量阻礙了它們的廣泛應用。Shardeum 作為突破性的解決方案，正在脫穎而出，透過革命性的技術為區塊鏈網路提供了前所未有的擴展能力，同時保持去中心化和安全性。









Shardeum 是一個基於 EVM 的 Layer 1 區塊鏈，其獨特之處在於能透過增加更多節點實現網路擴展（橫向擴展），並支援多筆交易同時處理，保持永久低廉的交易費用。透過利用動態狀態分片和自動擴容技術，Shardeum 解決了現有區塊鏈難以匹配 Web2 可擴展性的根本限制。SHM 是 Shardeum 網路的原生代幣，用於支付交易費用、質押驗證、治理參與和獎勵分配。





Shardeum 指的是整個區塊鏈平台和基礎設施，而 SHM 是這個網路的原生加密貨幣，類似於以太坊與 ETH 的關係。SHM 在 Shardeum 生態系統中具有多種功能，包括作為主要交換媒介、支付交易和 Gas 費、參與網路治理以及為驗證者提供質押和獎勵機制。









1）動態狀態分片技術：Shardeum 將網路在協定層分成多個分片，每個分片能獨立處理交易。與傳統區塊鏈中交易在單一鏈上順序處理不同，Shardeum 的方法實現了平行交易執行，顯著提高網路吞吐量，同時保持原子可組合性





2）自動擴容能力：作為業界首創，Shardeum 具備根據即時網路需求調整容量的自動擴容功能。當交易量增加時，Shardeum 動態擴展更多分片處理負載，確保效能保持高水準而不影響速度或成本。系統每 60 秒測量網路負載並自主調整所需驗證節點數量





3）線性擴展與低手續費：透過無區塊交易處理和動態狀態分片的結合，Shardeum 實現真正的線性擴展。例如，如果 100 個節點提供 50 TPS，那麼 200 個節點將提供 100 TPS。由於 Shardeum 自動線性擴展，無論需求如何，都能維持低網路維護成本，為終端用戶帶來持續低廉的費用





4）跨分片原子可組合性：與許多分片網絡不同，Shardeum 保持了在一個交易中調用多個智能合約並將它們聯結在一起的能力，即使這些合約分佈在不同分片上。這提供更好的用戶體驗和更低的交易成本，用戶可以在單一交易中執行複雜操作





5）EVM 相容性與低門檻驗證節點：Shardeum 基於 EVM，與以太坊的工具、錢包和智慧合約生態系統相容。這種相容性使開發者可以輕鬆將以太坊應用程式移植到 Shardeum，無需學習新的程式語言或框架。同時，Shardeum 降低了運行驗證節點的硬體需求門檻，使更多社群成員能夠參與，增強去中心化程度









隨著 2025 年初的代幣生成事件 (TGE)，Shardeum 轉向了動態響應供應模型，初始供應量為 2.49 億 SHM，分佈如下：

銷售部分： 91,440,000 SHM(36.72%) - 3 個月鎖定期後 2 年每日線性解鎖

團隊部分： 76,200,000 SHM (30.6%) - 3 個月鎖定期後 2 年每日線性解鎖

基金會： 55,880,000 SHM (22.44%) - TGE 時解鎖

生態系統與空投：25,480,000 SHM (10.23%) - TGE 時解鎖





SHM 代幣在 Shardeum 生態系統中具有多種重要功能：

質押： 驗證者質押 SHM 參與網絡，如節點行為不當，質押金額可被削減，確保網路安全。

手續費： SHM 用於支付 Shardeum 網路的交易和 gas 費，所有費用被銷毀，創造通貨緊縮機制。

治理： SHM 持有者可以參與網路治理，對提案和網路參數變更進行投票。

獎勵：SHM 作為網路參與獎勵分發，包括驗證者獎勵和生態系統激勵。









Shardeum 代表了區塊鏈技術的重大突破，提供了一個能實現可擴展性而不犧牲去中心化或安全性的解決方案。其能夠無論網路擁塞如何都保持持續低廉的交易費用，為以前在其他區塊鏈上不可行的應用開闢了道路。隨著主網即將發布，Shardeum 有望成為下一代去中心化應用的領先平台，支援 Web3 向數十億用戶擴展的真正可擴展、安全的解決方案。





