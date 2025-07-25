什麼是SafeMoon (SFM)？數位資產介紹

SafeMoon (SFM) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動 SafeMoon 項目的去中心化金融（DeFi）平台，旨在通過獨特的代幣經濟學來激勵長期持有和社區參與。SafeMoon 項目於 2021 年 3 月推出，旨在解決 DeFi 領域波動性大且持有人缺乏獎勵的問題。憑藉其創新的交易費用和重新分配機制，SFM 代幣讓用戶只需持有代幣即可獲得被動收益，同時支持流動性和通縮供應。SafeMoon 協議的核心功能——持幣分紅（持有人獎勵）、流動池收購和代幣銷毀——旨在打造一個更加穩定且由社區驅動的數位資產生態系統。

SafeMoon 項目於 2021 年由 John Karony 領導的團隊創立，他曾任職於國防和科技領域。創始團隊的願景是建立一個能夠改變用戶與數位資產互動方式的 DeFi 平台，獎勵長期參與並抑制投機交易。他們的方法利用區塊鏈技術自動化獎勵和流動性管理，促進了一個自我維持的生態系統。

自成立以來，SafeMoon 項目達成了多個重要的里程碑，包括成功推出 V2 代幣升級，該升級合併了供應量並提升了合約效率。項目還通過錢包應用程序和社區驅動的倡議擴展了生態系統。2021 年底，SafeMoon 從 V1 轉型到 V2 是一個重要事件，將 SFM 代幣供應量以 1:1000 的比例合併，並引入了增強的安全性和實用性功能。儘管面臨監管和法律挑戰，SafeMoon 依然保持著強大的社區影響力，並持續改進其平台。

SafeMoon 生態系統由多個相互關聯的產品組成，旨在提供全面的 DeFi 體驗：

SafeMoon 協議（主平台）：

SafeMoon 協議作為核心應用程序，使用戶能夠買入、出售和持有 SFM 代幣。通過其智能合約，平台會自動將每筆交易的一部分重新分配給現有持有人，為去中心化池增加流動性，並銷毀代幣以減少供應。此機制鼓勵持有並支持價格穩定。

SafeMoon 錢包：

SafeMoon 錢包通過提供安全且用戶友好的界面來管理 SFM 代幣和其他加密貨幣，進一步延伸了生態系統。它允許用戶追蹤他們的獎勵、監控價格趨勢，並與 DeFi 服務進行交互。錢包與 SafeMoon 協議的集成確保了無縫參與代幣的獎勵和銷毀機制。

SafeMoon Swap 和其他生態系統組件：

SafeMoon Swap 讓用戶能夠將 SFM 代幣與其他受支持的代幣交換，提供流動性並促進去中心化交易。其他組件，例如社區治理工具和教育資源，則支持用戶參與並推動 SafeMoon 項目的成長。

這些產品共同打造了一個綜合環境，在其中 SFM 作為實用代幣驅動所有互動，促進了一個自我維持且由社區驅動的 DeFi 網絡。

DeFi 行業面臨著幾個持續性的挑戰，而 SafeMoon 項目旨在解決這些問題：

缺乏長期持有的激勵：

許多 DeFi 代幣由於投機交易導致高波動性，阻礙了長期投資。SafeMoon 的反射機制向持有人分配每筆交易的一部分，促進穩定性和忠誠度。

流動性短缺：

流動性不足可能導致價格滑點和糟糕的交易體驗。SFM 代幣自動將每筆交易的一部分分配給流動池，確保市場深度一致並降低波動性。

通脹供應：

傳統代幣可能會因不受控制的通脹導致價值隨時間下降。SafeMoon 項目的銷毀機制隨著每筆交易永久移除一部分代幣，創造了一個通縮供應模型，支持長期價值增長。

通過利用自動化的智能合約功能，SafeMoon 提供了一個全面的解決方案，獎勵持有人、支持流動性並保持通縮供應，從而改變用戶與 DeFi 資產的互動方式。

SafeMoon (SFM) 代幣的總發行量（最大供應量） 為 1,000,000,000,000 SFM（1 兆 SFM）。這個供應結構是在 SafeMoon 從 V1 轉型至 V2 時確立的，轉型後以 1:1000 的比例合併了供應。

SFM 代幣的比例分配：

開發者代幣銷毀： 223,000,000,000 SFM（佔總供應量的 22.3%）。

223,000,000,000 SFM（佔總供應量的 22.3%）。 公平啟動供應： 777,000,000,000 SFM（佔總供應量的 77.7%）。

777,000,000,000 SFM（佔總供應量的 77.7%）。 截至 2024 年 11 月的流通供應（官方報告）： 557,570,000,000 SFM（佔總供應量的 55.8%）。

SafeMoon 項目對每筆交易收取 10% 的費用，分配如下：

4% 分配給所有持有人（反射/獎勵）。

分配給所有持有人（反射/獎勵）。 3% 添加到流動池。

添加到流動池。 2% 銷毀（逐漸減少總供應量）。

銷毀（逐漸減少總供應量）。 1% 進入 SafeMoon 生態系統增長基金。

在 SafeMoon 生態系統中，SFM 代幣具有多種功能：

持有人獎勵： 通過反射獲取被動收入，獎勵長期持有人。

通過反射獲取被動收入，獎勵長期持有人。 流動性提供： 自動分配至流動池，支持交易穩定性。

自動分配至流動池，支持交易穩定性。 通縮機制： 代幣銷毀減少供應，可能增加稀缺性和價值。

代幣銷毀減少供應，可能增加稀缺性和價值。 生態系統增長： 為 SafeMoon 項目開發和社區倡議提供資金。

在 V2 升級時，大多數 SFM 代幣進入流通，隨著每次交易不斷燒毀代幣，供應量逐漸減少。流通供應是動態的，隨著代幣被燒毀，供應量減少。這種通縮模式旨在支持長期價格增值和市場穩定。

SafeMoon 項目的治理模式是以社區為驅動，提案和決策受到代幣持有人的影響。雖然正式的鏈上治理機制有限，但該項目通過社交渠道和生態系統基金強調社區意見。隨著平台的演進，質押選項可能會被引入，讓用戶賺取額外收益並參與協議開發。

SafeMoon (SFM) 在 DeFi 領域中是一項創新解決方案，通過其獨特的反射獎勵、流動性支持和通縮供應模型解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和活躍的社區，SafeMoon 項目展示了改變用戶參與去中心化金融方式的巨大潛力。準備開始交易 SafeMoon (SFM) 嗎？我們的綜合指南《SafeMoon (SFM) 交易完整指南：從入門到實際操作》將引導您了解所需的一切——從 SFM 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在 MEXC 的安全平台上掌握相關知識。立即探索如何最大化您的 SafeMoon (SFM) 潛力！