什麼是REX？數位資產簡介

REX 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著REVOX.AI去中心化平台，該平台專注於通過無許可的機器學習基礎設施為Web3打造共享的人工智慧界面。REX的推出旨在滿足對於可擴展、去中心化人工智慧解決方案日益增長的需求，讓用戶和開發者能夠使用模組化代理構建和創新去中心化人工智慧應用。憑藉其強大的技術基礎，REX讓用戶在Web3生態系統中既能訪問和與人工智慧驅動的產品及服務互動，又能確保安全性、速度和成本效益。

REX由REVOX.AI背後的團隊創立，這是一群擁有豐富人工智慧、區塊鏈技術和去中心化應用開發背景的專業人士。創始團隊的願景是利用區塊鏈來實現透明度和無許可創新，從而普及先進人工智慧工具的使用。自成立以來，REVOX.AI已經達成了多個重要的里程碑，包括：

推出了旗艦級超級應用程式 Web3 GPT Lense ，以及 智能錢包 和 ReadON DAO APP ，這些應用已累計吸引了全球超過2100萬名REX用戶。

建立了一個無許可的機器學習基礎設施，使開發者能夠通過模組化代理創建去中心化人工智慧應用。

被公認為AI與Web3交叉領域的創新者，將REX定位為去中心化人工智慧領域的領先解決方案提供者。

REX生態系統由多個相互關聯的產品組成，旨在為尋求去中心化人工智慧能力的開發者、用戶和組織提供全面的解決方案：

Web3 GPT Lense:

這個旗艦級超級應用程式是REX生態系統的主要應用，允許用戶通過友好的界面與人工智慧驅動的服務和應用互動。它基於無許可的機器學習基礎設施，能實現對去中心化人工智慧工具的無縫訪問，確保了可擴展性和安全性。擁有超過2100萬用戶，Web3 GPT Lense在去中心化人工智慧應用市場中處於領先地位。 智能錢包:

智能錢包通過提供安全且人工智慧增強的錢包服務進一步拓展了REX生態系統。用戶可以管理數位資產、與去中心化應用互動，並受益於人工智慧驅動的安全功能。錢包與更廣泛的REVOX.AI基礎設施相集成，創造了流暢且高效的用戶體驗。 ReadON DAO APP:

此部分滿足了去中心化治理和社區參與的需求。通過創新性的DAO（去中心化自治組織）功能，REX用戶可以參與決策、提出升級建議並支持生態系統的成長。ReadON DAO APP代表了人工智慧領域中獨特的去中心化治理方式。

這些產品共同創造了一個全面的環境，其中REX作為實用代幣推動所有互動，促進了一個自我維持且快速成長的REX生態系統。

去中心化人工智慧領域面臨幾個關鍵挑戰，REX旨在解決這些問題：

人工智慧基礎設施的集中化:

傳統的人工智慧平台通常由少數大型機構控制，導致有限的訪問權限、高昂的成本和潛在的偏見。這種集中化限制了創新和透明度，影響了開發者和終端用戶。REX的無許可基礎設施民主化了訪問，使任何人都能在沒有守門人的情況下構建和部署人工智慧應用。 Web3人工智慧解決方案缺乏互操作性:

許多現有的人工智慧解決方案是孤立的，使得應用難以安全地通信或共享數據。這種碎片化阻礙了複雜的跨平台人工智慧服務的發展。REX的模組化代理架構實現了無縫互操作性，允許不同的應用高效協作和共享資源。 社區治理和參與的障礙:

用戶和開發者往往對人工智慧平台的方向影響有限。這種透明度的缺乏會抑制創新並損害信任。通過ReadON DAO APP，REX賦予其社區參與治理、提出變更並推動REX生態系統成長的能力。

通過利用區塊鏈和無許可機器學習，REX提供了一個安全、高效且透明的解決方案，改變了用戶和開發者與去中心化人工智慧的互動方式。

數位代幣REX的總發行量（最大供應量）為3,000,000,000（30億）枚，截至2025年8月6日，當前流通量為1,951,539,276（約19.5億）枚。這意味著大約65%的REX總供應量已在市場流通。比例分配細節（如分配給團隊、投資者、生態系統或儲備的份額）在現有的搜索結果中未明確提及。唯一提到的具體分配事件是向某些用戶空投了3,860枚REX代幣，但這只是總供應量的一小部分，無法反映整體分配結構。

可用數據摘要：

要了解完整的比例分配情況（例如團隊、投資者、生態系統、儲備），您需要查閱官方的REX白皮書或代幣經濟文檔，這些內容未包含在提供的搜索結果中。

在REVOX.AI生態系統內，REX具有多種功能：

交易費用 ：用於支付人工智慧服務的使用費和應用互動。

：用於支付人工智慧服務的使用費和應用互動。 治理 ：REX代幣持有者可以參與DAO治理，對提案和協議升級進行投票。

：REX代幣持有者可以參與DAO治理，對提案和協議升級進行投票。 質押與獎勵：用戶可以質押REX以獲得獎勵或獲取高級功能（具體的年化收益率和質押機制在現有數據中未詳細說明）。

當前流通量約佔REX總供應量的65%，但詳細的解鎖計劃和歸屬期在現有資料中未明確說明。

REX通過ReadON DAO APP實施了基於DAO的治理模型，允許REX代幣持有者提出並投票支持生態系統的變革。質押機制有所提及，但在現有數據中未詳細描述。

REX 在去中心化人工智慧領域中是一個創新解決方案，通過其無許可機器學習基礎設施和模組化代理架構解決了關鍵挑戰。憑藉迅速增長的用戶群和一系列互聯產品，REX在Web3時代展示了極大的潛力，改變了開發者和用戶與人工智慧互動的方式。

