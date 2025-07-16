什麼是 Reddio ？以並行與 GPU 加速技術革新 Layer 2 性能

Reddio 是一個基於以太坊的高性能 Layer 2 擴充解決方案，旨在透過並行處理和 GPU 加速技術，解決傳統區塊鏈在可擴充性和計算效率方面的瓶頸問題。









在區塊鏈技術迅猛發展的今天，性能瓶頸成為制約其廣泛應用的關鍵因素，傳統以太坊虛擬機（EVM）的串行處理模式在面對高吞吐量應用時顯得力不從心。面對日益增長的區塊鏈應用需求，尤其是去中心化金融（DeFi）、區塊鏈遊戲和人工智慧（AI）等領域對高性能計算的迫切需求，Reddio 項目的出現，為這一難題提供了革命性的解決方案。





Reddio旨在解決傳統以太坊虛擬機（EVM）處理交易時的瓶頸問題，透過並行處理和 GPU 加速技術，顯著提升區塊鏈的吞吐量和效率，為去中心化金融（DeFi）、遊戲、人工智慧驅動的解決方案等高性能應用提供強大的基礎設施支援。













Reddio 引入了並行處理機制，允許同一區塊內的交易在多個線程上同時處理，充分利用多核伺服器資源，從而大幅提升吞吐量並降低交易費用。









Reddio 開發了支援 CUDA 的並行 EVM（CuEVM），將 EVM 操作碼翻譯為 CUDA 指令，利用 GPU 的並行計算能力，實現了前所未有的計算效率 。









基於 Golang 開發的 Yu 框架為 Reddio 提供了模組化的設計基礎，支援多種虛擬機、資料可用性層和共識機制的靈活集成。開發者可以根據特定用例選擇最合適的執行環境，同時利用先進的資料可用性層支援、反 MEV 能力和高性能共識機制。這種設計不僅增強了系統的可擴充性和靈活性，還確保了與以太坊生態系統的完全相容。













代幣名稱：RDO

代幣總供應量：100 億枚









Reddio 的代幣分配策略旨在平衡網路去中心化、生態系統增長、利益相關者激勵和長期可持續性。其分配如下：





社群 ：8.00%

安全與 網路 激勵：25.00%

生態系統增長：22.76%

國庫：6.96%

貢獻者：21.80%

戰略投資者：15.48%













RDO 是 Reddio 生態系統的原生實用代幣，作為網路運營的經濟驅動力，激勵社群參與，並支援整個網路的經濟穩定性。RDO 代幣具有多種用途，包括支付交易費用、質押獎勵、驗證者參與、社群治理投票權和生態系統增長計劃等









Reddio 透過創新的並行處理架構和 GPU 加速技術，為以太坊生態系統帶來了前所未有的性能提升。其原生代幣 RDO 的上線，標誌着項目邁入了新的發展階段。無論是開發者還是投資者，Reddio 都提供了一個值得關注的高性能 Layer 2 解決方案。隨着生態系統的不斷髮展和完善，Reddio 有望成為下一代 Web3 應用的重要基礎設施，推動區塊鏈技術的廣泛應用和普及。





