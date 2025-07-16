什麼是 Redbrick（BRIC）？AI 驅動的 Web3 遊戲創作引擎

在 Web3 快速發展的背景下，內容創作正迎來一場前所未有的範式轉變。 Redbrick 正是在這一浪潮中脫穎而出的創新項目，致力於透過 AI 技術、可視化編程與鏈上經濟模型，重塑 3D 遊戲與元宇宙內容的生產與消費方式。





憑藉獨創的 OOBC 引擎、強大的 AI 輔助工具、覆蓋全球的用戶網絡以及穩健的代幣經濟模型，Redbrick 不僅降低了內容創作的技術門檻，也實現了「Create - Play - Earn」的生態閉環，為開發者、創作者和用戶提供全新的價值捕捉路徑。









Redbrick 是一個基於 AI 與雲架構的 Web3 內容創作平台，旨在降低 3D 遊戲、虛擬空間和元宇宙內容開發的門檻。平台採用 OOBC（Object Oriented Block Coding）可視化編程模型，結合 text-to-code 技術，讓用戶透過自然語言即可生成互動邏輯與 3D 場景，無需編碼基礎。





Redbrick 支援從創作到變現的完整工具鏈，適用於教育、行銷、社交和 Web3 遊戲等場景。透過 C2E（Create-to-Earn）機制，創作者可透過租賃或擁有虛擬土地並發布內容，獲得 BRIC 代幣收益，實現內容激勵與生態共建。









Redbrick 的技術架構設計兼顧可用性、可擴展性與創作者友好性，透過 AI 驅動工具鏈和多鏈相容框架，為內容創作提供了前所未有的自由度和效率。









使用 AI 加速生成場景、模型及動畫，並提供即時程式碼輔助。

支援多裝置（PC、平板、行動端）上的可視化 3D Scene 編輯。









完全基於 Web，無需安裝，即可訪問平台；相容多鏈與第三方元宇宙互動。

已佈局開放元宇宙 SDK 和跨平台內容調度，構建真正的跨鏈協作平台。









內建海量素材庫（Mesh、GUI、音效、廣告元件等），支援快捷場景搭建。

提供 Play 商店與 Unity 插件支援，相容外部遊戲資源整合。









Redbrick 不僅在技術上不斷迭代，在社群規模和生態建設方面也取得了顯著成效，為 Web3 內容平台的長期發展打下堅實基礎。目前，Redbrick 在創作工具、NFT 發售與社群參與上已取得重要進展：





創作者收入與激勵持續釋放：Genesis Land NFT 持有者可獲得 BRIC 空投，並有資格透過質押 Land 累積獲得額外空投獎勵，同時可參與平台專屬線上/線下社群活動和未來項目優先參與權。









BRIC 是 Redbrick 平台生態代幣，用於激勵、交易、治理以及 Land 優惠：





Land 空投：每個 Genesis Land NFT 預售贈送 1,000 BRIC；Land 持有者可 Earn-to-Stake 獲得更多獎勵。

內容銷售：用戶在 Market 使用 BRIC 交易遊戲資產，如外觀、能力道具等。

廣告機制：廣告主用 BRIC 投放廣告，用戶可透過內容消費與活躍行為獲得分潤。

IEO 優先權：Land 擁有者將優先參與 BRIC 的 Launchpad 與 IEO，享受鏈上早期權益。

代幣銷毀機制：平台計劃將部分交易收入用於回購銷毀，以穩定 BRIC 價值。













Redbrick 的發展藍圖清晰，圍繞內容生態建設、技術平台升級與全球化布局展開，以實現平台的永續增長。









建構 Play 商店並相容 Unity 插件，聚合 Web2/Web3 內容。

實現 Telegram 支援，拓展 Web2 場景覆蓋。

提升創作者扶持：提供工具、API 與創新生態融合。









拓展開放元宇宙 SDK，優化跨鏈互動與協作。

持續擴展廣告系統與 Marketplace，實現更完整的 C2E 循環。









深度拓展 Web2 教育業務，布局東南亞及日本等市場。

與政府及大型機構合作，擴大平台影響力。



