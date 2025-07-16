在 Web3 快速發展的背景下，內容創作正迎來一場前所未有的範式轉變。Redbrick 正是在這一浪潮中脫穎而出的創新項目，致力於透過 AI 技術、可視化編程與鏈上經濟模型，重塑 3D 遊戲與元宇宙內容的生產與消費方式。 憑藉獨創的 OOBC 引擎、強大的 AI 輔助工具、覆蓋全球的用戶網絡以及穩健的代幣經濟模型，Redbrick 不僅降低了內容創作的技術門檻，也實現了「Create - Play在 Web3 快速發展的背景下，內容創作正迎來一場前所未有的範式轉變。Redbrick 正是在這一浪潮中脫穎而出的創新項目，致力於透過 AI 技術、可視化編程與鏈上經濟模型，重塑 3D 遊戲與元宇宙內容的生產與消費方式。 憑藉獨創的 OOBC 引擎、強大的 AI 輔助工具、覆蓋全球的用戶網絡以及穩健的代幣經濟模型，Redbrick 不僅降低了內容創作的技術門檻，也實現了「Create - Play
什麼是 Redbrick（BRIC）？AI 驅動的 Web3 遊戲創作引擎

在 Web3 快速發展的背景下，內容創作正迎來一場前所未有的範式轉變。Redbrick 正是在這一浪潮中脫穎而出的創新項目，致力於透過 AI 技術、可視化編程與鏈上經濟模型，重塑 3D 遊戲與元宇宙內容的生產與消費方式。

憑藉獨創的 OOBC 引擎、強大的 AI 輔助工具、覆蓋全球的用戶網絡以及穩健的代幣經濟模型，Redbrick 不僅降低了內容創作的技術門檻，也實現了「Create - Play - Earn」的生態閉環，為開發者、創作者和用戶提供全新的價值捕捉路徑。

1. 項目概述：什麼是 Redbrick？


Redbrick 是一個基於 AI 與雲架構的 Web3 內容創作平台，旨在降低 3D 遊戲、虛擬空間和元宇宙內容開發的門檻。平台採用 OOBC（Object Oriented Block Coding）可視化編程模型，結合 text-to-code 技術，讓用戶透過自然語言即可生成互動邏輯與 3D 場景，無需編碼基礎。

Redbrick 支援從創作到變現的完整工具鏈，適用於教育、行銷、社交和 Web3 遊戲等場景。透過 C2E（Create-to-Earn）機制，創作者可透過租賃或擁有虛擬土地並發布內容，獲得 BRIC 代幣收益，實現內容激勵與生態共建。

2. 核心亮點與技術架構


Redbrick 的技術架構設計兼顧可用性、可擴展性與創作者友好性，透過 AI 驅動工具鏈和多鏈相容框架，為內容創作提供了前所未有的自由度和效率。

2.1 AI 輔助創作工具


  • 使用 AI 加速生成場景、模型及動畫，並提供即時程式碼輔助。
  • 支援多裝置（PC、平板、行動端）上的可視化 3D Scene 編輯。

2.2 開放型 Web3 元宇宙


  • 完全基於 Web，無需安裝，即可訪問平台；相容多鏈與第三方元宇宙互動。
  • 已佈局開放元宇宙 SDK 和跨平台內容調度，構建真正的跨鏈協作平台。

2.3 豐富資源與 SDK 支援


  • 內建海量素材庫（Mesh、GUI、音效、廣告元件等），支援快捷場景搭建。
  • 提供 Play 商店與 Unity 插件支援，相容外部遊戲資源整合。

3. 發展階段與生態規模


Redbrick 不僅在技術上不斷迭代，在社群規模和生態建設方面也取得了顯著成效，為 Web3 內容平台的長期發展打下堅實基礎。目前，Redbrick 在創作工具、NFT 發售與社群參與上已取得重要進展：

Genesis Land NFT 發行已完成 Genesis Land NFT 預售（3,500 發行量、500 售出），並已啟動 Land 持有者的代幣獎勵與權益體系。首輪預售成功推出並為持有者空投 1,000 BRIC，同時開啟質押獎勵與 IEO 優先機制。
創作者收入與激勵持續釋放：Genesis Land NFT 持有者可獲得 BRIC 空投，並有資格透過質押 Land 累積獲得額外空投獎勵，同時可參與平台專屬線上/線下社群活動和未來項目優先參與權。

4. Redbrick 代幣經濟模型


BRIC 是 Redbrick 平台生態代幣，用於激勵、交易、治理以及 Land 優惠：

Land 空投：每個 Genesis Land NFT 預售贈送 1,000 BRIC；Land 持有者可 Earn-to-Stake 獲得更多獎勵。
內容銷售：用戶在 Market 使用 BRIC 交易遊戲資產，如外觀、能力道具等。
廣告機制：廣告主用 BRIC 投放廣告，用戶可透過內容消費與活躍行為獲得分潤。
IEO 優先權：Land 擁有者將優先參與 BRIC 的 Launchpad 與 IEO，享受鏈上早期權益。
代幣銷毀機制：平台計劃將部分交易收入用於回購銷毀，以穩定 BRIC 價值。


5.未來規劃與願景


Redbrick 的發展藍圖清晰，圍繞內容生態建設、技術平台升級與全球化布局展開，以實現平台的永續增長。

5.1 技術提升


  • 建構 Play 商店並相容 Unity 插件，聚合 Web2/Web3 內容。
  • 實現 Telegram 支援，拓展 Web2 場景覆蓋。
  • 提升創作者扶持：提供工具、API 與創新生態融合。

5.2 元宇宙生態落地


  • 拓展開放元宇宙 SDK，優化跨鏈互動與協作。
  • 持續擴展廣告系統與 Marketplace，實現更完整的 C2E 循環。

5.3 教育與區塊鏈商業拓展


  • 深度拓展 Web2 教育業務，布局東南亞及日本等市場。
  • 與政府及大型機構合作，擴大平台影響力。


6. 如何在 MEXC 購買 BRIC 代幣？


Redbrick 利用 AI + OOBC 降低內容創作門檻，融合 Wallet、模板與 SDK，形成 C2E 創作—遊戲—收益閉環。其龐大活躍社群和明確代幣模式，顯示出生態基礎雄厚、發展潛力巨大。若持續推動多鏈拓展、廣告與內容效率，其有潛力發展為 Web3 元宇宙核心引擎平台。若您看好 Web3 遊戲、教育、虛擬空間和 AI 驅動創作工具的未來，Redbrick 無疑是一個值得關注與參與的項目。

目前，BRIC 代幣已在 MEXC 平台上線，您可享有超低費率進行代幣交易，步驟如下：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 BRIC 代幣名稱，選擇 BRIC 的現貨交易合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

您還可前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 BRIC 的空投活動，贏取更多獎勵！


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、顧問或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產之建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並審慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

