什麼是 Redacted Coin（RDAC）？打造多元 AI + Web3 生態的新引擎

在 Web3 進入多鏈、多場景融合的新階段， Redacted Coin（RDAC） 正以「加速器 + 應用矩陣 + 資料經濟」的複合模式，建構一個橫跨 DeFi、AI、SocialFi、支付、遊戲與 NFT 等多個領域的創新生態系統。透過其原生代幣 RDAC 的激勵機制，Redacted 將「真實使用行為」轉化為鏈上資產價值，為 Web3 帶來新的成長路徑。









Redacted Coin 是一個面向全球 Web3 新創項目的加速平台，專注於「實用性」和「用戶成長」的雙輪驅動模式。與傳統單一項目不同，Redacted Coin 建構的是一個由多種產品組成的生態矩陣，旨在降低用戶進入 Web3 的門檻，同時為開發者提供完整的流量、資金與技術支援。













Redacted 目前已推出多個應用層產品，均已在市場中獲得初步驗證，涵蓋了鏈遊、AI、交易、支付、NFT、社交等關鍵領域，其核心平台包括：





RampX： 零 Gas 跨鏈橋接平台，主打簡潔、高速、安全的資產跨鏈體驗。

iAgent： 結合視覺資料訓練與 AI 引擎的鏈上遊戲系統，是全球首個 AI + DePIN 驅動的 Web3 代理人平台。

Mintify： 加密資產的高速交易終端，交易總量已突破 2,500 萬美元。

FlashX： 基於 Twitter (X) 的加密交易機器人，整合 AI 策略並支援多資產交易，處理交易量超 1,850 萬美元。

Maxis： 具備遊戲化機制的 NFT 平台，總交易額高達 9,600 萬美元。

Swipooor：「 加密版 Tinder」，結合 GameFi 和 SocialFi，讓用戶邊社交邊收益。

BipTap： 加密銀行基礎設施，用戶數已超 20 萬，月交易額超 1.2 億美元。

PG Capital：Web3 社群創投平台，支援用戶參與早期項目募款與治理。





這些產品不僅為用戶帶來實際應用價值，也建構了 RDAC 的真實需求基礎。









RDAC 的經濟設計圍繞著「使用 - 激勵 - 再使用」的閉環。其創新之處在於結合了行為質押概念：





多平台激勵： 持有或使用 RDAC 可在生態產品中獲得折扣、空投、專屬權限等權益。

等級制度： 根據質押量和活躍行為提升用戶等級，解鎖更多收益通道。

鏈上資料資產化：透過用戶行為（交易、互動、資料提交）轉化為質押資料資產，從而獲得生態回報，真正實現「貢獻即價值」。

據悉， RDAC 代幣最大供應量為 10 億枚，整體分配如下：









佔比 分配類別 描述 26.66% 生態系統 用於支持 Redacted 生態系統的發展，包括產品孵化、開發者激勵和基礎設施建設等。 25.00% 社群 分配給社區成員，用於激勵社區參與和貢獻，部分透過空投等方式分發。 13.00% 貢獻者 分配給項目的核心貢獻者和開發人員，以獎勵其對專案的貢獻。 11.30% 種子輪 早期投資者的分配，用於支持專案的初期發展。 6.00% 流動性 用於提供交易所的流動性，確保代幣的流通性。 5.00% 顧問 分配給項目的顧問團隊，以獎勵其提供的策略支援和建議。 4.54% 天使輪 早期天使投資者的分配，用於支持計畫的啟動階段。 4.30% 公募輪 TGE 解鎖 1.41%，鎖定期 1 個月，鎖定結束後 2 個月逐步釋放完畢 4.20% 私募輪 TGE 解鎖 0.83%，鎖定期 1 個月，鎖定結束後 9 個月逐步釋放完畢













這兩輪融資的總額達到了 1,300 萬美元，主要用於支持 Redacted 生態系統的開發和擴展。









Redacted 並非只是另一個「平台代幣」或「治理代幣」，而是圍繞真實產品與用戶需求構建的多維度經濟系統，旨在破解 Web3 項目普遍面臨的「缺乏用戶基礎」與「缺乏真實收入」兩大核心難題。它透過生態產品的實際收入反哺 RDAC 價值，實現代幣與應用的深度連動；同時，借助行為資料與用戶貢獻度識別真正具備長期價值的用戶群體，從而建立有機增長模型。此外，Redacted 也致力於為機構與個人用戶提供一個兼具使用與收益屬性的共享型平台，打通投資與應用之間的壁壘。Redacted Coin 的願景，是發展成為 Web3 世界中的「應用型資產協作網路」，有效連接開發者、用戶、資本與資料，在多角色協作中激發持續的生態動能，實現真正可持續的去中心化增長路徑。









RDAC 不是一個孤立的代幣項目，而是一個以真實使用場景 + 多應用佈局 + 資料驅動激勵為基礎的新型生態系統代表。無論你是投資人、開發者或一般用戶，Redacted 都提供了清晰的參與路徑與價值捕捉方式。在 Web3 轉型為應用程式驅動的今天，Redacted Coin 的多鏈應用矩陣與激勵機制，可能正是通往下一個加密市場「紅利期」的重要入口。









