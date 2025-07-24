什麼是RBNT？數位資產簡介

RBNT 是 Redbelly Network 的原生加密貨幣，這是一個層級1的區塊鏈平台，旨在為安全、可擴展且高效的現實世界資產（RWA）代幣化提供支持。Redbelly Network RBNT 的推出是為了應對透明且合規的數位資產基礎設施日益增長的需求，並利用先進的共識機制和EVM兼容性來實現智能合約和去中心化應用程式的無縫部署。RBNT 代幣作為生態系統內的主要交換媒介，促進交易、激勵網絡參與者，並通過其作為合約執行和網絡運營燃料的效用來確保網絡的安全。通過專注於機構級合規性和互操作性，Redbelly Network RBNT 致力於橋接傳統金融與區塊鏈，為下一代數位資產解決方案提供穩固的基礎。

Redbelly Network 由一群在分布式系統、密碼學和企業區塊鏈解決方案方面具有背景的經驗豐富的技術專家和研究人員創立。該項目起源於學術研究和產業合作，其核心團隊在區塊鏈共識協議和可擴展性方面做出了重大貢獻。他們的願景是創建一個能夠在機構規模上支持現實世界資產代幣化的區塊鏈平台，解決現有公共區塊鏈在合規性、吞吐量和安全性方面的局限性。

自成立以來，Redbelly Network RBNT 已達成多個關鍵里程碑，包括主網的啟動、EVM兼容智能合約基礎設施的開發，以及與專注於RWA代幣化的生態系統參與者的戰略合作夥伴關係的建立。該項目還推出了用於無縫資產跨鏈和互操作性的工具，將自己定位為企業區塊鏈領域的領先創新者。

Redbelly Network RBNT 生態系統圍繞幾個核心產品和功能構建，旨在為資產代幣化和去中心化金融提供全面解決方案：

主網區塊鏈平台

Redbelly Network 主網作為生態系統的支柱，提供高吞吐量、低延遲的環境以部署和執行智能合約。其共識協議專為安全性和可擴展性而設計，支持機構級應用程序和合規要求。該平台兼容EVM，使開發者能夠使用熟悉的工具遷移或構建去中心化應用程式。

資產代幣化框架

Redbelly Network RBNT 提供了一個強大的框架，用於代幣化現實世界的資產，如證券、商品和房地產。該框架確保了監管合規性、透明度和互操作性，允許發行方和投資者參與一個安全且高效的數位資產市場。

跨鏈互操作性工具

該生態系統包含用於在Redbelly和其他區塊鏈之間橋接資產的工具，例如Router協議的Nitro dApp，它促進了RBNT和其他資產在網絡間的轉移。這增強了流動性，並擴大了Redbelly Network RBNT 在更廣泛的區塊鏈領域中的效用。

這些組件共同創造了一個無縫的環境，其中RBNT作為實用代幣驅動所有網絡交互，從交易費用到治理和抵押，促進了一個自我維持且高效的生態系統。

Redbelly Network RBNT 針對數位資產和區塊鏈行業中的幾個持續挑戰：

可擴展性和性能

許多公共區塊鏈在吞吐量有限和高延遲方面掙扎，這限制了它們支持大規模現實世界資產代幣化的能力。Redbelly Network 通過實施高性能共識協議，每秒可處理數千筆交易，確保機構和零售用戶的操作順暢，解決了這一問題。

監管合規性和透明度

傳統區塊鏈通常缺乏機構採用所需的合規功能，例如身份驗證和可審計性。Redbelly Network RBNT 集成了合規機制和透明的記錄保存，實現安全且合規的資產發行和交易。

互操作性和資產流動性

區塊鏈網絡的碎片化限制了資產流動性和流動性。Redbelly Network 的互操作性工具允許資產的無縫橋接，增強了流動性，使用戶能夠無摩擦地與多個生態系統互動。

通過利用先進的區塊鏈技術，Redbelly Network RBNT 提供了一個全面的解決方案，改變了機構和個人與代幣化資產互動的方式，提供安全性、合規性和效率。

Redbelly Network 數位代幣RBNT 的總供應量為10,000,000,000（100億）枚代幣。此數字被確認為總供應量和最大供應量，表明不會額外鑄造超過此上限的代幣。

IEO銷售代幣數量： 500,000 RBNT

500,000 RBNT 銷售佔總供應量的比例： 0.01%

0.01% IEO價格： 0.1 USDT 每 RBNT

0.1 USDT 每 RBNT 募資目標：50,000 USDT

注意：目前的信息未詳細說明完整的代幣經濟學或分配細節（例如團隊、顧問、生態系統、儲備）。唯一詳細提供的分配信息是初始交易所發行（IEO），僅佔總供應量的一小部分。

官方網站： Redbelly Network 網站（redbelly.network）提供了該項目對於現實世界資產（RWA）代幣化和生態系統合作夥伴關係的概述，但未發布詳細的代幣分配或鎖定期表。

Redbelly Network 網站（redbelly.network）提供了該項目對於現實世界資產（RWA）代幣化和生態系統合作夥伴關係的概述，但未發布詳細的代幣分配或鎖定期表。 白皮書： 搜索結果中提到了一份白皮書，但提供的鏈接指向了一份通用文檔，未詳細說明RBNT的代幣經濟學或分配情況。官方網站目前未托管或鏈接到包含此信息的綜合白皮書。

搜索結果中提到了一份白皮書，但提供的鏈接指向了一份通用文檔，未詳細說明RBNT的代幣經濟學或分配情況。官方網站目前未托管或鏈接到包含此信息的綜合白皮書。 其他來源：CoinGabbar 列出了基本的IEO詳情，但未提供完整的分配細節。

指標 值 總供應量 10,000,000,000 RBNT 最大供應量 10,000,000,000 RBNT IEO銷售代幣數量 500,000 RBNT 銷售佔供應量的比例 0.01% IEO價格 0.1 USDT 募資目標 50,000 USDT 完整分配細節 未公開

在Redbelly Network 中，RBNT 具有多種核心功能：

交易費用： 用於支付在Redbelly Network RBNT 上部署和執行智能合約的燃氣費。

用於支付在Redbelly Network RBNT 上部署和執行智能合約的燃氣費。 激勵： 獎勵網絡參與者，例如驗證者和開發者，為網絡安全和增長做出貢獻。

獎勵網絡參與者，例如驗證者和開發者，為網絡安全和增長做出貢獻。 交換媒介：促進Redbelly Network RBNT 生態系統內的價值轉移和結算。

目前沒有公開的詳細流通時間表或代幣解鎖時間線。只有IEO分配和銷售詳情被披露。

儘管RBNT 被用於確保網絡安全並激勵參與者，但在可用文檔中未披露有關治理權、投票機制或抵押獎勵的具體細節。建議用戶直接諮詢Redbelly Network RBNT 團隊以獲取進一步澄清。

RBNT 作為現實世界資產代幣化領域的創新解決方案，通過其高性能區塊鏈基礎設施和以合規性為重點的設計解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和對機構採用的專注，Redbelly Network RBNT 展現出顯著潛力，可以改變用戶和組織與代幣化資產互動的方式。準備開始交易RBNT嗎？我們的全面指南《RBNT交易完全指南：從入門到實際操作》將帶您了解所有必要知識——從RBNT基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技術。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您掌握在MEXC安全平台上最大化Redbelly Network RBNT潛力的方法！