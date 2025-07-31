什麼是QRL？數位資產介紹

量子抗性分類帳（QRL）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，旨在提供強大的安全性以應對量子計算帶來的新興威脅。QRL於2018年推出，目的是解決傳統加密系統可能被強大的量子電腦破解的漏洞。通過利用基於雜湊的、抗量子的eXtended Merkle簽名方案（XMSS），QRL確保了數位資產和交易現在及未來的安全性。量子抗性分類帳平台還整合了隱私功能，例如隱形地址和環簽名，增強用戶的保密性。QRL的架構旨在支持去中心化、開發者友好的生態系統，使用戶和開發者在後量子世界中能夠安全高效地互動。
QRL於2016年由彼得·沃特蘭創立，他是一位具有醫學背景且對密碼學和區塊鏈技術有濃厚興趣的開發者。創始團隊集合了密碼學、分散式系統和軟體工程的專業知識，願景是建立一個能夠抵禦量子計算所帶來的密碼學挑戰的區塊鏈平台。他們的使命是通過在協議層級實現抗量子密碼學，提供一個安全且面向未來的量子抗性分類帳，保障數位資產的安全。
自成立以來，QRL項目達成了多個關鍵里程碑。該項目通過公開代幣銷售籌集了初始資金，於2018年6月推出了主網，並成為首個XMSS工業應用實例。QRL不斷進化，陸續推出了開發者工具、錢包整合和隱私增強功能。量子抗性分類帳項目還培育了一個透明、開源的社區，鼓勵貢獻和持續創新。
QRL生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在為數位資產管理提供全面的安全性和可用性：
QRL區塊鏈平台
生態系統的核心——QRL區塊鏈，利用XMSS來保護交易和數位簽名。這個平台允許用戶使用抗量子安全性來轉移、存儲和管理QRL代幣。量子抗性分類帳區塊鏈目前支持工作量證明（PoW）機制，並計劃未來引入權益證明（PoS）共識機制，確保網絡完整性和可擴展性。
錢包套件
QRL提供了一系列錢包，包括桌面版、移動版和網頁版，讓用戶能夠安全地管理其資產。這些錢包與流行的硬體設備相容，並支持高級隱私功能，如隱形地址，以保護用戶身份和交易記錄。
開發者工具和API
該平台提供了廣泛的文檔和豐富的API，讓開發者能夠在QRL區塊鏈之上構建應用程序和服務。這促進了第三方工具和整合的繁榮生態系統，支持創新和採用。
這些組件共同創造了一個安全、易於使用的環境，其中QRL作為效用代幣推動所有網絡互動。最終形成了一個全面且面向未來的數位資產管理生態系統。
區塊鏈和數位資產行業面臨著幾個關鍵挑戰，而QRL獨具優勢可予以解決：
量子計算威脅
隨著量子電腦的進步，它們有可能破解大多數區塊鏈賴以生存的加密算法。這可能會導致私鑰暴露和數位資產受損。量子抗性分類帳通過實施XMSS這種抗量子簽名方案，確保用戶的長期安全。
隱私不足
許多區塊鏈提供的隱私有限，使得交易可以被追蹤並與個人相關聯。QRL通過隱形地址和環簽名增強隱私，使交易很難與特定用戶關聯。
開發者可訪問性和生態系統增長
傳統區塊鏈對於開發者來說可能很難進行建設，限制了生態系統的增長。QRL提供了全面的文檔、API和開源工具，降低了進入門檻，鼓勵社區驅動的創新。
通過利用抗量子密碼學、隱私增強功能和開發者友好的基礎設施，QRL提供了一個安全、可擴展且面向未來的數位資產管理解決方案。
量子抗性分類帳（QRL）代幣的總發行量（最大供應量）為1.05億QRL。截至2025年7月，當前流通供應量約為7,890萬QRL。
根據官方代幣經濟學：
|類別
|數量（QRL）
|佔最大供應量的比例（1.05億）
|流通供應
|約7,890萬
|約75%
|QRL基金會保留
|845萬
|約8%
|剩餘待發行
|約2,610萬
|約25%
注意：流通供應量和保留數據會定期更新，可能不是即時的。有關最新數據，請參閱官方QRL代幣經濟學頁面。
官方網站：theqrl.org
白皮書：可在官方網站的“資源”或“文檔”部分找到。
在QRL生態系統中，QRL代幣有多種功能：
在啟動時，大約6,500萬QRL進入流通，剩餘部分將在200年的排放計劃中逐步釋放。這種緩慢且可預測的釋放設計旨在確保市場穩定和長期增長。
QRL實現了去中心化的治理模式，使代幣持有者能夠通過鏈上投票參與決策過程。即將推出的權益證明機制將允許用戶質押QRL代幣，賺取獎勵並為網絡安全做出貢獻。質押的年百分比收益率（APY）將依賴於網絡參與度和協議參數。
QRL作為區塊鏈領域的創新解決方案，通過其抗量子密碼學和隱私功能，解決了量子計算的生存威脅。憑藉不斷增長的生態系統、強大的開發者工具以及透明、社區驅動的方式，量子抗性分類帳展示了改變用戶和開發者與數位資產互動方式的巨大潛力。準備好開始交易QRL了嗎？我們全面的《QRL交易完整指南：從入門到實際操作》將引導您了解從QRL基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧的所有內容。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在MEXC的安全平台上掌握相關知識。立即探索如何最大化您的QRL潛力！
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。