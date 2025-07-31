什麼是QRL？數位資產介紹

量子抗性分類帳（QRL）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，旨在提供強大的安全性以應對量子計算帶來的新興威脅。QRL於2018年推出，目的是解決傳統加密系統可能被強大的量子電腦破解的漏洞。通過利用基於雜湊的、抗量子的eXtended Merkle簽名方案（XMSS），QRL確保了數位資產和交易現在及未來的安全性。量子抗性分類帳平台還整合了隱私功能，例如隱形地址和環簽名，增強用戶的保密性。QRL的架構旨在支持去中心化、開發者友好的生態系統，使用戶和開發者在後量子世界中能夠安全高效地互動。

QRL於2016年由彼得·沃特蘭創立，他是一位具有醫學背景且對密碼學和區塊鏈技術有濃厚興趣的開發者。創始團隊集合了密碼學、分散式系統和軟體工程的專業知識，願景是建立一個能夠抵禦量子計算所帶來的密碼學挑戰的區塊鏈平台。他們的使命是通過在協議層級實現抗量子密碼學，提供一個安全且面向未來的量子抗性分類帳，保障數位資產的安全。

自成立以來，QRL項目達成了多個關鍵里程碑。該項目通過公開代幣銷售籌集了初始資金，於2018年6月推出了主網，並成為首個XMSS工業應用實例。QRL不斷進化，陸續推出了開發者工具、錢包整合和隱私增強功能。量子抗性分類帳項目還培育了一個透明、開源的社區，鼓勵貢獻和持續創新。

QRL生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在為數位資產管理提供全面的安全性和可用性：

QRL區塊鏈平台

生態系統的核心——QRL區塊鏈，利用XMSS來保護交易和數位簽名。這個平台允許用戶使用抗量子安全性來轉移、存儲和管理QRL代幣。量子抗性分類帳區塊鏈目前支持工作量證明（PoW）機制，並計劃未來引入權益證明（PoS）共識機制，確保網絡完整性和可擴展性。

錢包套件

QRL提供了一系列錢包，包括桌面版、移動版和網頁版，讓用戶能夠安全地管理其資產。這些錢包與流行的硬體設備相容，並支持高級隱私功能，如隱形地址，以保護用戶身份和交易記錄。

開發者工具和API

該平台提供了廣泛的文檔和豐富的API，讓開發者能夠在QRL區塊鏈之上構建應用程序和服務。這促進了第三方工具和整合的繁榮生態系統，支持創新和採用。

這些組件共同創造了一個安全、易於使用的環境，其中QRL作為效用代幣推動所有網絡互動。最終形成了一個全面且面向未來的數位資產管理生態系統。

區塊鏈和數位資產行業面臨著幾個關鍵挑戰，而QRL獨具優勢可予以解決：

量子計算威脅

隨著量子電腦的進步，它們有可能破解大多數區塊鏈賴以生存的加密算法。這可能會導致私鑰暴露和數位資產受損。量子抗性分類帳通過實施XMSS這種抗量子簽名方案，確保用戶的長期安全。

隱私不足

許多區塊鏈提供的隱私有限，使得交易可以被追蹤並與個人相關聯。QRL通過隱形地址和環簽名增強隱私，使交易很難與特定用戶關聯。

開發者可訪問性和生態系統增長

傳統區塊鏈對於開發者來說可能很難進行建設，限制了生態系統的增長。QRL提供了全面的文檔、API和開源工具，降低了進入門檻，鼓勵社區驅動的創新。

通過利用抗量子密碼學、隱私增強功能和開發者友好的基礎設施，QRL提供了一個安全、可擴展且面向未來的數位資產管理解決方案。

量子抗性分類帳（QRL）代幣的總發行量（最大供應量）為1.05億QRL。截至2025年7月，當前流通供應量約為7,890萬QRL。

根據官方代幣經濟學：

初始公共供應： 5,200萬QRL（在啟動時分配給公眾）

5,200萬QRL（在啟動時分配給公眾） 初始保留供應： 1,300萬QRL（其中800萬QRL由QRL基金會保留，用於後續分發）

1,300萬QRL（其中800萬QRL由QRL基金會保留，用於後續分發） 初始總供應： 6,500萬QRL

6,500萬QRL 排放： 4,000萬QRL將通過指數衰減排放計劃在約200年內分發（通過工作量證明挖礦，權益證明正在開發中）

4,000萬QRL將通過指數衰減排放計劃在約200年內分發（通過工作量證明挖礦，權益證明正在開發中） 最終總供應：1.05億QRL

流通供應： 約7,890萬QRL（約占最大供應量的75%）

約7,890萬QRL（約占最大供應量的75%） QRL基金會保留： 845萬QRL（約占當前供應量的8%）

845萬QRL（約占當前供應量的8%） 剩餘待發行：當前流通供應量與最大供應量之間的差額（約2,610萬QRL，或最大供應量的約25%，將在未來約200年內逐步釋放）

類別 數量（QRL） 佔最大供應量的比例（1.05億） 流通供應 約7,890萬 約75% QRL基金會保留 845萬 約8% 剩餘待發行 約2,610萬 約25%

注意：流通供應量和保留數據會定期更新，可能不是即時的。有關最新數據，請參閱官方QRL代幣經濟學頁面。

官方網站：theqrl.org

白皮書：可在官方網站的“資源”或“文檔”部分找到。

在QRL生態系統中，QRL代幣有多種功能：

交易費用： QRL用於支付量子抗性分類帳網絡上的交易費用，激勵驗證者並確保區塊鏈的安全。

QRL用於支付量子抗性分類帳網絡上的交易費用，激勵驗證者並確保區塊鏈的安全。 質押與治理： 隨著計劃中的權益證明過渡，QRL持有者將能夠質押其代幣參與區塊驗證並獲得獎勵。代幣持有者還可能擁有治理權限，可以對協議升級和社區提案進行投票。

隨著計劃中的權益證明過渡，QRL持有者將能夠質押其代幣參與區塊驗證並獲得獎勵。代幣持有者還可能擁有治理權限，可以對協議升級和社區提案進行投票。 生態系統效用：QRL作為基於QRL區塊鏈構建的應用程序和服務的基本貨幣，支持從資產管理到去中心化應用的廣泛使用案例。

在啟動時，大約6,500萬QRL進入流通，剩餘部分將在200年的排放計劃中逐步釋放。這種緩慢且可預測的釋放設計旨在確保市場穩定和長期增長。

QRL實現了去中心化的治理模式，使代幣持有者能夠通過鏈上投票參與決策過程。即將推出的權益證明機制將允許用戶質押QRL代幣，賺取獎勵並為網絡安全做出貢獻。質押的年百分比收益率（APY）將依賴於網絡參與度和協議參數。

QRL作為區塊鏈領域的創新解決方案，通過其抗量子密碼學和隱私功能，解決了量子計算的生存威脅。憑藉不斷增長的生態系統、強大的開發者工具以及透明、社區驅動的方式，量子抗性分類帳展示了改變用戶和開發者與數位資產互動方式的巨大潛力。