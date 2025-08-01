什麼是QKC？QuarkChain數字資產簡介

QuarkChain（QKC）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為QuarkChain去中心化平台提供動力，旨在解決現有區塊鏈網絡的可擴展性和性能限制。QKC代幣於2018年6月推出，旨在解決區塊鏈領域中交易吞吐量低的關鍵問題。憑藉獨特的雙層區塊鏈架構，QuarkChain加密貨幣使用戶能夠實現高交易速度和低成本，同時保持安全性和去中心化。這使得QuarkChain代幣成為尋求可擴展區塊鏈解決方案的開發人員和企業的理想選擇。

QuarkChain於2017年由周琦博士創立，他是一名前Google工程師，擁有喬治亞理工學院電氣工程博士學位。周博士和他的團隊在分布式系統、區塊鏈技術和大規模基礎設施方面擁有豐富的經驗。創立的願景是通過克服傳統區塊鏈的瓶頸，打造一個能夠支持全球商業應用的區塊鏈平台。

自成立以來，QuarkChain加密貨幣項目已達成多個重要里程碑，包括從知名投資者那裡獲得數百萬美元的種子資金、於2019年6月推出主網，並與領先的區塊鏈項目和企業建立戰略合作夥伴關係。該項目在展示其基於分片的架構後引起了業界的關注，該架構能夠實現每秒超過10萬筆交易（TPS），使QuarkChain成為可擴展區塊鏈基礎設施領域的創新者。

QuarkChain生態系統由幾個相互連接的產品組成，共同為開發人員、企業和終端用戶提供全面的解決方案。核心產品包括：

1. QuarkChain主網：生態系統的主要平台，QuarkChain主網允許用戶通過其分片區塊鏈架構部署去中心化應用程序（dApps）並執行高速交易。該平台支持可擴展性和低交易費用，同時通過其雙層共識機制確保強大的安全性。目前，主網支持越來越多的dApp和企業解決方案，使其成為可擴展區塊鏈領域的領先基礎設施。

2. QuarkChain錢包：官方錢包通過提供安全存儲、轉移和管理QKC代幣及其他支持的資產來擴展生態系統。用戶受益於直觀的界面和多鏈支持，創造了在QuarkChain網絡內管理數字資產的無縫體驗。

3. QuarkChain瀏覽器：該工具通過提供對區塊鏈數據的透明訪問來完善生態系統，包括交易歷史、區塊細節和網絡統計數據。通過其用戶友好的界面，瀏覽器使用戶和開發人員能夠監控網絡活動並驗證交易，支持生態系統內的透明度和信任。

這些組件共同作用，創造了一個全面的環境，其中QKC幣作為實用代幣驅動所有交互，促進了一個自我維持且高效的生態系統。

區塊鏈行業目前面臨著幾個關鍵挑戰，QuarkChain加密貨幣旨在通過其創新方法解決這些問題：

1. 可擴展性瓶頸：區塊鏈領域的用戶面臨低交易吞吐量的問題，導致網絡擁堵和高費用。這個問題影響了開發人員和終端用戶，導致效率低下和有限的採用。由於架構限制，傳統區塊鏈未能解決這個問題。

2. 高交易成本：另一個重大挑戰是許多公共區塊鏈上的交易成本高昂。這個問題阻礙了微交易並限制了更廣泛的使用案例。當前的解決方案試圖通過鏈下機制降低成本，但它們往往會犧牲安全或去中心化。

3. 安全和去中心化之間的權衡：行業還面臨著平衡安全、可擴展性和去中心化的挑戰。許多項目為了其中一項而犧牲另一項，從而產生漏洞或集中化風險。儘管有多次嘗試解決這個問題，但由於基本設計限制，這個挑戰依然存在。

QuarkChain通過其基於分片的架構解決這些痛點，實現高吞吐量、低成本和強大的安全性，而不會影響去中心化。通過利用先進的區塊鏈技術，QuarkChain平台提供了全面的解決方案，改變了開發人員和企業構建和擴展去中心化應用程序的方式。

QKC代幣（QuarkChain）的總發行量（總供應量）為100億（10,000,000,000）枚代幣。根據最新數據（2025年7月），流通供應量——即當前市場上可用和交易的數量——報告為100億或約71.4-71.5億。這種差異可能反映了數據來源的不同或最近的代幣解鎖；大多數來源，包括CoinMarketCap和Crowdwisdom360，報告流通供應量約為71.4-71.5億QKC幣。

- 總供應量：10,000,000,000 QKC加密貨幣（100%）

- 流通供應量：約7,140,000,000至7,150,000,000 QKC代幣（占總供應量的71.4%-71.5%）

- 非流通（鎖定、保留或未在公開市場）：約2,850,000,000至2,860,000,000 QuarkChain代幣（占總供應量的28.5%-28.6%）

- 持有者數量：剛超過10,000

- 前100名持有者：未詳細說明，但前100個地址持有大部分供應量

- 代幣合約：Ethereum，地址 0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664

- 官方網站：quarkchain.io



在生態系統內，QKC加密貨幣具有多種功能：

- 交易費用：用於支付QuarkChain網絡上的交易和智能合約執行。

- 質押和挖礦獎勵：激勵網絡驗證者和礦工保護網絡。

- 治理：使持有者能夠參與協議升級和網絡決策。

QuarkChain幣實施了去中心化的治理模型，允許代幣持有者對提案和協議變更進行投票。用戶還可以質押他們的QKC代幣以獲取獎勵，收益率由網絡參與度和質押時間決定。

QKC作為區塊鏈基礎設施領域的創新解決方案，通過其可擴展的分片架構和強大的生態系統解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的用戶群和不斷擴展的產品套件，QuarkChain展示了改變開發人員和企業與區塊鏈技術互動方式的巨大潛力。