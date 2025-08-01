什麼是QKC？QuarkChain數字資產簡介

QuarkChain（QKC）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為QuarkChain去中心化平台提供動力，旨在解決現有區塊鏈網絡的可擴展性和性能限制。QKC代幣於2018年6月推出，旨在解決區塊鏈領域中交易吞吐量低的關鍵問題。憑藉獨特的雙層區塊鏈架構，QuarkChain加密貨幣使用戶能夠實現高交易速度和低成本，同時保持安全性和去中心化。這使得QuarkChain代幣成為尋求可擴展區塊鏈解決方案的開發人員和企業的理想選擇。
QuarkChain於2017年由周琦博士創立，他是一名前Google工程師，擁有喬治亞理工學院電氣工程博士學位。周博士和他的團隊在分布式系統、區塊鏈技術和大規模基礎設施方面擁有豐富的經驗。創立的願景是通過克服傳統區塊鏈的瓶頸，打造一個能夠支持全球商業應用的區塊鏈平台。
自成立以來，QuarkChain加密貨幣項目已達成多個重要里程碑，包括從知名投資者那裡獲得數百萬美元的種子資金、於2019年6月推出主網，並與領先的區塊鏈項目和企業建立戰略合作夥伴關係。該項目在展示其基於分片的架構後引起了業界的關注，該架構能夠實現每秒超過10萬筆交易（TPS），使QuarkChain成為可擴展區塊鏈基礎設施領域的創新者。
QuarkChain生態系統由幾個相互連接的產品組成，共同為開發人員、企業和終端用戶提供全面的解決方案。核心產品包括：
1. QuarkChain主網：生態系統的主要平台，QuarkChain主網允許用戶通過其分片區塊鏈架構部署去中心化應用程序（dApps）並執行高速交易。該平台支持可擴展性和低交易費用，同時通過其雙層共識機制確保強大的安全性。目前，主網支持越來越多的dApp和企業解決方案，使其成為可擴展區塊鏈領域的領先基礎設施。
2. QuarkChain錢包：官方錢包通過提供安全存儲、轉移和管理QKC代幣及其他支持的資產來擴展生態系統。用戶受益於直觀的界面和多鏈支持，創造了在QuarkChain網絡內管理數字資產的無縫體驗。
3. QuarkChain瀏覽器：該工具通過提供對區塊鏈數據的透明訪問來完善生態系統，包括交易歷史、區塊細節和網絡統計數據。通過其用戶友好的界面，瀏覽器使用戶和開發人員能夠監控網絡活動並驗證交易，支持生態系統內的透明度和信任。
這些組件共同作用，創造了一個全面的環境，其中QKC幣作為實用代幣驅動所有交互，促進了一個自我維持且高效的生態系統。
區塊鏈行業目前面臨著幾個關鍵挑戰，QuarkChain加密貨幣旨在通過其創新方法解決這些問題：
1. 可擴展性瓶頸：區塊鏈領域的用戶面臨低交易吞吐量的問題，導致網絡擁堵和高費用。這個問題影響了開發人員和終端用戶，導致效率低下和有限的採用。由於架構限制，傳統區塊鏈未能解決這個問題。
2. 高交易成本：另一個重大挑戰是許多公共區塊鏈上的交易成本高昂。這個問題阻礙了微交易並限制了更廣泛的使用案例。當前的解決方案試圖通過鏈下機制降低成本，但它們往往會犧牲安全或去中心化。
3. 安全和去中心化之間的權衡：行業還面臨著平衡安全、可擴展性和去中心化的挑戰。許多項目為了其中一項而犧牲另一項，從而產生漏洞或集中化風險。儘管有多次嘗試解決這個問題，但由於基本設計限制，這個挑戰依然存在。
QuarkChain通過其基於分片的架構解決這些痛點，實現高吞吐量、低成本和強大的安全性，而不會影響去中心化。通過利用先進的區塊鏈技術，QuarkChain平台提供了全面的解決方案，改變了開發人員和企業構建和擴展去中心化應用程序的方式。
QKC代幣（QuarkChain）的總發行量（總供應量）為100億（10,000,000,000）枚代幣。根據最新數據（2025年7月），流通供應量——即當前市場上可用和交易的數量——報告為100億或約71.4-71.5億。這種差異可能反映了數據來源的不同或最近的代幣解鎖；大多數來源，包括CoinMarketCap和Crowdwisdom360，報告流通供應量約為71.4-71.5億QKC幣。
- 總供應量：10,000,000,000 QKC加密貨幣（100%）
- 流通供應量：約7,140,000,000至7,150,000,000 QKC代幣（占總供應量的71.4%-71.5%）
- 非流通（鎖定、保留或未在公開市場）：約2,850,000,000至2,860,000,000 QuarkChain代幣（占總供應量的28.5%-28.6%）
- 持有者數量：剛超過10,000
- 前100名持有者：未詳細說明，但前100個地址持有大部分供應量
- 代幣合約：Ethereum，地址 0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664
- 官方網站：quarkchain.io
在生態系統內，QKC加密貨幣具有多種功能：
- 交易費用：用於支付QuarkChain網絡上的交易和智能合約執行。
- 質押和挖礦獎勵：激勵網絡驗證者和礦工保護網絡。
- 治理：使持有者能夠參與協議升級和網絡決策。
QuarkChain幣實施了去中心化的治理模型，允許代幣持有者對提案和協議變更進行投票。用戶還可以質押他們的QKC代幣以獲取獎勵，收益率由網絡參與度和質押時間決定。
QKC作為區塊鏈基礎設施領域的創新解決方案，通過其可擴展的分片架構和強大的生態系統解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的用戶群和不斷擴展的產品套件，QuarkChain展示了改變開發人員和企業與區塊鏈技術互動方式的巨大潛力。
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。