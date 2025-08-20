什麼是PROMPT？數字資產簡介

PROMPT 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Wayfinder去中心化平台提供動力，該平台專注於讓用戶擁有並自主運行的人工智慧代理，能夠安全高效地在不同區塊鏈生態系統和應用之間導航。PROMPT加密貨幣於2024年推出，旨在解決Web3領域中的互操作性和自主資產管理問題。憑藉其創新的人工智慧驅動技術，PROMPT讓用戶能夠部署和管理自主代理，這些代理通過專用的Web3錢包進行數字資產交易，從而在區塊鏈生態系統中確保安全性和運營效率。
PROMPT由Wayfinder團隊於2024年創立，這是一群在區塊鏈、人工智慧和去中心化系統方面經驗豐富的專業人士。雖然具體創始人姓名未在公開資料中披露，但該項目的領導層在構建可擴展區塊鏈解決方案和人工智慧驅動平台方面有著良好的記錄。他們的願景是創建一個加密貨幣平台，通過創新地應用人工智慧和區塊鏈技術來解決跨鏈互操作性和自主數字資產管理這一長期存在的問題。
自成立以來，Wayfinder (PROMPT) 已達成多個重要里程碑，包括2024年初主網的上線、能夠進行跨鏈交易的自主人工智慧代理的部署，以及在Twitter和Discord等平台上日益壯大的加密貨幣社區的建立。該項目在展示出安全的、用戶擁有的能夠獨立進行數字資產交易的人工智慧代理後，獲得了廣泛關注，使PROMPT成為AI與Web3互操作性領域的創新者。
PROMPT生態系統由幾個相互關聯的產品組成，共同為Web3用戶和開發者提供全面的解決方案。核心產品包括：
這三部分共同創造了一個綜合性環境，在其中PROMPT作為實用代幣推動了加密貨幣網絡內的所有交互，形成了一個自我維持且高效的區塊鏈生態系統。
Web3領域目前面臨著幾個關鍵挑戰，PROMPT加密貨幣旨在通過其創新方法來解決這些問題：
PROMPT通過其人工智慧驅動的全鏈平台解決了這些痛點，該平台支持安全的跨鏈交易、自主數字資產管理和穩健的錢包集成。通過利用先進的人工智慧和區塊鏈技術，PROMPT提供了一個綜合性解決方案，改變了用戶與去中心化生態系統互動的方式。
PROMPT加密貨幣設計了一套深思熟慮的代幣經濟學模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：
數字代幣PROMPT的總發行量（最大供應量）為10億枚代幣。其比例分配如下：
公開資料中未提供更多詳細的分配細節（如團隊、投資者、生態系統等）。流通供應量也被報告為10億枚PROMPT，表明全部供應可能已在流通。
重點：
對於更細緻的分配細節（例如團隊、國庫、投資者），需要查閱官方白皮書或代幣經濟學文檔，但當前搜索結果中並未包含這些信息。
在區塊鏈生態系統中，PROMPT有多種功能：
PROMPT作為Web3和人工智慧領域的一個創新解決方案，通過其自主代理技術和跨鏈互操作性解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷壯大的加密貨幣生態系統和穩健的技術基礎，PROMPT展示了轉變用戶和開發者與去中心化應用和數字資產互動方式的巨大潛力。
準備開始交易PROMPT了嗎？我們的《PROMPT交易完整指南：從入門到實戰交易》將引導您了解所有需要知道的內容——從PROMPT加密貨幣的基本知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在MEXC的安全平台上掌握知識。立即探索如何最大化您的PROMPT數字資產潛力！
