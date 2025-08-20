什麼是PROMPT？數字資產簡介

PROMPT 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Wayfinder去中心化平台提供動力，該平台專注於讓用戶擁有並自主運行的人工智慧代理，能夠安全高效地在不同區塊鏈生態系統和應用之間導航。PROMPT加密貨幣於2024年推出，旨在解決Web3領域中的互操作性和自主資產管理問題。憑藉其創新的人工智慧驅動技術，PROMPT讓用戶能夠部署和管理自主代理，這些代理通過專用的Web3錢包進行數字資產交易，從而在區塊鏈生態系統中確保安全性和運營效率。

PROMPT由Wayfinder團隊於2024年創立，這是一群在區塊鏈、人工智慧和去中心化系統方面經驗豐富的專業人士。雖然具體創始人姓名未在公開資料中披露，但該項目的領導層在構建可擴展區塊鏈解決方案和人工智慧驅動平台方面有著良好的記錄。他們的願景是創建一個加密貨幣平台，通過創新地應用人工智慧和區塊鏈技術來解決跨鏈互操作性和自主數字資產管理這一長期存在的問題。

自成立以來，Wayfinder (PROMPT) 已達成多個重要里程碑，包括2024年初主網的上線、能夠進行跨鏈交易的自主人工智慧代理的部署，以及在Twitter和Discord等平台上日益壯大的加密貨幣社區的建立。該項目在展示出安全的、用戶擁有的能夠獨立進行數字資產交易的人工智慧代理後，獲得了廣泛關注，使PROMPT成為AI與Web3互操作性領域的創新者。

PROMPT生態系統由幾個相互關聯的產品組成，共同為Web3用戶和開發者提供全面的解決方案。核心產品包括：

Wayfinder平台:

PROMPT生態系統的主要平台，Wayfinder允許用戶部署能夠在區塊鏈生態系統中導航並通過專用Web3錢包執行交易的自主人工智慧代理。該平台提供了安全高效的數字資產管理和跨鏈互操作性，成為去中心化人工智慧應用的領先解決方案。 AI代理SDK:

AI代理SDK通過允許開發者構建、定制和部署自己的自主代理來擴展Wayfinder的功能。這個工具包賦予用戶根據特定使用案例創建代理的能力，受益於無縫集成和強大的安全特性。 Web3錢包集成:

這一組件通過為人工智慧代理提供安全的錢包基礎設施來完善PROMPT生態系統。通過創新的錢包管理功能，用戶可以確保其數字資產受到保護，同時實現跨多個區塊鏈的自主交易。

這三部分共同創造了一個綜合性環境，在其中PROMPT作為實用代幣推動了加密貨幣網絡內的所有交互，形成了一個自我維持且高效的區塊鏈生態系統。

Web3領域目前面臨著幾個關鍵挑戰，PROMPT加密貨幣旨在通過其創新方法來解決這些問題：

跨鏈互操作性:

區塊鏈行業用戶因碎片化的生態系統而難以在不同的鏈之間移動數字資產和數據，這導致了效率低下和成本增加。由於技術障礙和缺乏標準化，傳統解決方案未能解決這一問題。 自主資產管理:

另一個重大挑戰是缺乏能夠自主管理數字資產的安全的、用戶擁有的代理。這一問題造成了運營瓶頸，阻止用戶充分利用去中心化金融和人工智慧能力。現有解決方案受限於手動干預和安全風險。 安全的人工智慧集成:

該行業還受困於人工智慧代理與區塊鏈應用的不安全集成，為用戶和開發者帶來漏洞。儘管之前曾有過嘗試，但由於錢包管理和代理自主性的根本問題，這一挑戰依然存在。

PROMPT通過其人工智慧驅動的全鏈平台解決了這些痛點，該平台支持安全的跨鏈交易、自主數字資產管理和穩健的錢包集成。通過利用先進的人工智慧和區塊鏈技術，PROMPT提供了一個綜合性解決方案，改變了用戶與去中心化生態系統互動的方式。

PROMPT加密貨幣設計了一套深思熟慮的代幣經濟學模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：

數字代幣PROMPT的總發行量（最大供應量）為10億枚代幣。其比例分配如下：

總供應量： 1,000,000,000 PROMPT

1,000,000,000 PROMPT 免費代幣分發（Launchpool）： 1,400,000 PROMPT，占總供應量的0.14% 通過一場Launchpool活動分發1,200,000 PROMPT（占0.12%） 通過另一場Launchpool活動分發200,000 PROMPT（占0.02%）

1,400,000 PROMPT，占總供應量的0.14%

公開資料中未提供更多詳細的分配細節（如團隊、投資者、生態系統等）。流通供應量也被報告為10億枚PROMPT，表明全部供應可能已在流通。

重點：

總供應量： 1,000,000,000 PROMPT

1,000,000,000 PROMPT Launchpool分發： 1,400,000 PROMPT（0.14%）

1,400,000 PROMPT（0.14%） 流通供應量： 1,000,000,000 PROMPT

對於更細緻的分配細節（例如團隊、國庫、投資者），需要查閱官方白皮書或代幣經濟學文檔，但當前搜索結果中並未包含這些信息。

在區塊鏈生態系統中，PROMPT有多種功能：

實用代幣： 用於支付Wayfinder平台內的交易費用和代理運營。

用於支付Wayfinder平台內的交易費用和代理運營。 治理： 代幣持有者可以參與協議治理，對提案和升級進行投票（視未來實施情況而定）。

代幣持有者可以參與協議治理，對提案和升級進行投票（視未來實施情況而定）。 質押： 用戶可以質押PROMPT加密貨幣以獲得獎勵並獲得額外特權，年化收益率（APY）由網絡活動和質押池參數決定。

PROMPT作為Web3和人工智慧領域的一個創新解決方案，通過其自主代理技術和跨鏈互操作性解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷壯大的加密貨幣生態系統和穩健的技術基礎，PROMPT展示了轉變用戶和開發者與去中心化應用和數字資產互動方式的巨大潛力。

準備開始交易PROMPT了嗎？我們的《PROMPT交易完整指南：從入門到實戰交易》將引導您了解所有需要知道的內容——從PROMPT加密貨幣的基本知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在MEXC的安全平台上掌握知識。立即探索如何最大化您的PROMPT數字資產潛力！