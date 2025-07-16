什麼是 Privasea AI？以隱私計算革新 AI 安全的新興力量









Privasea 是一個去中心化的 AI 網路，採用全同態加密（Fully Homomorphic Encryption，FHE）技術，允許在加密數據上直接進行計算，確保數據在整個處理過程中的隱私性。FHE 技術讓 Privasea AI 實現了數據價值的流通，為 AI操作提供了分散式運算資源，建構了一個高效、安全的 AI 計算環境。









Privasea AI 主要由四大核心組件構成。









HESea 是 Privasea 的核心，它整合了當前主流的 FHE 加密方案（如 TFHE、CKKS、BGV、BFV 等）的高效實現。該開源加密庫為開發者提供了支援加密數據進行算術和邏輯運算的工具，並透過密文打包、批處理等優化手段顯著提高了加密運算的性能。









Privasea API 建構於 HESea 庫之上，提供了一整套開發協議和工具，使開發者能夠建構以隱私為中心的 AI 應用。透過這一 API，開發者可以輕鬆將 FHE 技術集成進自己的系統或產品中，實現數據加密、模型推理、訓練等功能。









Privanetix 是 Privasea 的計算網路，由多個去中心化節點組成，這些節點負責在加密狀態下執行數據計算任務。透過任務分配與協作，該網路提升了系統的可擴展性與容錯性，同時有效防止了敏感數據泄露。









為實現對計算節點的管理與激勵，Privasea 提供了一套專門的智能合約系統。該套件用於監管 Privanetix 網路的運行，並確保節點之間的協作順暢。它還提供激勵機制，以鼓勵更多節點加入計算網路，提高整體性能。













Privasea 目前已經建構起豐富的應用生態，包括但不限於：





1）ImHuman 應用：基於生物識別和加密驗證機制，生成鏈上「人類身份 NFT」，用於社交平台防範機器人驗證。

2）BotOr_NotABot：用於驗證用戶真實性，廣泛應用於 DeFi、社交和 DAO 場景。

3）DeepSea：支援安全運行 AI 代理的基礎設施，避免敏感資訊外泄。









$PRAI 是 Privasea 生態系統的原生實用代幣，為 DeepSea 和 ImHuman 提供支援。用戶可使用 $PRAI 支付保密 AI 服務費用，如加密計算、AI 模型執行，以及個性化 AI 代理啟動。同時 $PRAI 可以作為交易 gas 使用，支援質押和治理功能，並用於 ImHuman 應用中的高級人類驗證服務。









代幣名稱：Privasea AIPRAI（PRAI）

總供給量：1,000,000,000 PRAI









PRAI 代幣分配如下：





分配 佔比（%） 礦業1 30.00% 投資者 13.45% 營銷和社群 12.97% 儲備 10.05% 早期貢獻者 9.04% 團隊 8.00% 礦業2 5.00% 流動性 4.00% 未來空投 3.00% 幣安IDO錢包 2.00% 營銷與社群2 2.00% 戰略性 0.50%













Privasea AI 是一項劃時代的隱私計算基礎設施，透過 FHE 技術，實現了在不解密數據的前提下進行 AI 運算的可能性。它不僅解決了當前 AI 應用中的核心隱私難題，還大幅降低了開發者與普通用戶參與隱私保護 AI 的門檻。





1）開啟並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋框中搜尋 PRAI 代幣名稱，選擇 PRAI 的 現貨交易 或者 合約交易

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。







