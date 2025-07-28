什麼是PEPU？數位資產簡介

PEPU 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Pepe Unchained 去中心化平台提供動力，旨在為迷因幣領域帶來可擴展性、效率和更佳的用戶體驗。 PEPU 於 2024 年推出，旨在解決許多傳統區塊鏈上迷因代幣所面臨的高交易費用和處理速度緩慢等問題。通過利用 Layer 2 區塊鏈技術，PEPU 讓用戶能夠快速且經濟高效地進行交易，同時支持一個包含質押、去中心化金融（DeFi）應用程序和社區驅動計劃的強大生態系統。該項目的願景是將迷因文化的病毒式吸引力與新一代區塊鏈基礎設施的技術優勢相結合，讓所有人都能更容易參與並且從 PEPU 數位資產中獲益。

PEPU 於 2024 年由一群具有去中心化金融、智能合約開發和社區管理背景的區塊鏈工程師和加密愛好者創立。核心團隊此前曾參與多個知名區塊鏈項目，並在擴展解決方案、代幣經濟設計和生態系統增長方面擁有專業知識。他們的使命是通過整合先進的 Layer 2 技術來克服傳統迷因幣的低效問題，從而為全球用戶提供更快、更便宜、更安全的交易。

自成立以來，PEPU 已達成多個關鍵里程碑，包括 2024 年初成功推出主網、啟動高收益 PEPU 質押計劃，以及與領先的 DeFi 項目建立戰略合作夥伴關係。該項目在白皮書發布後以及引入雙重質押獎勵機制後受到廣泛關注，使 PEPU 成為迷因幣和 Layer 2 領域的創新者。這些成就幫助 PEPU 在不斷演變的社區驅動數位資產領域中確立了重要地位。

PEPU 生態系統由多個互聯產品組成，為迷因幣愛好者和 DeFi 用戶提供全面的解決方案：

Pepe Unchained 主網

主網是 PEPU 生態系統的支柱，讓用戶能夠以最低的費用和高吞吐量轉移代幣、與智能合約互動並參與去中心化應用程序（dApps）。基於 Layer 2 技術構建的主網確保了快速的交易確認和可擴展性，支持不斷增長的 PEPU 用戶群及其使用場景。

質押平台

質押平台允許用戶鎖定其 PEPU 代幣並獲得豐厚的獎勵。通過參與質押，用戶不僅有助於網絡的安全性和流動性，還能享受 PEPU 生態系統獨有的雙重質押激勵。該平台設計簡便易用，獎勵計算透明且鎖定期靈活。

DeFi 和社區工具

其他組件包括去中心化金融應用程序，如流動性池、收益耕作和治理模塊。這些工具賦予用戶最大化其 PEPU 持倉效用的能力，參與協議治理，並通過活動、競賽和協作計劃與充滿活力的社區互動。

這些產品共同創造了一個無縫環境，其中 PEPU 作為實用代幣驅動所有互動，促進了一個自我維持且快速增長的生態系統。

迷因幣及更廣泛的加密領域面臨著幾個長期挑戰，而 PEPU 希望解決這些問題：

高昂的交易費用和網絡擁堵

熱門迷因幣用戶經常遇到過高的交易成本和緩慢的處理速度，特別是在網絡活動高峰期。這限制了可訪問性，並打消了小型 PEPU 投資者的參與意願。

缺乏可持續的效用和生態系統增長

許多迷因代幣缺乏現實世界的效用和穩健的生態系統，導致炒作週期短暫，持有人的長期價值有限。

集中控制與有限的社區參與

傳統迷因幣通常由小團隊管理，透明度有限，限制了社區意見和治理。

PEPU 通過其 Layer 2 基礎設施解決這些痛點，大幅降低了交易費用並提高了吞吐量。該項目全面的生態系統——包括質押、DeFi 和治理——確保了持續的效用和參與。通過實施透明的治理機制，PEPU 賦予其社區塑造平台未來的能力，促進更具包容性和韌性的數位資產。

PEPU 數位代幣的總發行量為 80 億枚代幣。這些代幣的比例分配如下：

質押獎勵： 30%

30% 項目開發： 47.5%

47.5% 市場推廣： 10%

10% 流動性： 7.5%

7.5% 鏈上存儲： 5%

這意味著：

24 億枚 PEPU 代幣 分配給質押獎勵。

分配給質押獎勵。 38 億枚代幣 保留給項目開發。

保留給項目開發。 8 億枚代幣 用於市場推廣。

用於市場推廣。 6 億枚代幣 分配給流動性。

分配給流動性。 4 億枚代幣 專門用於鏈上存儲。

平台保留隨時更改分配模型和百分比的權利。PEPU 的官方網站為 pepeunchained.com，白皮書可在 pepeunchained.com/assets/documents/whitepaper.pdf 找到。

在 PEPU 生態系統中，代幣具有多種功能：

交易費用： 用於支付網絡交易和智能合約互動。

用於支付網絡交易和智能合約互動。 質押： 用戶可以質押 PEPU 獲取獎勵並支持網絡安全。

用戶可以質押 PEPU 獲取獎勵並支持網絡安全。 治理： 代幣持有者可以參與協議治理，對提案和未來升級進行投票。

代幣持有者可以參與協議治理，對提案和未來升級進行投票。 生態系統激勵： 用於激勵參與 DeFi 應用程序、流動性池和社區計劃。

在代幣發行時，部分 PEPU 總供應量進入流通，剩餘部分則遵循結構化的解鎖計劃。此方法旨在確保市場穩定並支持長期生態系統增長。具體的解鎖時間表和歸屬期詳見官方白皮書。

PEPU 實施去中心化治理模式，允許代幣持有者通過鏈上投票系統提出並對協議變更進行投票。質押機制為用戶提供了賺取獎勵的機會，年化收益率（APY）由網絡參與率和質押池規模決定。這種雙重方法激勵了積極的社區參與，並協調了所有利益相關者的利益。

PEPU 在迷因幣和 Layer 2 區塊鏈領域中是一個創新解決方案，通過其可擴展的基礎設施、穩健的質押獎勵和社區驅動的治理解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷擴展的生態系統和透明的代幣經濟學，PEPU 展現出改變用戶與數位資產和去中心化應用程序互動方式的巨大潛力。準備開始交易 PEPU 了嗎？我們的綜合指南《PEPU 交易完全指南：從入門到實際操作》涵蓋了您需要了解的一切——從 PEPU 基本面和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易員，這份逐步指南都將為您提供 MEXC 安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的 PEPU 潛力！