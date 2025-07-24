什麼是PEPE2？數字資產與迷因幣的介紹

PEPE2，也稱為Pepe 2.0，是一種基於區塊鏈的加密貨幣，作為以太坊網絡上流行的迷因幣運作。該幣於2023年推出，旨在延續迷因代幣的病毒式成功，並建立一個充滿活力的社區，提供去中心化且由社區驅動的數字資產。憑藉其在以太坊上的基礎，PEPE2利用了領先智能合約平台的安全性和透明性。該代幣設計用於簡易交易、社區互動以及參與更廣泛的迷因幣生態系統，為用戶提供了一個有趣且易於進入數字資產和加密貨幣交易世界的入口。

PEPE2於2023年由一個匿名團隊推出，這在迷因幣領域中是一個常見的做法，強調去中心化和社區所有權。該項目的開發重點在於創建公平且透明的代幣分配，並且合同的所有權已經被放棄，以確保沒有單一實體控制供應或未來的鑄幣。團隊的願景是賦予社區力量，允許有機增長和互動，無需集中干預。自推出以來，PEPE2達成了幾個里程碑，包括在迷因幣社區中的快速採用、在主要加密貨幣交易平台（如MEXC）上架，以及建立了穩健的交易生態系統。該項目的成長得益於草根營銷、社交媒體互動和對透明度的承諾，使PEPE2成為迷因幣領域中的重要玩家。

PEPE2生態系統圍繞其代幣和社區驅動的倡議，為迷因幣愛好者提供了一個簡單但強大的平台。

主要平台/應用：

PEPE2生態系統的核心是其ERC-20代幣，可以用於交易、持有及社區活動。該代幣的設計確保完全去中心化，所有流通中的代幣均無中央機構控制供應。這種方法允許用戶無障礙地參與交易、社區活動和治理。

PEPE2生態系統的核心是其ERC-20代幣，可以用於交易、持有及社區活動。該代幣的設計確保完全去中心化，所有流通中的代幣均無中央機構控制供應。這種方法允許用戶無障礙地參與交易、社區活動和治理。 次要功能/服務：

PEPE2在每次轉帳時收取1%的交易稅。這筆稅收用於社區發展、市場推廣和流動性池支持，確保生態系統的持續增長和穩定性。透明的稅收機制鼓勵長期持有，並支持項目的可持續性。

PEPE2在每次轉帳時收取1%的交易稅。這筆稅收用於社區發展、市場推廣和流動性池支持，確保生態系統的持續增長和穩定性。透明的稅收機制鼓勵長期持有，並支持項目的可持續性。 額外生態系統組件：

PEPE2社區定期組織活動、競賽和社交宣傳活動，以推動參與度並擴展其影響力。這些倡議增強了歸屬感，並鼓勵迷因幣生態系統中的持有者和支持者積極參與。

這些組件共同創造了一個綜合性的環境，在其中PEPE2既作為實用代幣又作為社區代幣，推動網絡內的所有交互和倡議。

迷因幣缺乏去中心化：

許多迷因幣受到集中控制，引發了對加密貨幣交易操縱和不公平做法的擔憂。

許多迷因幣受到集中控制，引發了對加密貨幣交易操縱和不公平做法的擔憂。 有限的社區參與：

傳統代幣往往缺乏激勵和獎勵社區在數字資產空間內積極參與的機制。

傳統代幣往往缺乏激勵和獎勵社區在數字資產空間內積極參與的機制。 可持續性和增長挑戰：

迷因幣經常難以維持流動性和持續發展的資金。

PEPE2通過其完全去中心化的結構、已放棄的合同所有權和透明的交易稅來解決這些挑戰。通過確保所有代幣都在流通中並將交易費用分配給社區和流動性支持，PEPE2創建了一個可持續的、由社區驅動的生態系統，賦予用戶力量並促進迷因幣領域的有機增長。

總供應量和分配結構

數字代幣PEPE2（Pepe 2.0）的總發行量（最大供應量）被報告為420,690,000,000,000或469,000,000,000,000枚代幣。大多數近期和權威來源，包括市場數據聚合器和加密貨幣交易平台，引用的數字為469萬億枚代幣。整個供應量已全部流通，並且合同所有權已被放棄，意味著不會再鑄造新的代幣。

比例分配細節（即按錢包、團隊、社區、流動性等分解）在現有的搜索結果中未明確提供。然而，以下關鍵點已確定：

所有代幣均已流通 ：沒有保留、鎖定或限制供應；全部469萬億枚代幣均可在迷因幣生態系統中進行交易。

：沒有保留、鎖定或限制供應；全部469萬億枚代幣均可在迷因幣生態系統中進行交易。 沒有新發行或銷毀 ：合同不允許鑄造新代幣或銷毀現有代幣。

：合同不允許鑄造新代幣或銷毀現有代幣。 1%交易稅：每筆交易都會產生1%的稅，用於社區發展、市場推廣和流動性池支持。

摘要表：PEPE2（Pepe 2.0）代幣經濟學

屬性 值/描述 總供應量 469,000,000,000,000枚代幣 流通供應量 469,000,000,000,000枚代幣 所有權 已放棄（完全去中心化） 交易稅 1%（用於社區、市場推廣、流動性） 銷毀/鑄造機制 無（固定供應量）

注意事項和限制：

報告的總供應量存在小幅度差異（420.69T vs. 469T），但大多數近期來源和市場數據使用469T這一數字。

搜索結果中未提供詳細的錢包級別或比例分配細節（例如，頂級持有者、團隊、流動性池）。要獲取精確分布，需要進行鏈上分析（例如Etherscan）。

代幣效用和使用案例

在PEPE2生態系統中，該代幣具有多種功能：

交換媒介： 用於迷因幣社區內的交易和價值轉移。

用於迷因幣社區內的交易和價值轉移。 社區激勵： 交易稅資金用於支持社區倡議和市場推廣。

交易稅資金用於支持社區倡議和市場推廣。 流動性支持：部分交易費用分配給流動性池，增強交易穩定性。

流通計劃和解鎖時間表

所有代幣均已流通，沒有分期解鎖計劃。這確保了透明度，並消除了對未來供應衝擊的擔憂。

治理和質押機制

根據最新可用信息，PEPE2尚未實施正式的治理或質押機制。目前的重點仍然是社區驅動的增長和透明的代幣經濟學。

PEPE2作為迷因幣領域的一個創新解決方案，通過其完全去中心化的結構和透明的交易稅解決了關鍵挑戰。憑藉不斷壯大的社區和穩健的生態系統，PEPE2展示了改變用戶如何與迷因幣和社區驅動的數字資產互動的巨大潛力。準備開始交易PEPE2了嗎？我們全面的“PEPE2交易完整指南：從入門到實際操作”將帶您了解所需的一切知識——從PEPE2基礎知識和錢包設置到高級加密貨幣交易策略和風險管理技術。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將在MEXC安全平台上為您提供相關知識。立即探索如何在迷因幣生態系統中最大化您的PEPE2潛力！