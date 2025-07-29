什麼是PENGU？Pudgy Penguins數位資產介紹

PENGU是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Pudgy Penguins生態系統提供動力，這是一個致力於擴大受歡迎的Pudgy Penguins品牌訪問權的去中心化平台。PENGU的推出旨在解決原始Pudgy Penguins NFT收藏品的排他性和高進入門檻問題，其開發目的是使社區參與民主化。通過利用Solana區塊鏈，PENGU Pudgy Penguins讓用戶能夠透過一種更容易被廣大受眾接受的迷因幣來接觸Pudgy Penguins品牌，無論其經濟狀況如何。這種方法確保任何欣賞企鵝主題品牌和迷因文化的人都能參與其中，而不僅僅是那些有能力購買昂貴NFT的人。
PENGU由Pudgy Penguins背後的團隊創立，這是一個在數位收藏品領域獲得顯著關注的知名NFT項目。創始成員擁有區塊鏈開發、數位行銷和社群建設的背景，並以使Pudgy Penguins品牌更具包容性和廣泛認知的願景為目標。他們的使命是通過引入一種允許大眾參與的代幣，來解決NFT社區排他性的問題。自成立以來，PENGU Pudgy Penguins項目達成了多個里程碑，包括成功推出PENGU代幣、與Solana區塊鏈整合，以及將Pudgy Penguins生態系統擴展到涵蓋NFT和代幣持有者。戰略合作夥伴關係和社群驅動的舉措進一步鞏固了PENGU在社交媒體和數位收藏品領域作為領先迷因幣的地位。
PENGU生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在為粉絲和參與者提供全面的體驗：
這些組件共同創造了一個無縫的環境，其中PENGU作為實用代幣推動所有互動，確保Pudgy Penguins生態系統的自我維持和持續增長。
數位收藏品和NFT領域面臨幾個關鍵挑戰，而PENGU旨在解決這些問題：
PENGU通過其代幣經濟學和社群驅動的方法解決這些痛點，利用區塊鏈技術為Pudgy Penguins數位資產愛好者提供安全、高效且包容的解決方案。
PENGU代幣的總發行量為88,888,888,888枚代幣。
PENGU的比例分配：
|分配類別
|佔總供應量百分比
|備註
|Pudgy Penguins社群
|25.9%
|保留給Pudgy Penguins和相關NFT的持有者
|其他社群（Solana、ETH等）
|24.12%
|分配給更廣泛的Solana和以太坊社群
|團隊
|17.8%
|鎖定1年，3年線性釋放
|合作夥伴
|11.48%
|鎖定1年，3年線性釋放
|流動性支持
|12.35%
|保留用於去中心化交易所的流動性
|推廣
|4%
|用於行銷和生態系統增長
|公開銷售
|4%
|用於公開發售
|FTT持有者
|0.35%
|特別分配給FTT代幣持有者
此分配模型旨在促進社群參與、生態系統增長和利益相關者之間的長期一致性。官方Pudgy Penguins和PENGU文件以及主要的加密新聞媒體確認了這些數據。
注意事項：官方白皮書和網站未直接引用於搜索結果中，但上述數據在多個權威來源中保持一致。如果您需要最新或細節資料（例如釋放時間表或地址級別分配），請查閱官方Pudgy Penguins或PENGU代幣文件。
在生態系統內，PENGU具有多種功能：
在上市時，一部分代幣進入流通，剩餘部分則按照規定的釋放和解鎖時間表進行，以確保市場穩定和PENGU Pudgy Penguins的長期增長。
PENGU Pudgy Penguins在數位收藏品領域中是一項創新解決方案，通過其易於接觸的迷因幣模式和包容性的社群焦點來解決關鍵挑戰。憑藉不斷增長的用戶群和穩健的生態系統，PENGU展示了改變粉絲和參與者與Pudgy Penguins品牌互動方式的巨大潛力。準備好開始交易PENGU了嗎？我們的綜合指南《PENGU交易全攻略：從入門到實際操作》將帶您了解一切所需知識——從PENGU Pudgy Penguins基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您掌握MEXC的安全平台。立即探索如何最大化您的PENGU Pudgy Penguins潛力！
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。