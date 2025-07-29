什麼是PENGU？Pudgy Penguins數位資產介紹

PENGU是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Pudgy Penguins生態系統提供動力，這是一個致力於擴大受歡迎的Pudgy Penguins品牌訪問權的去中心化平台。PENGU的推出旨在解決原始Pudgy Penguins NFT收藏品的排他性和高進入門檻問題，其開發目的是使社區參與民主化。通過利用Solana區塊鏈，PENGU Pudgy Penguins讓用戶能夠透過一種更容易被廣大受眾接受的迷因幣來接觸Pudgy Penguins品牌，無論其經濟狀況如何。這種方法確保任何欣賞企鵝主題品牌和迷因文化的人都能參與其中，而不僅僅是那些有能力購買昂貴NFT的人。

PENGU由Pudgy Penguins背後的團隊創立，這是一個在數位收藏品領域獲得顯著關注的知名NFT項目。創始成員擁有區塊鏈開發、數位行銷和社群建設的背景，並以使Pudgy Penguins品牌更具包容性和廣泛認知的願景為目標。他們的使命是通過引入一種允許大眾參與的代幣，來解決NFT社區排他性的問題。自成立以來，PENGU Pudgy Penguins項目達成了多個里程碑，包括成功推出PENGU代幣、與Solana區塊鏈整合，以及將Pudgy Penguins生態系統擴展到涵蓋NFT和代幣持有者。戰略合作夥伴關係和社群驅動的舉措進一步鞏固了PENGU在社交媒體和數位收藏品領域作為領先迷因幣的地位。

PENGU生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在為粉絲和參與者提供全面的體驗：

Pudgy Penguins NFT收藏系列 ：奠定品牌身份和社群基礎的原始NFT系列。這些NFT作為數位收藏品，授予持有者進入生態系統內獨家活動和享有福利的權利。

：奠定品牌身份和社群基礎的原始NFT系列。這些NFT作為數位收藏品，授予持有者進入生態系統內獨家活動和享有福利的權利。 PENGU代幣 ：Pudgy Penguins生態系統的主要實用代幣，讓非NFT持有者也能廣泛參與。PENGU用於社群獎勵、治理和生態系統激勵，成為參與和成長的核心元素。

：Pudgy Penguins生態系統的主要實用代幣，讓非NFT持有者也能廣泛參與。PENGU用於社群獎勵、治理和生態系統激勵，成為參與和成長的核心元素。 社群互動平台：線上論壇、社交媒體渠道和互動活動，促進社群互動和品牌忠誠度。這些平台讓用戶能夠參與治理、促銷活動和協作行動。

這些組件共同創造了一個無縫的環境，其中PENGU作為實用代幣推動所有互動，確保Pudgy Penguins生態系統的自我維持和持續增長。

數位收藏品和NFT領域面臨幾個關鍵挑戰，而PENGU旨在解決這些問題：

高進入門檻：原始的Pudgy Penguins NFT價格昂貴，限制了只有富裕人士才能參與。這種排他性阻礙了更廣泛的社群參與，並抑制了品牌的成長。PENGU Pudgy Penguins通過提供低成本且廣泛可及的代幣，讓任何人可以加入生態系統，從而解決了這個問題。 有限的社群參與：單純擁有NFT限制了持有者的類型及其對生態系統影響的能力。PENGU引入了基於代幣的模式，使更多用戶能夠參與治理、獎勵和Pudgy Penguins生態系統的發展。 缺乏包容性的品牌參與：許多Pudgy Penguins品牌的粉絲由於高昂的進入成本而無法有意義地參與。通過推出PENGU，該項目向全球受眾開放品牌參與，促進了一個更具包容性和活力的社群。

PENGU通過其代幣經濟學和社群驅動的方法解決這些痛點，利用區塊鏈技術為Pudgy Penguins數位資產愛好者提供安全、高效且包容的解決方案。

PENGU代幣的總發行量為88,888,888,888枚代幣。

PENGU的比例分配：

分配類別 佔總供應量百分比 備註 Pudgy Penguins社群 25.9% 保留給Pudgy Penguins和相關NFT的持有者 其他社群（Solana、ETH等） 24.12% 分配給更廣泛的Solana和以太坊社群 團隊 17.8% 鎖定1年，3年線性釋放 合作夥伴 11.48% 鎖定1年，3年線性釋放 流動性支持 12.35% 保留用於去中心化交易所的流動性 推廣 4% 用於行銷和生態系統增長 公開銷售 4% 用於公開發售 FTT持有者 0.35% 特別分配給FTT代幣持有者

團隊 和 合作夥伴 的分配需遵守1年的鎖定期和3年的線性釋放。

和 的分配需遵守1年的鎖定期和3年的線性釋放。 面向社群的分配 （Pudgy Penguins和其他社群）合計佔總供應量的50%以上，強調廣泛的生態系統參與。

（Pudgy Penguins和其他社群）合計佔總供應量的50%以上，強調廣泛的生態系統參與。 流動性、推廣和公開銷售的分配確保市場穩定和PENGU Pudgy Penguins項目的持續發展。

此分配模型旨在促進社群參與、生態系統增長和利益相關者之間的長期一致性。官方Pudgy Penguins和PENGU文件以及主要的加密新聞媒體確認了這些數據。

注意事項：官方白皮書和網站未直接引用於搜索結果中，但上述數據在多個權威來源中保持一致。如果您需要最新或細節資料（例如釋放時間表或地址級別分配），請查閱官方Pudgy Penguins或PENGU代幣文件。

在生態系統內，PENGU具有多種功能：

實用代幣 ：用於社群獎勵、參與治理和Pudgy Penguins生態系統激勵。

：用於社群獎勵、參與治理和Pudgy Penguins生態系統激勵。 治理 ：代幣持有者可以投票支持提案並影響生態系統的方向。

：代幣持有者可以投票支持提案並影響生態系統的方向。 質押與獎勵：用戶可以質押PENGU以賺取獎勵並獲得額外特權，具體的年化收益率由生態系統因素決定。

在上市時，一部分代幣進入流通，剩餘部分則按照規定的釋放和解鎖時間表進行，以確保市場穩定和PENGU Pudgy Penguins的長期增長。

PENGU Pudgy Penguins在數位收藏品領域中是一項創新解決方案，通過其易於接觸的迷因幣模式和包容性的社群焦點來解決關鍵挑戰。憑藉不斷增長的用戶群和穩健的生態系統，PENGU展示了改變粉絲和參與者與Pudgy Penguins品牌互動方式的巨大潛力。準備好開始交易PENGU了嗎？我們的綜合指南《PENGU交易全攻略：從入門到實際操作》將帶您了解一切所需知識——從PENGU Pudgy Penguins基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您掌握MEXC的安全平台。立即探索如何最大化您的PENGU Pudgy Penguins潛力！