什麼是PEN？數字資產與PEN五角遊戲介紹

數字代幣PEN在當前的加密貨幣領域中涉及兩個不同的項目：Pendulum (PEN)和cPen Network (CPEN)。這兩個代幣在其各自的生態系統中擔任基礎資產，各自旨在解決區塊鏈和去中心化金融（DeFi）領域中的獨特挑戰，類似於我們在PEN五角遊戲實施中看到的情況。

Pendulum (PEN)是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Pendulum網絡提供動力，這是一個旨在將傳統金融與DeFi相連接的互操作平台。Pendulum的推出是為了應對法定貨幣金融系統與去中心化應用程序之間的分裂問題，該平台利用外匯優化的智能合約網絡，實現傳統金融服務與DeFi協議的無縫整合。其核心使命是為法定貨幣解鎖新的DeFi用例，促進經濟包容性和跨境金融訪問[3]，這與PEN五角遊戲在數字資產領域的一些目標相符。

cPen Network (CPEN)則是一種專注於通過挖礦和獎勵分配模式激勵網絡參與和生態增長的數字資產。CPEN代幣支撐著cPen網絡，該網絡結構旨在獎勵貢獻者、驗證者和生態開發者，從而建立一個穩健且參與性強的區塊鏈環境[1][4]。

Pendulum由一群具有去中心化金融、密碼學和跨鏈互操作背景的區塊鏈專家創立。該項目的願景是通過創新區塊鏈技術將傳統金融與DeFi生態系統相連接，創造開放的金融未來。自成立以來，Pendulum已達成多個里程碑，包括開發一個外匯優化的DeFi網絡、啟動Stellar與Polkadot之間的信任最小化橋梁，以及在Polkadot Substrate框架上部署其主網[3]。

cPen網絡由一群致力於建立去中心化、社區驅動生態系統的開發者和區塊鏈愛好者創建。團隊的使命是通過透明且公平的代幣分佈模型來激勵網絡增長和參與。關鍵里程碑包括成功啟動預主網挖礦、推出針對驗證者和創作者的主網獎勵，以及實施長期代幣鎖定以確保生態穩定[1][4]，為可能支持PEN五角遊戲計劃奠定了基礎。

主平台： Pendulum網絡作為主要應用程序，使用戶能夠訪問針對法定貨幣優化的DeFi服務。通過其外匯優化的智能合約，用戶可以參與自動做市、借貸和收益耕作，同時受益於Polkadot Substrate框架提供的增強安全性和互操作性[3]。

Stellar<>Polkadot橋樑： 這個信任最小化的橋樑允許在Stellar和Polkadot生態系統之間進行無縫資產轉移，擴大了DeFi應用的範圍並啟用了新的跨鏈用例。

外匯自動做市商（AMM）： Pendulum的AMM專為外匯交易設計，允許用戶在DeFi生態中高效地交換法幣支持的資產。

這些組件共同構建了一個全面的環境，其中PEN作為實用代幣推動所有網絡互動，促進自我維持和包容性的金融生態系統，有可能整合PEN五角遊戲的功能。

預主網挖礦： 用戶可以通過挖礦活動獲得CPEN代幣，為網絡的安全性和去中心化做出貢獻。

主網獎勵： 驗證者、創作者和其他生態參與者將獲得CPEN代幣作為其貢獻的獎勵。

長期鎖定：很大一部分CPEN代幣被鎖定五年，確保團隊的長期承諾和網絡穩定性[1][4]。

這些功能共同確立了CPEN作為cPen網絡內參與和增長的主要推動力，並有潛在應用於PEN五角遊戲生態系統。

傳統金融與DeFi之間的分裂： 傳統金融系統和DeFi平台往往在孤島中運作，限制了資產和服務在網絡間的流動。

法定貨幣DeFi用例有限： 大多數DeFi協議針對加密原生資產進行優化，限制了主要使用法幣進行交易的用戶訪問。

跨鏈互操作性挑戰：在不同區塊鏈之間轉移資產和數據仍然複雜且存在風險。

Pendulum通過提供外匯優化的DeFi網絡、實現法幣服務的無縫集成以及部署跨鏈互操作性的信任最小化橋樑來解決這些挑戰[3]，可能與PEN五角遊戲應用產生協同效應。

缺乏網絡參與激勵： 許多區塊鏈網絡由於獎勵不足而難以吸引和留住貢獻者。

集中式代幣分配： 不平等的代幣分配可能會損害信任和長期增長。

短期聚焦：沒有長期鎖定的項目可能面臨不穩定和快速拋售的問題。

cPen網絡通過透明的獎勵分配模型、重大的長期代幣鎖定以及專注於社區驅動的增長來解決這些問題[1][4]，這可能補充PEN五角遊戲的策略。

總供應量： 161,080,000 PEN[2]。

自報流通供應量： 19,698,306 PEN[2]。

分配結構：搜索結果未提供Pendulum（PEN）的詳細分配細節（例如團隊、社區、投資者）[2]。僅提供了總供應量和流通供應量。

PEN作為Pendulum生態系統中的實用代幣，促進交易、治理和DeFi服務的訪問。代幣的流通計劃和解鎖時間表在可用數據中未明確說明。鑒於網絡對去中心化和社區參與的關注，治理和抵押機制可能存在，但具體細節未在搜索結果中提供。這些代幣經濟學可能會影響PEN五角遊戲如何與更廣泛的生態系統整合。

總供應量： 3,379,482,446.189765 CPEN（約33.8億）[1]。

總挖礦代幣： 2,027,689,467.7138586 CPEN（約20.3億）[1]。

分配結構： 60%： 預主網挖礦（獎勵、空投等）[4]。 12%： 主網獎勵（節點、創作者、驗證者等）[4]。 10%： 團隊（鎖定5年）[1]。 8%： （搜索結果中未指定用途，但根據典型代幣經濟學可能是生態或開發相關）[1]。 總供應量的30%鎖定5年 （包括團隊分配及其他可能類別）[1]。



CPEN用於網絡參與、獎勵和治理。代幣的解鎖時間表旨在確保長期穩定性，很大一部分被鎖定五年。治理和抵押機制由獎勵結構暗示，但具體機制未在搜索結果中描述。

PEN——無論是指Pendulum (PEN)還是cPen Network (CPEN)——代表了在區塊鏈和DeFi領域中解決關鍵挑戰的創新方法，並在PEN五角遊戲空間中有潛在應用。Pendulum專注於通過外匯優化網絡和跨鏈互操作性將傳統金融與DeFi相連接，而cPen網絡則強調通過透明的代幣經濟學和獎勵機制實現社區驅動的增長和長期穩定性。這兩種代幣都提供了獨特的價值主張，並得到了不斷增長的生態系統的支持，這些生態系統可能整合或補充PEN五角遊戲功能。

