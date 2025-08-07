什麼是PCX？數字資產簡介

PCX代幣是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著專注於跨鏈資產互操作性的ChainX去中心化平台。ChainX於2019年5月推出，旨在解決比特幣、以太坊和波卡等多個區塊鏈之間無縫資產轉移與價值衡量的挑戰。憑藉其創新的跨鏈橋技術，PCX幣讓用戶能夠存入並挖取來自不同鏈的資產，確保安全、高效且透明的跨鏈操作。

ChainX於2019年由一群在分布式系統、密碼學和金融科技領域擁有深厚經驗的區塊鏈專家創立。創始團隊的願景是建立一個能打破孤立區塊鏈生態系統間壁壘的平台，實現真正的資產互操作性和去中心化金融。自成立以來，ChainX項目達成了多個重要里程碑，包括2019年5月主網上線、跨鏈挖礦與抵押機制的引入，以及與領先區塊鏈項目的戰略合作夥伴關係的建立。成功實施跨鏈橋後，該項目獲得了廣泛關注，將ChainX代幣定位為跨鏈DeFi領域的創新者。

PCX加密生態系統由多個相互關聯的產品組成，共同為尋求跨鏈資產管理的用戶提供全面解決方案：

ChainX主網：PCX生態系統的主要平台，ChainX主網允許用戶使用其跨鏈橋技術，在多個區塊鏈之間存入、挖礦和轉移資產。該平台支持安全高效的跨鏈交易，服務於不斷增長的資產礦工和質押者群體。 跨鏈橋：這項二級服務擴展了ChainX的功能，提供對支持區塊鏈之間的無縫資產轉移。用戶可以將BTC、ETH、DOT等資產轉移到ChainX生態系統中，從而去中心化挖礦和質押獎勵中受益。 質押與治理模塊：這一附加組件允許用戶通過質押PCX代幣參與網絡治理並獲得獎勵。通過其鏈上投票和質押機制，該模塊支持去中心化決策和網絡安全。

這三個組件共同創造了一個綜合環境，其中ChainX代幣作為實用和治理代幣，推動網絡內所有互動，促進了一個自我維持且高效的生態系統。

跨鏈DeFi領域目前面臨幾個關鍵挑戰，而PCX幣旨在通過其創新方法來解決這些問題：

碎片化的資產生態系統：用戶難以在不同區塊鏈之間自由轉移資產，導致流動性孤島和效率低下。這影響了交易者、投資者和DeFi參與者，使成本提高且機會受限。傳統解決方案由於技術不兼容而失敗。 缺乏統一的價值衡量標準：另一大挑戰是缺乏跨鏈資產貢獻的標準化衡量與獎勵方式。這個問題導致不公平的挖礦激勵，並阻止用戶最大化收益。當前方法依賴孤立的獎勵系統，缺乏透明度和跨鏈兼容性。 集中控制與安全風險：該領域還受到集中化橋樑和託管解決方案的困擾，這些方案為用戶帶來安全漏洞和單點故障。儘管之前已有嘗試，但現有解決方案往往在去中心化或安全性方面妥協，因此這一挑戰依然存在。

ChainX加密貨幣通過其去中心化的跨鏈橋和挖礦模型，解決了這些痛點，實現無縫資產轉移、公平價值衡量和強大的網絡安全。通過利用區塊鏈技術，PCX提供了全面且安全的解決方案，改變了用戶與跨鏈資產互動的方式。

數字代幣PCX（ChainX）的總發行量為2100萬枚。這是固定的最高供應量，類似於比特幣，不會再增加。

比例分配詳情：

創始團隊：在最初兩年的運營後持有總供應量的20%（420萬PCX）。

發行計劃：ChainX代幣初始每區塊發行50枚PCX，每兩年減半一次，隨時間推移減少區塊獎勵。

流通供應：根據最新可用數據，目前流通供應量約為680萬PCX。隨著更多代幣被挖出，此數字將逐漸增加，直到達到2100萬的上限。

分配機制：PCX加密貨幣通過挖礦（質押和資產挖礦）進行分配，用戶存入BTC、ETH或EOS等資產並將獲得PCX作為回報。分配進一步分為BTC存款池、節點PCX投票池和DOT映射SDOT池。

摘要表：

類別 數量（PCX） 比例（%） 總發行量 21,000,000 100 創始團隊 4,200,000 20 流通供應 ~6,800,000 ~32 剩餘（待挖） ~14,200,000 ~68

關鍵點：

每兩年減半一次，減少新發行量，類似比特幣模式。

分配通過質押和資產挖礦進行，創始團隊的分配在兩年後固定。

PCX代幣用於礦工費、質押、投票以及作為網絡節點的抵押品。

如需最當前和詳細的分佈情況，請參閱官方ChainX文檔或白皮書（通常可在ChainX官網上找到）。

ChainX作為跨鏈DeFi領域的創新解決方案，通過其跨鏈橋和去中心化挖礦模型解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和穩健的代幣經濟學，PCX加密貨幣展示了巨大潛力，可改變用戶在多個區塊鏈之間與數字資產互動的方式。