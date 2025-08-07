什麼是PCX？數字資產簡介

PCX代幣是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著專注於跨鏈資產互操作性的ChainX去中心化平台。ChainX於2019年5月推出，旨在解決比特幣、以太坊和波卡等多個區塊鏈之間無縫資產轉移與價值衡量的挑戰。憑藉其創新的跨鏈橋技術，PCX幣讓用戶能夠存入並挖取來自不同鏈的資產，確保安全、高效且透明的跨鏈操作。
ChainX於2019年由一群在分布式系統、密碼學和金融科技領域擁有深厚經驗的區塊鏈專家創立。創始團隊的願景是建立一個能打破孤立區塊鏈生態系統間壁壘的平台，實現真正的資產互操作性和去中心化金融。自成立以來，ChainX項目達成了多個重要里程碑，包括2019年5月主網上線、跨鏈挖礦與抵押機制的引入，以及與領先區塊鏈項目的戰略合作夥伴關係的建立。成功實施跨鏈橋後，該項目獲得了廣泛關注，將ChainX代幣定位為跨鏈DeFi領域的創新者。
PCX加密生態系統由多個相互關聯的產品組成，共同為尋求跨鏈資產管理的用戶提供全面解決方案：
這三個組件共同創造了一個綜合環境，其中ChainX代幣作為實用和治理代幣，推動網絡內所有互動，促進了一個自我維持且高效的生態系統。
跨鏈DeFi領域目前面臨幾個關鍵挑戰，而PCX幣旨在通過其創新方法來解決這些問題：
ChainX加密貨幣通過其去中心化的跨鏈橋和挖礦模型，解決了這些痛點，實現無縫資產轉移、公平價值衡量和強大的網絡安全。通過利用區塊鏈技術，PCX提供了全面且安全的解決方案，改變了用戶與跨鏈資產互動的方式。
數字代幣PCX（ChainX）的總發行量為2100萬枚。這是固定的最高供應量，類似於比特幣，不會再增加。
比例分配詳情：
摘要表：
|類別
|數量（PCX）
|比例（%）
|總發行量
|21,000,000
|100
|創始團隊
|4,200,000
|20
|流通供應
|~6,800,000
|~32
|剩餘（待挖）
|~14,200,000
|~68
關鍵點：
如需最當前和詳細的分佈情況，請參閱官方ChainX文檔或白皮書（通常可在ChainX官網上找到）。
ChainX作為跨鏈DeFi領域的創新解決方案，通過其跨鏈橋和去中心化挖礦模型解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統和穩健的代幣經濟學，PCX加密貨幣展示了巨大潛力，可改變用戶在多個區塊鏈之間與數字資產互動的方式。
