關鍵要點速覽： 1）Paradise Tycoon 是一款開放世界多人線上元宇宙遊戲，玩家在其中可以建設自己的島嶼、開展社交活動、交易資產，擁有沉浸式經營體驗。 2）Paradise Tycoon 圍繞 MOANI 代幣構建經濟系統，遊戲資產以 NFT 形式存在，島嶼、裝飾、角色皮膚等均可鏈上確權與交易。 3）Paradise Tycoon 主打「邊玩邊賺」，支援新手無門檻參與，降低 Web3 遊
什麼是 Paradise Tycoon？一文詳解 MOANI 代幣機制與遊戲內經濟體系

2025年7月16日
關鍵要點速覽：


1）Paradise Tycoon 是一款開放世界多人線上元宇宙遊戲，玩家在其中可以建設自己的島嶼、開展社交活動、交易資產，擁有沉浸式經營體驗。
2）Paradise Tycoon 圍繞 MOANI 代幣構建經濟系統，遊戲資產以 NFT 形式存在，島嶼、裝飾、角色皮膚等均可鏈上確權與交易。
3）Paradise Tycoon 主打「邊玩邊賺」，支援新手無門檻參與，降低 Web3 遊戲入門門檻。
4）Paradise Tycoon 由芬蘭頂尖遊戲工作室 Empires Not Vampires 開發，團隊成員背景深厚，擁有多年 AAA 遊戲與區塊鏈經驗。
5）Paradise Tycoon 路線圖明確，2025 年將完成全球化擴展，構建社群主導的元宇宙經濟體。

隨着區塊鏈遊戲（GameFi）與元宇宙概念的不斷發展，越來越多項目正在嘗試將傳統遊戲體驗與加密經濟結合，打造屬於玩家的數位世界。Paradise Tycoon 是一款集建設、社交、收益於一體的 Web3 元宇宙遊戲，其獨特的代幣機制、精緻的虛擬世界和自由度極高的玩法吸引了大量關注。

1. 什麼是 Paradise Tycoon


Paradise Tycoon 是一款結合 Web3 技術、開放世界沙盒與模擬經營玩法的創新鏈遊。玩家將從一片荒蕪小島開始，透過資源收集、建築升級、貿易互動等方式，逐步打造屬於自己的理想度假天堂。在此過程中，你可以與全球玩家互動、合作建設，也可在鏈上市場中交易 NFT 資產賺取收益。

Paradise Tycoon 由經驗豐富的芬蘭獨立遊戲工作室 Empires Not Vampires 打造，其遊戲作品在移動平台積累了數百萬下載量。Paradise Tycoon 結合了他們對於用戶體驗、遊戲經濟與社群驅動的深刻理解，旨在打破傳統鏈遊「門檻高、畫質差、玩法弱」的刻板印象，打造一款真正適合大眾玩家參與的區塊鏈遊戲。Paradise Tycoon 鼓勵玩家建設屬於自己的理想生活環境，而非參與消耗性「打金」模式。其核心設計理念包括：

  • 無戰鬥系統：強調和平與建設，代替傳統 MMORPG 中的打怪升級。
  • 社交優先：島嶼鄰里、聚會系統、公會合作，共建元宇宙社群。
  • 創作激勵：玩家可以創造並銷售島嶼設計、家具、皮膚等 UGC 內容。
  • 技術兼容性強：支援移動端、Web3 錢包、NFT 市場無縫銜接。

2. Paradise Tycoon 的代幣經濟系統


Paradise Tycoon 的經濟模型以治理代幣 MOANI 為核心，結合可交易的 NFT 資產與鏈上市場，構建一個循環可持續、玩家驅動的虛擬經濟體。

2.1 MOANI 代幣的用途


MOANI 代幣擁有豐富的使用場景，可用來提升遊戲體驗，其功能也將隨着玩家社群的發展不斷擴展。MOANI 的主要用途包括：
  • 拍賣行：用於交易你所在島嶼無法獲取的資源。
  • 遊戲商店：購買消耗品、定製裝飾等道具。
  • 競賽報名費：用於參與賽事、競賽等官方或社群活動。
  • 島嶼買賣或租賃：用於購買或出租土地和島嶼資產。
  • 用戶創作內容的功能性支付：如發布、推廣或增強 UGC（用戶生成內容）。

2.2 MOANI 代幣的分配機制


為了保障生態的長期穩定，MOANI 總量被設定為 60 億枚，並根據不同參與者及用途做出科學分配：
分配部分
占比
歸屬期
種子輪前（Pre-Seed Round）
10.8%
TGE 時 3.75%，3 個月的懸崖期，隨後 24 個月逐步解鎖。
種子輪（Seed Round）
6%
TGE 時 5%，2 個月的懸崖期，隨後 16 個月逐步解鎖。
私募（Private Round）
4.4%
TGE 時 7%，1 個月的懸崖期，隨後 12 個月逐步解鎖。
KOL（KOL Round）
0.6%
TGE 時 10%，1 個月的懸崖期，隨後 10 個月逐步解鎖。
公募（Public Round）
4%
TGE 時 15%，1 個月的懸崖期，隨後 8 個月逐步解鎖。
*遊戲及用戶原創內容獎勵（*Game & UGC Rewards）
30%
TGE 時 5%，然後 5 年每月線性解鎖。
顧問（Advisors）
3%
1 年的懸崖期，隨後 10 個月每月解鎖 10%。
團隊與招募（Team & recruits）
14.2%
12 個月的懸崖期，隨後 24 個月每月解鎖 4.167%。
營運和市場營銷（Operations & Marketing）
17%
TGE 時 3%，隨後 36 個月逐步解鎖。
流動性提供（Liquidity Provision）
10%
TGE 時 33.3%，33.3% 為 2900 萬美元 FDV，33.3% 為 4600 萬美元 FDV。

MOANI 這套代幣分配機制體現了「玩家優先，長期導向」的分配理念，旨在兼顧投資人、玩家、開發者等多方利益，推動健康成長。此外 Paradise Tycoon 團隊還在不斷為玩家解鎖使用 MOANI 的新方式，以提升用戶的遊戲體驗！

3. MOANI 的代幣價格和獲取方式


3.1 MOANI 代幣的價格預測


MOANI 代幣的價格將受到市場供需、加密行情、Paradise Tycoon 遊戲生態發展、用戶活躍度以及外部合作等多重因素影響。若遊戲玩法不斷豐富、用戶規模擴大，MOANI 的使用需求將有望提升其市場價值。

需要明確的是，加密資產本質上波動劇烈、受政策、流動性、市場情緒等多方面影響，MOANI 的價格仍存在高度不確定性。投資者應重點關注項目路線圖的推進情況、MOANI 的鏈上使用量及主流交易所（如 MEXC、Uniswap 等）上的市場反饋數據。

建議投資者保持理性判斷，避免盲目跟風，結合自身風險承受能力與中長期市場表現，做出謹慎決策。MOANI 的未來雖具潛力，但同樣需警惕價格炒作與短期情緒波動帶來的投資風險。

3.2 MOANI 代幣的獲取方式

MOANI 目前尚未進行公開上線交易，玩家可以透過以下方式獲得 MOANI 代幣：
  • 完成 Paradise Pass 任務、限時任務和交易來賺取 MOANI。
  • 參與官方或玩家自辦的活動與競賽贏取 MOANI。
  • 在拍賣行中與其他玩家交易 MOANI。
  • 使用 MOANI 創造內容，按自己的方式成為大亨。

4. Paradise Tycoon 遊戲玩法介紹


Paradise Tycoon 是一款多人線上的Web3模擬經營類遊戲，玩家在熱帶島嶼中扮演一位大亨，透過建設、生產、交易與社交，打造屬於自己的樂園。

1）島嶼建設與資源採集：玩家擁有一座可自定義的私人島嶼，可採集木材、礦石、農作物等資源，用於建造、升級和交易。
2）職業發展與技能提升：可選擇如伐木工、工匠、農夫等職業，透過製作道具、加工資源獲取收益，並逐步解鎖更高級技能。
3）社交協作與公共空間：遊戲設有市集、集會區等社交區域，玩家可合作建造、交換資源，或加入公會參與集體活動。
4）探險任務與活動挑戰：支援離島探險和限時任務，完成挑戰可獲得道具、經驗和 MOANI 獎勵。
5）自由交易與拍賣行：玩家可透過拍賣行交易物品，以 MOANI 進行結算，參與虛擬經濟體系。
6）用戶創作與未來 UGC 系統：將逐步開放 UGC 工具，允許玩家上傳自製建築、物品等，形成可交易資產。
7）跨平台體驗：遊戲支援網頁與移動端，提供一鍵登錄體驗，降低 Web3 入門門檻，適合新手和加密玩家共同參與。

Paradise Tycoon 結合模擬經營與Web3元素，提供自由創造、社交互動與代幣經濟相結合的沉浸式遊戲體驗。

5. Paradise Tycoon 的 NFT 系統


NFT 在 Paradise Tycoon 中不僅僅是「道具」或「頭像」，更是資產確權的核心：

島嶼 NFT：玩家使用 MOANI 代幣購買稀有、史詩和傳奇島嶼。這些島嶼面積更大，可以建造更多建築，這使得玩家能夠獲取更豐富的資源，在製作和活動中占據優勢。
工具 NFT：每件工具都擁有獨特的物品等級、稀有度和屬性組合 。更高等級的物品擁有更優異的屬性，而史詩級和傳奇級 NFT 物品甚至擁有特殊能力和套裝獎勵。
通行證 NFT：隨着等級的提升，持有 Paradise Pass NFT 解鎖更豐厚的獎勵，包括 MOANI 代幣。
飾品和寵物 NFT：用於家庭和人物的裝飾。


6. Paradise Tycoon 的團隊介紹


Paradise Tycoon 的開發團隊 Empires Not Vampires 成立於芬蘭，擁有強大的遊戲開發和加密技術背景。

核心成員：
Anssi Jäppinen（CEO）：超過 15 年遊戲行業經驗，專注沙盒模擬類遊戲。
Juuso Heinisuo（創意總監）：曾在多家歐洲遊戲公司任職，重視遊戲敘事與玩家驅動的玩法。
Heikki Rautio（營運官）：曾負責多個區塊鏈項目的商業策略與社群增長。

顧問陣容：
項目顧問來自 Animoca Brands、Polygon、YGG SEA 等一線 Web3 項目，為遊戲的代幣經濟設計、跨鏈部署與社群營運提供專業指導。

7. Paradise Tycoon 團隊使命


Paradise Tycoon 團隊的使命是打造具有互操作性的社交型區塊鏈遊戲，構建可持續的經濟體系，並實現持久的數位資產所有權，使其流傳數十年。

Paradise Tycoon 團隊希望透過實踐證明，區塊鏈技術透過數位所有權可以極大提升主流遊戲品質，並藉助便捷的入門方式與卓越的用戶體驗，吸引更多非加密用戶進入 Web3 遊戲世界。Paradise Tycoon 團隊致力於引領 Web3 遊戲邁入下一個時代。

8. 結語


Paradise Tycoon 不僅是一款集建造、探索、社交於一體的開放世界遊戲，更是一次面向未來的 Web3 遊戲生態嘗試。它以玩家為中心，將可持續經濟、真實的數位資產所有權和去中心化治理融入日常遊戲體驗中，真正實現「玩中創造、玩中擁有、玩中獲益」的理念。

隨着 MOANI 代幣生態的不斷完善、NFT 系統的拓展以及團隊持續推進的技術與內容創新，Paradise Tycoon 正在構建一個開放、包容、充滿活力的數位樂園。這不僅是區塊鏈遊戲的一次革新，更是一次將遊戲樂趣與現實價值緊密結合的探索。

