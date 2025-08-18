什麼是OXT？ Orchid加密數字資產簡介

OXT代幣是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Orchid去中心化平台提供動力，該平台專注於解決互聯網訪問中的隱私和審查問題。該Orchid加密貨幣於2019年12月推出，旨在解決VPN領域中缺乏安全、私密和去中心化解決方案的問題。憑藉其獨特的技術，Orchid讓用戶能夠使用OXT幣從全球供應商池中購買帶寬，確保尋求繞過審查和監控的互聯網用戶享有隱私、速度和成本效益。
Orchid於2017年由一群經驗豐富的技術專家和企業家創立，其中包括Steven Waterhouse博士（Pantera Capital前合夥人兼RPX聯合創始人）、Jay Freeman（Cydia創作者）、Gustav Simonsson（以太坊啟動工程師）和Brian J. Fox（GNU Bash創作者）。創始團隊的願景是通過區塊鏈技術的創新應用，打造一個能夠使互聯網訪問和隱私民主化的平台。
自成立以來，Orchid加密貨幣達成了多個重要里程碑，包括從知名風險投資公司籌集了大量種子資金、2019年12月主網上線，以及與注重隱私的組織建立了戰略合作夥伴關係。該項目在主網發布及其納支付系統推出後獲得了廣泛關注，使Orchid成為去中心化VPN和隱私領域的領先創新者。
Orchid生態系統由幾個相互關聯的產品組成，共同為注重隱私的互聯網用戶提供全面解決方案。核心產品包括：
1. Orchid VPN平台：
Orchid VPN作為生態系統的主要應用程序，允許用戶使用OXT代幣通過納支付系統從多個供應商購買帶寬。該平台利用基於WebRTC構建的自定義VPN協議，為用戶提供高性能網絡，讓他們能夠安全且私密地訪問互聯網。Orchid VPN被全球成千上萬的用戶用於繞過審查和保護在線隱私，成為去中心化VPN市場中的領先解決方案。
2. 帶寬市場：
帶寬市場通過提供一個去中心化的環境擴展了Orchid的功能，供應商可以在其中提供帶寬，用戶則可以從全球池中選擇。此服務允許用戶根據價格、位置和聲譽選擇供應商，從競爭性定價和增強的隱私中受益。通過智能合約和區塊鏈技術，市場為所有參與者創造了一個高效且透明的體驗。
3. 納支付系統：
Orchid的納支付系統通過實現帶寬支付的微型交易來完善生態系統。憑藉其創新的概率支付功能，用戶可以以最少的交易費用即時支付供應商，支持可擴展且具有成本效益的隱私解決方案。這代表了一種市場之前未有的VPN支付方式。
這三個組件共同作用，創造了一個全面的環境，其中OXT加密貨幣作為實用代幣，為網絡內的所有互動提供動力，創造了一個自我維持且高效的生態系統。
VPN和隱私領域目前面臨著幾個關鍵挑戰，Orchid旨在通過其創新方法解決這些問題：
1. 集中式VPN漏洞：
在VPN行業中，用戶面臨集中式供應商可能被攻破、審查或被迫記錄用戶數據的問題，導致隱私風險和監控暴露。這個問題影響了限制性政權下的個人和隱私倡導者，導致匿名性和自由的喪失。由於集中式結構的原因，傳統VPN一直未能解決這一問題。
2. 有限的支付選項和高額費用：
另一個重大挑戰是缺乏靈活且低成本的VPN服務支付選項。這個問題導致高昂的交易費用，並阻止用戶獲得負擔得起的隱私解決方案。現有方法依賴信用卡或訂閱模式，由於隱私問題和不靈活性而效果不佳。
3. 審查和受限信息訪問：
該行業還因政府審查和信息訪問受限而受苦，為某些地區的用戶設置障礙。儘管之前曾嘗試解決這個問題，但由於集中式解決方案容易被封鎖或監管，這一挑戰依然存在。
Orchid通過其去中心化、基於區塊鏈的方法解決這些痛點，提供抗審查的訪問、通過OXT幣進行私人支付，以及全球帶寬供應商池。通過利用智能合約和納支付，Orchid提供了安全高效的解決方案，改變了用戶與互聯網隱私和訪問交互的方式。
OXT代幣設計了一個周到的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：
數字代幣OXT（Orchid）的總發行量為10億枚代幣，代表最大供應量並且是固定的——永遠不會再創建新代幣。這使得Orchid幣成為一種非通脹的、潛在通縮的資產，因為合同罰款會燒毀代幣。
比例分佈：
- 啟動時（2019年12月），Orchid Labs, Inc.在其金庫中持有400,579,272 OXT，政策是每月從金庫釋放不超過1000萬枚代幣。
- 根據最新數據，流通供應量約為591,544,729 OXT。這意味著大約59%的總供應量已在流通，剩餘部分可能由Orchid Labs持有或受制於授予和釋放計劃。
- 初始分配包括分配給投資者、團隊和金庫的部分，但提供的來源中未詳細說明各類別（例如團隊、投資者、公眾）的細分情況。
關鍵點：
- 總供應量： 1,000,000,000 OXT代幣（固定，無通脹）。
- 當前流通供應量： ~591,544,729 OXT幣。
- 金庫（截至2019年12月）： 400,579,272 Orchid代幣，每月有控制地釋放。
- 通縮機制： 部分OXT加密貨幣可能會作為罰款被燒毀，從而減少供應。
在生態系統中，Orchid代幣有多種功能：
- 帶寬支付： 用戶使用OXT通過納支付系統支付VPN帶寬。
- 供應商激勵： 帶寬供應商通過提供網絡資源賺取OXT幣。
- 網絡安全： OXT加密貨幣用於合同機制，可能會導致罰款燒毀代幣，支持網絡完整性。
Orchid目前尚未實施正式的治理或質押模型，但OXT的實用性對於所有網絡互動至關重要。
OXT在隱私和VPN領域是一個創新解決方案，通過其去中心化架構和基於區塊鏈的支付系統解決了關鍵挑戰。憑借不斷增長的用戶群和強大的生態系統，Orchid展示了巨大潛力，有望改變個人訪問和支付私人互聯網服務的方式。
