什麼是Ontology Gas(ONG)？數字資產簡介

本體論燃料 (ONG) 是一種基於區塊鏈的實用代幣，為 Ontology 去中心化平台提供動力，該平台旨在為廣泛的行業提供高性能、可定制的公共區塊鏈。Ontology Gas 代幣於 2019 年 8 月推出，旨在滿足 Ontology 生態系統內高效、可擴展且安全的交易處理需求。通過其雙代幣模型，Ontology 將治理（ONT）與實用性（ONG 幣）分開，使用戶能夠支付交易費用、智能合約執行和資源管理，同時確保低成本、高吞吐量和強大的網絡安全性。ONG 加密貨幣對於維持 Ontology 網絡的日常運營和激勵節點參與至關重要。

Ontology 於 2017 年由具有豐富分布式系統、身份解決方案和金融技術經驗的區塊鏈架構師李俊創立。核心團隊包括在密碼學、企業 IT 和業務發展方面有背景的專業人士，其中許多人曾在科技和金融領域的知名組織工作過。創始團隊的願景是打造一個能夠彌補區塊鏈技術與現實世界商業應用之間差距的平台，重點關注數字身份、數據完整性和跨鏈互操作性。

自成立以來，Ontology 已經達成了幾個重要的里程碑，包括 2018 年 6 月主網的啟動、雙代幣模型（ONT 和 Ontology Gas 代幣）的引入以及 ONT ID（去中心化身份框架）和 Ontology WASM 虛擬機等關鍵產品的推出。與技術公司和企業客戶的戰略合作進一步鞏固了 Ontology 作為領先的區塊鏈基礎設施提供商的地位。在主網啟動以及質押和獎勵機制實施後，該項目獲得了大量關注，從而將 ONG 幣定位為 Ontology 生態系統中的核心實用代幣。

ONG 代幣生態系統由多個相互連接的產品組成，共同為企業、開發者和終端用戶提供全面的解決方案：

Ontology 主網:

Ontology 主網作為基礎區塊鏈平台，使用戶能夠部署智能合約、管理數字身份並處理高速交易。基於強大的共識機制，主網確保了安全性、可擴展性和互操作性，支持各種去中心化應用程序（dApps）和企業解決方案。數千名開發者和企業使用主網進行金融、供應鏈和數字身份方面的應用，使其成為企業區塊鏈領域的領先解決方案。

ONT ID（去中心化身份框架）:

ONT ID 擴展了 Ontology Gas 生態系統的功能，提供了安全、用戶可控的數字身份解決方案。這項服務允許個人和組織管理他們的身份憑證、控制對個人數據的訪問並遵守監管要求。通過加密證明和去中心化存儲，ONT ID 為網絡中的所有參與者創造了無縫且保護隱私的體驗。

Ontology WASM 虚拟机:

Ontology WASM 虚拟机通过允许开发者使用多种编程语言编写和部署智能合约来完善生态系统。通过其对 WebAssembly 的创新支持，该组件实现了高性能的合约执行并支持所有用户的跨链互操作性。这代表了一种独特的智能合约开发方法，此前在许多公共区块链中尚未实现。

这三个组件共同创造了一个综合环境，其中 Ontology Gas（ONG）作为效用代币为网络内的所有交互提供动力，从而创建一个自给自足且高效的生态系统。

当前区块链行业面临几个关键挑战，这些挑战旨在通过其创新方法解决：

1. 高昂的交易成本和网络拥堵:

区块链领域的用户受到高昂的交易费用和缓慢的处理时间困扰，导致成本增加和可用性降低。这一问题影响了开发者和终端用户，导致效率低下并限制了去中心化应用的采用。由于可扩展性和设计限制，传统区块链未能解决这个问题。

2. 缺乏可定制和互操作的解决方案:

另一个重大挑战是缺乏可以根据特定业务需求进行调整的灵活区块链平台。这一问题造成了碎片化，并阻止企业将区块链技术集成到现有系统中。目前的尝试通过侧链或二层解决方案来解决此问题，但由于复杂性和有限的互操作性，这些方法往往效果不佳。

3. 数据隐私和身份管理:

该行业还缺乏数字身份和数据隐私的充分解决方案，这为用户和组织带来了安全风险和合规挑战。尽管之前有过多次尝试，但现有的方法通常依赖于集中式中介或缺乏强大的加密保护，因此这一挑战仍然存在。

Ontology Gas 代币通过其双代币模型和先进的技术基础设施解决了这些痛点，实现了低成本交易、可定制的区块链部署和安全的数字身份管理。通过利用高性能共识机制和去中心化身份协议，ONG 提供了一个全面且高效的解决方案，改变了用户和企业与区块链技术互动的方式。

总供应量与分配结构

数字代币 ONG（Ontology Gas）是 Ontology 区块链的实用代币，主要用于 Ontology Gas 生态系统内的交易费用和资源管理。

总发行量：

最大总供应量 为 1,000,000,000（10亿）代币 。

为 。 Ontology Gas 会在用户持有 ONT（Ontology）代币时逐步生成，大约 16% 在主网上线后的第一年内释放。

比例分配：

根据最新可用数据， 流通供应量 报告如下： 1.577 亿 ONG 代币 （CoinCarp，可能是 Ontology Gas 最准确的数据） 一些来源列出的流通供应量为 1,000,000,000 ONG ，但这似乎是错误或与总供应量混淆的结果。

报告如下： 分配机制 如下： ONG 加密货币并非预先挖掘或预分配；而是随着时间推移奖励给持有 ONT 的用户，以激励质押和参与网络。 没有创始人、团队或投资者的详细公开分配明细，因为 Ontology Gas 根据 ONT 持有量进行算法分配。

如下：

关键点：

总供应量： 1,000,000,000 ONG 代币。

1,000,000,000 ONG 代币。 流通供应量： 截至最新数据，约 1.577 亿 Ontology Gas 代币。

截至最新数据，约 1.577 亿 Ontology Gas 代币。 分配： 持续进行，与 ONT 持有量成比例；没有固定分配给特定方。

注意事项：

一些来源报告的流通供应量数据存在冲突；最权威和最新的数据显示流通中的 ONG 代币约为 1.577 亿。

要获取最精确和最新的数据，请查阅官方 Ontology Gas 网站或主要数据聚合器。

代币实用性和用例

在 Ontology 生态系统内，Ontology Gas 具有多种功能：

交易费用： ONG 代币用于支付 Ontology 网络上的交易费用和智能合约执行。

ONG 代币用于支付 Ontology 网络上的交易费用和智能合约执行。 资源管理： Ontology Gas 代币需要用于资源分配和网络运营，确保区块链的稳定性和安全性。

Ontology Gas 代币需要用于资源分配和网络运营，确保区块链的稳定性和安全性。 激励措施： ONG 加密货币作为奖励分配给参与质押和网络治理的 ONT 持有者。

流通计划和解锁时间表

Ontology Gas 会随着 ONT 持有者领取奖励逐渐释放，释放率随时间递减。没有固定的解锁时间表；相反，释放由网络活动和 ONT 质押参与情况通过算法决定。

治理和质押机制

虽然 ONG 本身主要是实用代币，但 ONT 持有者参与网络治理，包括对协议升级和共识节点选择进行投票。通过质押 ONT 获得 Ontology Gas，激励长期参与和网络安全。

Ontology Gas (ONG) 作为区块链基础设施领域的一项创新解决方案，通过其双代币模型和先进技术特性解决了关键挑战。凭借其不断发展的生态系统和强大的实用性，ONG 代币展示了变革企业和用户如何与去中心化网络互动的巨大潜力。