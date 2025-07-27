什麼是ONT？數字資產簡介

本體論代幣（ONT）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為Ontology去中心化平台提供動力，該平台專注於通過去中心化身份和數據管理為Web3提供信任、隱私和安全解決方案。ONT代幣於2018年2月推出，旨在滿足快速發展的Web3生態系統中對於安全、保護隱私的數字身份和數據交換的關鍵需求。憑藉其高性能公共區塊鏈和模組化基礎設施，Ontology使用戶和企業能夠構建和部署符合其需求的區塊鏈解決方案，確保法規遵從性、互操作性和以用戶為中心的隱私。ONT加密貨幣作為該生態系統中的實用代幣，促進交易、治理和質押，同時支持廣泛的去中心化應用程序。

Ontology於2017年由李俊創立，他曾擔任IT和金融科技領域的高級職位，帶來了區塊鏈技術和企業解決方案方面的豐富經驗。創始團隊的願景是建立一個平台，利用先進的區塊鏈技術解決Web3時代的數字信任和隱私挑戰。他們的使命是賦予個人和組織安全、可驗證的數字身份和數據管理工具，改變線上信任的建立方式。

自成立以來，Ontology Token項目取得了多個重要里程碑。該項目通過戰略合作夥伴關係和社區支持籌集了早期資金，於2018年6月推出了主網，並進行了一系列空投和社區分發以促進有機增長和參與。Ontology還開發了與以太坊虛擬機（EVM）的兼容性，增強了互操作性並擴展了其生態系統。這些成就使ONT硬幣成為Web3去中心化身份和數據解決方案的領先創新者。

Ontology生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在為尋求安全數字身份和數據管理的個人、企業和開發者提供全面解決方案。

Ontology區塊鏈平台

Ontology區塊鏈作為核心基礎設施，提供高速、低成本的公共區塊鏈，支持智能合約和可定制模塊。該平台使用戶能夠創建和管理去中心化身份，安全地交換數據，並構建針對特定行業需求的區塊鏈應用程序。其模組化設計確保了靈活性和可擴展性，使其成為Web3空間中數字身份和數據管理的領先解決方案。

去中心化身份解決方案

Ontology的去中心化身份框架允許用戶和組織以保護隱私且符合法規的方式創建、驗證和管理數字身份。該系統賦予用戶對個人數據的控制權，使他們能夠在不依賴中央機構的情況下進行安全的身份驗證和訪問Web3服務。身份解決方案與ONT代幣區塊鏈集成，確保透明度和安全性。

數據交換協議和互操作性

Ontology提供了分散式數據交換協議，促進各方之間的安全、授權數據共享。該平台對以太坊虛擬機（EVM）的支持以及多虛擬機兼容性的持續開發，實現了與其他區塊鏈的無縫互操作性，擴大了Ontology Token解決方案的覆蓋範圍和實用性。

這些組件共同創造了一個綜合環境，其中ONT硬幣作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有交互，並支持一個自我維持、高效的生態系統。

Web3和數字身份領域面臨著幾個關鍵挑戰，而Ontology Token旨在應對這些挑戰：

數字身份缺乏信任和隱私

用戶和企業在數字互動中常常難以建立信任和保護隱私。集中式身份系統容易受到數據洩露和濫用的影響，導致用戶失去控制權並暴露敏感信息。這對個人和組織都造成了效率低下和安全風險。

數據管理碎片化和互操作性不足

當前的格局特點是孤立的數據系統和平台之間有限的互操作性。這種碎片化阻礙了無縫的數據交換，妨礙了集成Web3解決方案的發展。現有的方法往往缺乏跨鏈協作所需的靈活性和兼容性。

法規遵從性和用戶賦能

在確保法規遵從性的同時賦予用戶對其數據的控制權是一個持續的挑戰。傳統解決方案要么在隱私方面妥協，要么無法滿足法規要求，限制了去中心化技術的採用和信任。

Ontology通過其模組化區塊鏈基礎設施、去中心化身份框架和互操作協議來解決這些痛點。通過利用先進的密碼學和區塊鏈技術，ONT加密貨幣提供了一個安全、保護隱私且符合法規的環境，用於數字身份和數據管理，改變用戶和企業與Web3服務互動的方式。

Ontology代幣（ONT）的總發行量（最大供應量）為1,000,000,000 ONT。截至2025年7月，流通供應量約為914,700,000 ONT，約占總供應量的91.5%。

- 總供應量： 1,000,000,000 ONT (100%)

- 流通供應量： ~914,700,000 ONT (~91.5%)

- 非流通/鎖定供應量： ~85,300,000 ONT (~8.5%)

根據CoinMarketCap的資料，初始分配包括：

- 15%的ONT代幣分配給Ontology社區。

其他具體分配細節（如團隊、基金會、生態系統或投資者）未在當前搜索結果中提供。要獲得最精確的細分，請參閱官方Ontology Token白皮書或代幣分配文檔。

在Ontology生態系統內，ONT硬幣具有多種功能：

- 交易費用：ONT加密貨幣用於支付Ontology區塊鏈上的交易費用和網絡運營。

- 治理：ONT代幣持有者可以參與鏈上治理，對協議升級和關鍵決策進行投票。

- 質押和獎勵：用戶可以質押ONT以支持網絡安全和共識，從而獲得回報。

在啟動時，一部分ONT代幣通過社區分發和空投進入流通，剩餘部分則受制於一個旨在確保市場穩定和長期增長的歸屬和解鎖計劃。截至2025年7月，約91.5%的代幣已在流通，剩餘供應量將根據項目的路線圖逐步解鎖。

Ontology實施了一個去中心化的治理模式，允許ONT代幣持有者通過鏈上投票機制對提案和協議變更進行投票。質押ONT加密貨幣不僅能保障網絡安全，還能使用戶獲得獎勵，收益率由網絡參與度和共識參數決定。

Ontology代幣（ONT）作為Web3和數字身份領域的一個創新解決方案，通過其高性能區塊鏈基礎設施和保護隱私的身份框架應對關鍵挑戰。憑藉不斷增長的生態系統和穩健的代幣經濟學，ONT硬幣展示了巨大的潛力，能夠改變用戶和企業在去中心化互聯網中管理數字信任和數據的方式。