什麼是ONE？數字資產簡介

ONE代幣是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Harmony去中心化平台，專注於解決區塊鏈網絡中的可擴展性和互操作性挑戰。該Harmony幣於2019年6月推出，旨在解決區塊鏈領域的速度、成本和安全性的限制。憑藉其獨特的技術——狀態分片和高效的點對點網絡——ONE加密貨幣使用戶能夠快速且安全地進行交易，同時保持低費用和高吞吐量。Harmony的架構設計用於支持去中心化應用程序（dApps）和跨鏈金融，成為尋求可擴展區塊鏈解決方案的開發者和用戶的理想選擇。
Harmony代幣於2018年由Stephen Tse和一群具有谷歌、蘋果和亞馬遜等領先科技公司背景的工程師創立。創始團隊在密碼學、分布式系統和人工智慧方面擁有深厚專業知識。他們的使命是創建一個能夠擴展到數十億用戶的區塊鏈平台，並為去中心化應用提供安全、快速且經濟高效的交易。
自成立以來，Harmony已經達成了幾個重要的里程碑：
Harmony加密貨幣在展示其分片技術後獲得了廣泛關注，將自己定位為去中心化金融（DeFi）和跨鏈互操作性領域的創新者。
Harmony生態系統由幾個相互連接的產品組成，共同為開發者、用戶和企業提供全面的解決方案：
這些產品共同創造了一個全面的環境，其中ONE幣作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動，並支持一個自我維持且不斷增長的生態系統。
區塊鏈行業面臨著幾個關鍵挑戰，而Harmony（ONE）旨在解決這些問題：
Harmony加密貨幣通過其分片技術、跨鏈橋和強大的共識機制解決了這些痛點。通過利用狀態分片和安全網絡，ONE代幣提供了一個全面、高效且安全的解決方案，改變了用戶與去中心化應用和金融互動的方式。
ONE幣設計了一套深思熟慮的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：
數字代幣ONE——Harmony區塊鏈的原生代幣——的總發行量（最大供應量）為13,156,044,839 ONE。
ONE代幣的比例分配如下：
這些分配基於Harmony的官方文檔和白皮書，詳細說明了代幣經濟學和初始分配計劃。流通供應量可能因鎖定期和質押而有所不同，但上述百分比反映了總供應量的原始分配。
在生態系統中，ONE加密貨幣具有多種功能：
Harmony幣實施了委託權益證明（DPoS）治理模型，允許代幣持有者通過驗證者委託和鏈上投票參與決策。質押獎勵根據網絡參與度和驗證者表現而有所不同。
官方來源：
ONE代幣作為區塊鏈領域的一個創新解決方案，通過其可擴展的架構和跨鏈能力解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的用戶群和強大的生態系統，Harmony幣展示了巨大潛力，將改變開發者和用戶與去中心化應用和金融互動的方式。
