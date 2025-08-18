什麼是ONE？數字資產簡介

ONE代幣是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著Harmony去中心化平台，專注於解決區塊鏈網絡中的可擴展性和互操作性挑戰。該Harmony幣於2019年6月推出，旨在解決區塊鏈領域的速度、成本和安全性的限制。憑藉其獨特的技術——狀態分片和高效的點對點網絡——ONE加密貨幣使用戶能夠快速且安全地進行交易，同時保持低費用和高吞吐量。Harmony的架構設計用於支持去中心化應用程序（dApps）和跨鏈金融，成為尋求可擴展區塊鏈解決方案的開發者和用戶的理想選擇。

Harmony代幣於2018年由Stephen Tse和一群具有谷歌、蘋果和亞馬遜等領先科技公司背景的工程師創立。創始團隊在密碼學、分布式系統和人工智慧方面擁有深厚專業知識。他們的使命是創建一個能夠擴展到數十億用戶的區塊鏈平台，並為去中心化應用提供安全、快速且經濟高效的交易。

自成立以來，Harmony已經達成了幾個重要的里程碑：

從知名風險投資公司籌集了數百萬美元的種子資金。

於 2019年6月 推出主網，引入了狀態分片和快速共識機制。

Harmony加密貨幣在展示其分片技術後獲得了廣泛關注，將自己定位為去中心化金融（DeFi）和跨鏈互操作性領域的創新者。

Harmony生態系統由幾個相互連接的產品組成，共同為開發者、用戶和企業提供全面的解決方案：

Harmony主網：

Harmony生態系統的主要平台，主網通過狀態分片和高效的共識協議實現快速且安全的交易。該平台支持數千個dApps和數百萬筆交易，成為可擴展區塊鏈基礎設施的領先解決方案。 跨鏈橋：

Harmony的跨鏈橋通過允許用戶在Harmony和其他區塊鏈之間轉移資產和數據來擴展生態系統。這項服務提供了無縫的互操作性，使用戶能夠參與多個網絡中的DeFi和NFT市場。 質押與治理門戶：

質押門戶允許用戶將ONE代幣委託給驗證者，獲得獎勵並參與網絡治理。通過這個組件，用戶可以幫助保護網絡並對協議升級進行投票，促進去中心化和社區驅動的生態系統。

這些產品共同創造了一個全面的環境，其中ONE幣作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動，並支持一個自我維持且不斷增長的生態系統。

區塊鏈行業面臨著幾個關鍵挑戰，而Harmony（ONE）旨在解決這些問題：

可擴展性：

用戶和開發者在傳統區塊鏈上面臨交易速度慢和費用高的問題，導致瓶頸和有限的採用率。這影響了dApp開發者和終端用戶，導致效率低下和成本增加。現有解決方案往往因架構限制而失效。 互操作性：

區塊鏈各自孤立運作，難以在網絡之間轉移資產和數據。這種分裂阻止了用戶充分發揮去中心化金融和跨鏈應用的潛力。目前的方法通常複雜且缺乏無縫集成。 安全性和去中心化：

許多區塊鏈為了實現可擴展性而在安全或去中心化方面妥協，為用戶和項目帶來風險。儘管之前有過嘗試，但大多數解決方案無法有效平衡這三個方面。

Harmony加密貨幣通過其分片技術、跨鏈橋和強大的共識機制解決了這些痛點。通過利用狀態分片和安全網絡，ONE代幣提供了一個全面、高效且安全的解決方案，改變了用戶與去中心化應用和金融互動的方式。

ONE幣設計了一套深思熟慮的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：

數字代幣ONE——Harmony區塊鏈的原生代幣——的總發行量（最大供應量）為13,156,044,839 ONE。

ONE代幣的比例分配如下：

創始人和團隊： 16.9%

16.9% 生態系統發展： 26.4%

26.4% 協議開發： 21.8%

21.8% 種子輪銷售： 22.4%

22.4% 啟動平台銷售： 5.2%

5.2% 節點運營商和質押獎勵：7.3%

這些分配基於Harmony的官方文檔和白皮書，詳細說明了代幣經濟學和初始分配計劃。流通供應量可能因鎖定期和質押而有所不同，但上述百分比反映了總供應量的原始分配。

在生態系統中，ONE加密貨幣具有多種功能：

交易費用 ：用於支付網絡交易和智能合約執行。

：用於支付網絡交易和智能合約執行。 質押 ：用戶可以質押 ONE代幣 以保護網絡並獲得獎勵。

：用戶可以質押 以保護網絡並獲得獎勵。 治理：代幣持有者可以對協議升級和網絡提案進行投票。

Harmony幣實施了委託權益證明（DPoS）治理模型，允許代幣持有者通過驗證者委託和鏈上投票參與決策。質押獎勵根據網絡參與度和驗證者表現而有所不同。

官方來源：

Harmony 官方網站：harmony.one

ONE代幣作為區塊鏈領域的一個創新解決方案，通過其可擴展的架構和跨鏈能力解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的用戶群和強大的生態系統，Harmony幣展示了巨大潛力，將改變開發者和用戶與去中心化應用和金融互動的方式。