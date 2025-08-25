「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective 1. 什麼是 Obol Collective？ Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective 1. 什麼是 Obol Collective？ Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性
新手學院/熱幣專區/項目介紹/什麼是 Obo...式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

2025年8月25日MEXC
0m
#初階#行業熱門
Obol
OBOL$0.07528-0.47%
DeFi
DEFI$0.000843+5.63%
MORPHO
MORPHO$1.9937+2.00%
TokenFi
TOKEN$0.007206+0.41%
SynFutures
F$0.012253+3.13%

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective

1. 什麼是 Obol Collective？


Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去中心化程度。Obol 生態涵蓋 50 多個知名質押協議、客戶端開發團隊、節點運營商及社區項目，包括 EigenLayer、Lido、EtherFi、Figment、Bitcoin Suisse、Stakewise、Nethermind、Blockdaemon、Chorus One、DappNode 等。

Obol Collective 核心技術產品包括：
1）基礎層：Charon，支援驗證器以分布式、容錯方式運行的中間件客戶端。
2）配置層
  • 分布式驗證器啟動器（Distributed Validator Launchpad），用於配置分布式驗證器的圖形界面工具。
  • Obol SDK 和 API，支援大規模配置和運行分布式驗證器集群，適用於質押協議等場景。
3）啟動器：Obol Charon 分布式驗證器節點（CDVN）。
4）獎勵層：Obol Splits，一套用於在多個節點運營者之間分配分布式驗證器獎勵的 Solidity 智能合約。

Obol 透過獨特的經濟激勵機制（事後資助模式）推動生態項目發展，加速分布式驗證器技術（DVs）的普及，並助力以太坊等基礎設施網絡的可持續擴展。

2. OBOL 代幣介紹：核心用途、釋放流通與空投分配


代幣 OBOL 是 Obol Collective 的核心，承擔着治理、激勵和生態發展的重要職能。

2.1 OBOL 代幣的核心用途


1）治理投票：持有者可以委託投票權，由代表參與 Obol Collective 的方向決策、升級提案和資金分配。
2）事後資助（RAF）：持有者透過代表投票，決定哪些項目可以獲得生態基金支援，激勵對生態有貢獻的項目。
3）質押（Staking）：持有者可將 OBOL 質押，獲得 stOBOL 作為回報，stOBOL 隨時間自動累積獎勵，參與去中心化金融（DeFi）應用，且沒有鎖倉限制。
4）DeFi 應用：未來將支援 OBOL 在流動性池、借貸協議（如 Morpho）和再質押平台（如 EigenLayer、Symbiotic）中使用。
5）更多功能：透過社區治理，OBOL Token 未來將持續擴展更多應用場景。

2.2 OBOL 代幣的釋放與流通


  • OBOL Token 總量上限為 5 億枚。
  • 代幣將根據計劃逐步解鎖，確保生態可持續增長。
  • 代幣轉帳將在完成中心化交易所上線後，由 Obol Association 根據最佳時機安排開啟。

2.3 OBOL 代幣的分配


生態金庫與事後資助
35.7%
支援創新、資助貢獻者、促進去中心化發展。
投資人
25.4%
獎勵早期支援者，設有合理解鎖期。
核心團隊
16.3%
激勵開發者和創始團隊，長期鎖倉安排。
社區激勵
12.5%
用於推廣 Obol DVs 和提升用戶參與度。
空投
7.5%
回饋早期社區支援者，增強生態活躍度。
公開發售
2.7%
面向公眾開放，公平分發代幣。


2.4 OBOL 代幣的合約地址


官方合約地址為：0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

3. OBOL 代幣價格預測


由於 OBOL 代幣尚處於早期階段，價格預測需謹慎參考。基於當前 Web3 基礎設施的增長和分布式驗證者市場的前景，業界認為 OBOL 具有中長期增值潛力。影響 OBOL 價格的核心因素包括：
  • 分布式驗證者（DVT）技術的主流化進程；
  • 以太坊等公鏈對去中心化安全解決方案的需求；
  • Obol 生態系統的拓展速度及合作夥伴數量增長；
  • 治理模式和代幣經濟模型的進一步完善。

但需要注意，OBOL 代幣的價格也會受到市場整體行情、政策變動等多因素影響，投資需做好充分調研與風險評估。

4. Obol 激勵計劃


Obol 的激勵計劃旨在推動更多開發者、節點運營者和社區成員參與生態建設。其激勵方式主要包括：

1）事後激勵（Retroactive Funding）：對生態中有突出貢獻的項目和個人進行回饋，形成正向循環，加速 DVs 的採用與基礎設施擴展；

2）質押計劃（Staking Mastery Program）：鼓勵用戶透過學習與實踐成為專業節點運營者，提升網絡安全和可靠性；

3）漏洞賞金（Bug Bounty Program）：為發現與修復安全漏洞的開發者提供獎勵，保障協議安全；

4）社區治理激勵：積極參與治理、提出建議和投票的社區成員可獲得 OBOL 代幣獎勵。


OBOL 作為當前市場上備受關注的全新代幣，目前尚未在多數交易所開放交易。作為專注於優質資產發掘的平台，MEXC 致力於為用戶提供熱門、高潛力幣種，憑藉幣種豐富、手續費超低及安全穩定的交易環境，深受用戶信賴。

目前 OBOL 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先布局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜索 OBOL 代幣名稱，選擇 OBOL 的現貨合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


您還可以前往 MEXC Airdrop+ 頁面，參與相關充值/交易活動，只需完成簡單的任務，即可有機會贏取對應代幣或 USDT 體驗金獎勵。

Obol Collective 正在引領區塊鏈基礎設施邁向更高層次的去中心化、安全和可擴展性。無論您是開發者、節點運營者還是普通質押者，都可以在 Obol 生態中找到屬於自己的角色與價值。隨着分布式驗證者技術的普及和 OBOL 代幣的應用落地，Obol 有望成為推動 Web3 基礎設施變革的關鍵力量。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

MEXC 每日要聞（6.20）｜比特幣交易量降至 18 個月低點，以太坊或迎來牛市突破？

MEXC 每日要聞（6.20）｜比特幣交易量降至 18 個月低點，以太坊或迎來牛市突破？

1. 市場信息縱覽根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 ETH 24 小時漲幅為 &#43;1.51%，現報 2530.63 USDT。MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。2. 行業數據分析2.1 比特幣交易量降至 18 個月低點，Runes 和 Ordinals 熱度消退據 The Block 報道，

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金