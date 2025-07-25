什麼是NuNet (NTX)? 數字資產介紹

NuNet (NTX) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為NuNet項目提供動力，旨在實現全球計算資源的無縫共享與貨幣化。該項目於2021年底推出，旨在解決分布式計算行業中的低效和碎片化問題。通過利用區塊鏈和人工智能技術，NuNet讓用戶能夠以安全、可擴展且具有成本效益的方式貢獻、獲取並貨幣化計算能力、數據和算法。NTX代幣作為該生態系統中的實用代幣，促進交易、激勵參與，並確保NuNet項目中資源提供者與消費者之間透明的價值交換。

NuNet於2021年由一群在人工智能、分布式計算和區塊鏈技術方面擁有深厚專業知識的團隊創立。NuNet項目是知名人工智能與區塊鏈倡議SingularityNET的衍生項目，也是第一個從SingularityDAO Launchpad推出的項目。該創始團隊的願景是使全球計算資源的訪問民主化，讓任何人、任何地方都能使用這些資源，同時確保貢獻者獲得公平的補償。自成立以來，NuNet項目已達成多個里程碑，包括成功完成其代幣生成事件、主網上線以及在AI和區塊鏈領域內建立戰略合作夥伴關係。在與SingularityNET生態系統整合後，該項目備受關注，定位NuNet成為去中心化計算基礎設施的創新者。

NuNet生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在為分布式計算提供全面解決方案：

NuNet平台: 該項目的核心應用程序，此平台讓用戶能夠在全球範圍內共享和貨幣化計算資源。通過將資源提供者（例如擁有閒置CPU/GPU能力的個人）與消費者（例如AI開發者或企業）連接起來，該平台確保高效的資源分配並使用NTX代幣進行透明支付。該平台利用區塊鏈進行安全交易，並使用AI進行最佳資源匹配，使其成為去中心化計算市場中的領先解決方案。

資源市場: 此功能擴展了平台的功能，提供了一個市場，用戶可以在其中列出、發現並訪問廣泛的計算資源和數據服務。該市場支持動態定價、聲譽系統和自動合約執行，確保所有NTX代幣用戶都能享有流暢高效的體驗。

開發者工具與API: NuNet提供了一套工具和API，讓開發者能夠將他們的應用程序與NuNet網絡集成，訪問分布式資源並構建新服務。這些工具促進創新並通過允許第三方開發來擴大生態系統的影響範圍。

這些組件共同作用，創造了一個強大的環境，其中NTX代幣作為實用型代幣推動所有互動，形成一個自我維持並持續增長的生態系統。

分布式計算領域面臨幾個關鍵挑戰，而NuNet項目旨在應對這些挑戰：

資源碎片化: 計算資源往往被孤立且未充分利用，導致效率低下和容量浪費。這種碎片化使得用戶無法在其需要時獲得所需的資源。

缺乏資源共享的激勵措施: 傳統模型未能充分獎勵個人或組織分享其計算能力，這抑制了參與度，限制了可用資源池。

中心化與信任問題: 現有解決方案通常集中化，造成單點故障，並要求用戶將其數據和交易託付給中介機構。

NuNet項目通過其去中心化、基於區塊鏈的方法來解決這些痛點，實現安全、透明且自動化的資源共享。通過利用智能合約和NTX代幣激勵，NuNet確保貢獻者獲得公平補償，減少對中心化實體的依賴，並釋放全球計算資源的全部潛力。

NuNet (NTX) 的總供應量為1,000,000,000 NTX代幣，採用固定供應模式。NTX代幣的分配結構旨在支持生態系統增長、激勵參與並確保NuNet項目的長期可持續性。雖然具體類別（例如團隊、投資者、社區）的詳細細節尚未完全公開，但鎖定期安排如下：

- 部分分配：50% 於代幣生成事件 (TGE)，50% 在2個月內解鎖

- 其他：5% 於TGE，95% 在20個月內解鎖

- 其他：10% 於TGE，90% 在12個月內解鎖

在發布時，約50%的某些分配進入流通，剩餘部分根據指定的鎖定期安排逐步解鎖，以促進市場穩定和NTX代幣的長期增長。

在NuNet生態系統中，NTX代幣具有多種功能：

- 交易媒介: NTX用於支付NuNet項目平台內的計算資源、數據和服務。

- 激勵機制: 資源提供者和貢獻者因其參與而獲得NTX代幣作為獎勵。

- 治理: NTX代幣持有者可以參與治理決策，影響平台未來的發展方向。

NTX代幣遵循階段性發行計劃，初始分配於TGE解鎖，剩餘部分根據分配類別的不同，在2至20個月內逐步解鎖。這種方法旨在防止突然的供應衝擊，並支持NuNet項目的健康生態系統發展。

NuNet實施去中心化治理模式，允許NTX代幣持有者對關鍵提案和協議變更進行投票。此外，用戶可以質押其NTX代幣以賺取獎勵並在網絡內獲得額外特權。具體的年化收益率 (APY) 和質押機制由網絡參與度和協議參數決定。

NuNet (NTX) 在去中心化計算領域中作為一種創新解決方案，通過其基於區塊鏈的資源共享平台和強大的激勵機制解決關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的生態系統以及與領先AI和區塊鏈項目的整合，NuNet項目展示了改變用戶訪問和貨幣化計算資源方式的巨大潛力。準備開始交易NuNet (NTX)嗎？我們的全面指南《NuNet (NTX) 交易完整指南：從入門到實際操作》帶您了解所需的一切——從NTX代幣基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將為您提供在MEXC安全平台上運作所需的知識。立即探索如何最大化您的NTX潛力！