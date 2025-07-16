什麼是NKN？數字資產簡介

NKN（新型網絡）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，它支持一個去中心化、開源的點對點（P2P）網絡協議，旨在徹底改變互聯網連接和數據傳輸。該項目於2018年1月推出，New Kind of Network代幣的開發目的是解決當前互聯網基礎設施中的集中化、可擴展性和安全性等核心問題。通過利用基於元胞自動機的獨特共識算法，NKN加密貨幣使用戶能夠直接共享網絡帶寬和互聯網連接，而無需依賴集中式服務器。這種方法不僅提高了網絡效率和穩定性，還通過其原生NKN代幣激勵參與者，使得網絡對於廣泛的去中心化應用程序（dApps）更加去中心化、安全且成本效益更高。
New Kind of Network（NKN）由一群經驗豐富的技術專家於2018年創立，其中包括曾為OnChain和Neo區塊鏈項目核心開發做出貢獻的李彥波。創始團隊在區塊鏈、分布式系統和網絡工程方面擁有專業知識，並懷著通過去中心化、區塊鏈驅動技術來轉變互聯網底層架構的願景。他們的使命是通過啟用開放、社區驅動的網絡資源共享來解決傳統網絡模型的低效和漏洞。
自成立以來，NKN加密貨幣項目已經達成了幾個關鍵里程碑。該項目於2019年7月成功推出了主網，這標誌著向現實世界應用邁出了重要一步。NKN幣已增長到在全球擁有超過10萬個活躍節點，使其成為區塊鏈領域中最大的去中心化網絡之一。該團隊還推出了一系列開發者工具、戰略合作夥伴關係和創新產品，如nMobile和nConnect，進一步鞏固了NKN作為去中心化互聯網基礎設施領導者的地位。
New Kind of Network生態系統圍繞著幾個相互關聯的產品構建，這些產品共同為尋求去中心化網絡服務的開發者、企業和終端用戶提供了一個強大的解決方案。
NKN主網作為生態系統的支柱，使用戶能夠運行使用Proof-of-Relay（PoR）機制傳輸數據和共享帶寬的節點。這激勵參與者貢獻網絡資源，確保高可擴展性、低延遲和強大的安全性。憑藉超過10萬個活躍節點，主網支持廣泛的去中心化應用程序和服務。
nMobile是一款安全、加密的消息應用程序，同時也是一個NKN代幣的加密錢包，提供注重隱私的通信和金融交易。nConnect提供了類似VPN的遠程訪問功能，允許用戶利用去中心化的New Kind of Network從任何地方安全地連接到他們的設備和數據，增強隱私和可靠性。
NKN提供了多種編程語言的全面開發者工具套件，使開發者能夠創建去中心化動態拓撲網絡（DDTNs）和其他高級dApp。這些工具降低了開發者的進入門檻，促進了生態系統內的創新。
這些組件共同作用，創造了一個全面的環境，其中NKN代幣作為推動所有網絡互動的實用代幣，促進了一個自我維持且高效的去中心化互聯網基礎設施。
當前的互聯網被集中式的服務提供商所主導，導致單點故障、審查風險和有限的用戶控制。這種集中化抑制了創新，使用戶面臨隱私和安全威脅。
傳統網絡常常未充分利用大量的帶寬和連接，造成資源浪費以及供應商和用戶的高成本。
由於現有網絡協議和基礎設施的限制，開發者在構建可擴展、安全和高效的去中心化應用程序時面臨重大挑戰。
New Kind of Network代幣通過其區塊鏈協議實現網絡資源共享的去中心化，解決這些挑戰。通過激勵用戶共享帶寬和傳輸數據，NKN創造了一個更開放、高效和彈性的互聯網。其獨特的共識和Proof-of-Relay機制確保網絡參與根據實際效用進行獎勵，而不僅僅是計算能力，使網絡對所有參與者來說更具可訪問性和可持續性。
NKN數字代幣的總發行量（最大供應量）為1,000,000,000 NKN。根據最新數據，流通供應量約為7.89億NKN，占總供應量的79%。
在NKN生態系統中，NKN代幣具有多種功能：
在Token Generation Event期間，35%的NKN代幣進入流通。剩餘的代幣按照長期計劃釋放：30%將在大約25年內挖出，而分配給開發者、顧問和基金會的代幣則受多年解鎖期和逐步釋放影響。這種逐步釋放確保了市場穩定，並與網絡長期增長的利益保持一致。
New Kind of Network實施了去中心化的治理模式，賦予NKN幣持有者提出和投票網絡變更的權利。質押NKN代幣不僅能保護網絡，還允許參與者賺取獎勵，收益受網絡活動和參與率影響。
官方資源：
NKN作為去中心化互聯網領域的創新解決方案，通過其強大、社區驅動的網絡和獨特的共識機制，解決了集中化、低效和開發者訪問受限等關鍵挑戰。隨著快速增長的生態系統和對現實世界效用的明確聚焦，New Kind of Network展示了改變用戶和開發者與互聯網基礎設施互動方式的巨大潛力。
